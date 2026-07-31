GMT +7
Myanmar U20 League
Thời tiết:  ,29°C

Tỷ lệ kèo Yangon City U20 vs Dagon Star United U20 ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Yangon City U20
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
Mya U20L
Yangon City U20
2-2
1-2
3-1
 Hantharwady United U20 H
Mya U20L
Yangon City U20
2-1
1-1
9-8
 Shan Utd U20 T
Mya U20L
Chinland FC U20
0-2
0-1
4-9
 Yangon City U20 T
Mya U20L
Yadanarbon FC U20
2-2
0-2
3-10
 Yangon City U20 1 H
Mya U20L
Yangon City U20
0-5
0-3
6-7
 Yangon United FC U20 B
Mya U20L
Ayeyawady Utd U20
1-0
1-0
3-12
 Yangon City U20 B
Mya U20L
Thitsar Arman FC U20
1-0
0-0
9-5
 Yangon City U20 B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Dagon Star United U20
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
Mya U20L
Dagon Star United U20
4-0
1-0
8-6
 Ayeyawady Utd U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
7-1
3-1
6-2
 Myawady FC U20 B
Mya U20L
Chinland FC U20
2-9
1-3
0-5
 Dagon Star United U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
2-0
0-0
3-2
 Yadanarbon FC U20 B
Mya U20L
Ispe FC U20
2-1
1-1
5-3
 Dagon Star United U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
3-0
2-0
4-4
 Thitsar Arman FC U20 B
Mya U20L
Hantharwady United U20
2-0
1-0
3-7
 Dagon Star United U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
3-2
1-0
7-3
 Shan Utd U20 B
Mya U20L
Mahar United U20
1-2
0-1
4-12
 Dagon Star United U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
3-0
1-0
10-2
 Myawady FC U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
5-1
3-0
7-4
 Rakhine United U20 B
Mya U20L
1 Dagon Star United U20
2-1
0-0
7-1
 Hantharwady United U20 B
Mya U20L
Ispe FC U20
3-0
3-0
7-9
 Dagon Star United U20 B
Mya U20L
Yadanarbon FC U20
2-2
2-2
9-12
 Dagon Star United U20 H
Mya U20L
Dagon Star United U20
0-0
0-0
10-2
 Dagon Port FC U20 H
Mya U20L
Yangon United FC U20
4-1
1-1
2-6
 Dagon Star United U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
0-4
0-2
7-3
 Thitsar Arman FC U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
3-1
1-0
9-7
 Ayeyawady Utd U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
2-1
1-1
8-1
 Yadanarbon FC U20 B
Mya U20L
Dagon Star United U20
1-0
1-0
8-3
 Mahar United U20 B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Yangon City U20Chủ
Dagon Star United U20Khách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2