Tỷ lệ kèo Yangon City U20 vs Dagon Star United U20 ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
Mya U20L
|
|Yangon City U20
|
2-2
|
1-2
|
3-1
|Hantharwady United U20
|H
|
Mya U20L
|
|Yangon City U20
|
2-1
|
1-1
|
9-8
|Shan Utd U20
|T
|
Mya U20L
|
|Chinland FC U20
|
0-2
|
0-1
|
4-9
|Yangon City U20
|T
|
Mya U20L
|
|Yadanarbon FC U20
|
2-2
|
0-2
|
3-10
|Yangon City U20 1
|H
|
Mya U20L
|
|Yangon City U20
|
0-5
|
0-3
|
6-7
|Yangon United FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Ayeyawady Utd U20
|
1-0
|
1-0
|
3-12
|Yangon City U20
|B
|
Mya U20L
|
|Thitsar Arman FC U20
|
1-0
|
0-0
|
9-5
|Yangon City U20
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
4-0
|
1-0
|
8-6
|Ayeyawady Utd U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
7-1
|
3-1
|
6-2
|Myawady FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Chinland FC U20
|
2-9
|
1-3
|
0-5
|Dagon Star United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
2-0
|
0-0
|
3-2
|Yadanarbon FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Ispe FC U20
|
2-1
|
1-1
|
5-3
|Dagon Star United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
3-0
|
2-0
|
4-4
|Thitsar Arman FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Hantharwady United U20
|
2-0
|
1-0
|
3-7
|Dagon Star United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
3-2
|
1-0
|
7-3
|Shan Utd U20
|B
|
Mya U20L
|
|Mahar United U20
|
1-2
|
0-1
|
4-12
|Dagon Star United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
3-0
|
1-0
|
10-2
|Myawady FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
5-1
|
3-0
|
7-4
|Rakhine United U20
|B
|
Mya U20L
|
|1 Dagon Star United U20
|
2-1
|
0-0
|
7-1
|Hantharwady United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Ispe FC U20
|
3-0
|
3-0
|
7-9
|Dagon Star United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Yadanarbon FC U20
|
2-2
|
2-2
|
9-12
|Dagon Star United U20
|H
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
0-0
|
0-0
|
10-2
|Dagon Port FC U20
|H
|
Mya U20L
|
|Yangon United FC U20
|
4-1
|
1-1
|
2-6
|Dagon Star United U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
0-4
|
0-2
|
7-3
|Thitsar Arman FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
3-1
|
1-0
|
9-7
|Ayeyawady Utd U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
2-1
|
1-1
|
8-1
|Yadanarbon FC U20
|B
|
Mya U20L
|
|Dagon Star United U20
|
1-0
|
1-0
|
8-3
|Mahar United U20
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Yangon City U20
|Chủ
|Dagon Star United U20
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
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