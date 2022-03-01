Bongdainfo - Trang dữ liệu xem tỷ số trực tuyến bongdalu vip cập nhật bảng kèo nhà cái, nhận định trước trận đấu, kết quả bóng đá trực tuyến, lịch thi đấu,.. nhanh và chính xác nhất tại Bongdainfo.co website dữ liệu bóng đá hàng đầu khu vực.



Bongdainfo là gì?



Bongdainfo là địa chỉ cung cấp cho bạn những thông tin về bóng đá một cách chính xác và đầy đủ nhất. Thêm vào đó, bạn còn nhận được rất nhiều thông tin quan trọng, giúp cho việc soi kèo nhà cái, đọc tỷ số trực tuyến hôm nay của bạn trở nên chuẩn xác hơn.

Bóng đá chính là bộ môn thể thao vua hiện nay, khi mà số lượng người hâm mộ cực kỳ lớn. Tại Việt Nam thì đây cũng là môn thể thao được yêu thích nhất. Chính vì thế, nhu cầu xem tin tức, kết quả, bảng kèo hay là ty số trực tuyến khá là cao. Tuy nhiên không có quá nhiều trang web đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Chính vì lý do này mà trang web BONG DA INFO đã được ra đời.

Ngay từ ngày đầu xây dựng thì chúng tôi đã có mục tiêu trở thành trang web bóng đá trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể nhìn vào tốc độ phát triển của BONG DA INFO để thấy được điều này. Khi mà chúng tôi đã phát triển không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua.

Với sự có mặt của chúng tôi trên thị trường bóng đá trực tuyến Việt Nam. Thì ngay lập tức người hâm mộ đã có một trang web bongdaplus hàng đầu để truy cập. Hiện tại, chúng tôi đã cung cấp cho người dùng rất nhiều chức năng khác nhau. Cụ thể như là:

Xem tin tức bóng đá mỗi ngày với nguồn thông tin khá đa dạng và chính xác nhất

Xem kết quả bóng đá trực tuyến ở tất cả các giải đấu với tốc độ nhanh nhất

Xem bảng kèo nhà cái ở toàn bộ các trận đấu diễn ra trong ngày với thông tin đầy đủ nhất

Xem nhận định, soi kèo trước trận đấu của những chuyên gia, cao thủ cá cược hàng đầu Việt Nam lẫn thế giới

Xem lịch thi đấu của toàn bộ các giải đấu bóng đá từ lớn đến nhỏ, thời gian cập nhật lịch cũng cực kỳ sớm

Sử dụng miễn phí ứng dụng Livescore để xem kết quả của nhiều trận đấu cùng 1 lúc đơn giản và nhanh chóng nhất.

Chính vì cung cấp được rất nhiều chức năng hay cho những người như kể trên. Mà ngay khi được ra mắt, chúng tôi đã thu hút được 1 số lượng người dùng cực kỳ lớn. Đương nhiên hiện tại chỉ là những bước khởi đầu của trang web Bongdainfo. Bởi chúng tôi sẽ còn phát triển để cung cấp cho người dùng nhiều dịch vụ bổ ích hơn nữa.

Mục tiêu phát triển của Bongdainfo

Chắc chắn rồi, chúng tôi luôn muốn trang web của mình trở thành 1 trong những web bóng bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi sẽ là nơi cập nhật ty số bóng đá trực tuyến, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá, bảng kèo nhà cái, lịch thi đấu,… hàng đầu.

Nơi mà mỗi khi mọi người có nhu cầu tìm bất kỳ thông tin gì về bóng đá. Đều sẽ truy cập vào trang web của chúng tôi trước tiên. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành được điều này một phần. Khi có được một số lượng người dùng khá lớn. Với rất nhiều người truy cập vào trang web của chúng tôi mỗi ngày

Tuy nhiên đây chưa phải là tất cả, bởi trang web bondalu BONGDA INFO đã ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Thêm vào đó, trong tương lai chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho người dùng nhiều chức năng hay và bổ ích hơn. Để trở thành trang web bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam như mục tiêu của mình đã đề ra từ trước.

Chức năng tại trang web bongdaso Bong Da INFO

Cập nhật tin tức bóng đá mới nhất

Hiện tại mỗi ngày chúng tôi để cập nhật toàn bộ các tin tức bóng đá mới nhất cho mọi người theo dõi. Để mọi người có thể biết được những thông tin, sự kiện mới nhất của thế giới bóng đá. Tin tức mà BONG DA INFO cập nhật cũng cực kỳ đầy đủ, cụ thể đó là:

Tin chuyển nhượng: Tổng hợp toàn bộ các tin tức chuyển nhượng mới nhất của các đội bóng, cầu thủ hàng đầu trên thế giới

Tin tức về giải đấu: Toàn bộ các tin tức bóng đá mới nhất về các giải đấu bóng đá lớn đều được trang web bongdaso Bongdainfo.co cập nhật đầy đủ

cập nhật đầy đủ Tin tức về cầu thủ: Những thông tin mới nhất về những siêu sao, cầu thủ bóng đá trong lẫn ngoài nước đều được cập nhật chính xác

Tin tức về trận đấu: Với các trận đấu bóng đá hấp dẫn, chúng tôi cũng sẽ cập nhật toàn bộ các thông tin trước trận đấu cho bạn tham khảo

Tin tức bên lên sân cỏ: Ngoài ra khi truy cập vào trang web bongdaplus của chúng tôi, bạn còn biết được các thông tin bên lề sân cỏ như tình duyên, ăn chơi,.. của các cầu thủ hàng đầu thế giới

Bảng xếp hạng: Bạn có thể biết được đội bóng yêu thích của mình xếp vị trí nào hay bảng xếp hạng của bất kỳ giải đấu bóng đá nào mà bạn muốn. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ cập nhật toàn bộ các thông tin quan trọng như điểm số, hiệu số thắng thua, vị trí,.. cho bạn tham khảo.

Ngoài ra bạn còn có thể biết được rất nhiều sự kiện bóng đá hot nhất khi truy cập vào đây.

Đương nhiên toàn bộ các thông tin này, chúng tôi đều lấy từ những nguồn uy tín nhất. Để bạn có thể xem được những tin tức chính xác nhất. Thời gian cập nhật cũng cực kỳ sớm, để bạn có thể đọc được những tin tức bóng đá này đầu tiên.

Cập nhật tỷ lệ kèo uy tín, chính xác



Nếu bạn là một người mới tham gia cá cược bóng đá trực tuyến. Cho nên chưa biết xem bảng kèo nhà cái ở đâu nhanh, đầy đủ và chính xác nhất. Thì BONGDA INFO chính là sự lựa chọn mà bạn không được bỏ qua. Bởi hiện tại, chúng tôi đã là trang web cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Đương nhiên không phải tự dưng mà chúng tôi lại tự tin đến như vậy. Mà bởi vì khi xem tỷ lệ kèo tại trang web bongdalu của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được những điều sau:

Bạn có thể xem được bảng kèo trong bất kỳ trận đấu bóng đá nào mà mình muốn. Bởi hiện tại, mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật toàn bộ kèo trong các trận đấu chuẩn bị diễn ra, cho dù nó ở giải đấu bóng đá nào

Thời gian cập nhật bảng kèo nhà cái cũng cực kỳ sớm, cụ thể là vào đầu giờ mỗi ngày. Cho bạn có thể xem được kèo sớm nhất cũng như có nhiều thời gian để soi kèo nhà cái hơn.

Trong bảng kèo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin nhất, từ các thể loại kèo như kèo Tài Xỉu, kèo Châu Âu, kèo Châu Á, kèo ném biên, kèo phạt góc,…

BONGDA INFO hiện tại đã có chức năng cập nhật tỷ lệ tự động, cho nên tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền luôn chính xác 100%. Đặc biệt, bạn không cần phải nhấn F5 để biết tỷ lệ chính xác nhất như các trang web bóng đá khác

hiện tại đã có chức năng cập nhật tỷ lệ tự động, cho nên tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền luôn chính xác 100%. Đặc biệt, bạn không cần phải nhấn F5 để biết tỷ lệ chính xác nhất như các trang web bóng đá khác Biết được rằng không phải ai cũng có thể đọc được bảng kèo một cách dễ dàng. Cho nên chúng tôi còn thiết kế bảng kèo cực kỳ đơn giản. Để những người mới tập chơi cá cược bóng đá cũng có thể đọc được kèo trong trận đấu mình thích nhanh nhất.

Cập nhật tỷ số trực tuyến đầy đủ

Nếu như hôm qua có những trận đấu bóng đá khá hay. Tuy nhiên bạn không thể xem được vì quá bận hay là vì một lý do nào đó. Cho nên bạn muốn xem tỷ số trực tuyến trận đấu mình bỏ lỡ một cách nhanh nhất. Thì trang web Bong Da Info chính là địa chỉ mà bạn không được bỏ qua. Bởi chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ biết được kết quả đó một cách chính xác và đầy đủ thông tin nhất. Cụ thể như sau:

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật kết quả ở toàn bộ các trận đấu bóng đá vừa mới diễn ra. Bởi toàn bộ các giải đấu bóng đá từ trong đến ngoài nước đều được chúng tôi cập nhật kết quả

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc là quản trị viên của trang web bongdaplus Bong Da INFO ngay lập tức cập nhật kết quả. Cho nên chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ biết được kết quả nhanh nhất

Chúng tôi còn cho bạn biết toàn bộ các thông tin quan trọng, từ ty số trực tuyến của trận đấu, cầu thủ kiến tạo, ghi bàn, các thông số như thẻ phạt, số lần ném biên, phạt góc,.. cũng được cập nhật đầy đủ

của trận đấu, cầu thủ kiến tạo, ghi bàn, các thông số như thẻ phạt, số lần ném biên, phạt góc,.. cũng được cập nhật đầy đủ Đặc biệt, chúng tôi còn cho bạn xem lại video highlight của trận đấu với chất lượng cực kỳ tốt. Trong video highlight thì bạn sẽ được xem lại toàn bộ các bàn thắng, tình huống nguy hiểm trong trận đấu.

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá

Nếu bạn muốn biết được bảng xếp hạng của 1 giải đấu bóng đá bất kỳ hay là vị trí mà đội bóng bạn yêu thích đang đứng. Thì trang web bongdalu Bóng Đá INFO cũng là một sự lựa chọn mà bạn nhất định không được bỏ qua. Bởi chỉ cần truy cập vào đây, bạn có thể xem được bảng xếp hạng ở nhiều giải đấu khác nhau. Hiện tại, chúng tôi đang cập nhật bảng xếp hạng trực tuyến ở các giải đấu sau:

Premier League – Giải vô địch Ngoại hạng Anh: Giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất nước Anh cũng như thế giới vào thời điểm hiện tại

UEFA Champions League – Cúp C1: Giải đấu cấp CLB lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện nay

La Liga – Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha: Giải đấu bóng đá lớn nhất của Tây Ban Nha cũng như tại Châu Âu

Serie A – Giải đấu bóng đá Ý: Một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu Châu Âu với nhiều trận đấu hấp dẫn mỗi ngày

Bundesliga – Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức: Giải đấu bóng đá hàng đầu nước Đức cũng như tại Châu Âu

World Cup – Giải vô địch bóng đá thế giới: Giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới với 4 năm mới tổ chức 1 lần

Euro – Giải vô địch bóng đá Châu Âu: Giải đấu bóng đá cấp quốc gia lớn nhất Châu Âu.

Các giải đấu trong nước và của đội tuyển Việt Nam tham gia: AFF Cup, V-League, U23 Châu Á, vòng loại World Cup,…

Với những giải đấu bóng đá mà chúng tôi cập nhật bảng xếp hạng trực tuyến như trên đây. Bạn gần như có thể biết được bảng xếp hạng trong giải đấu mà mình muốn cực kỳ đơn giản. Thêm vào đó, trong bảng xếp hạng trực tuyến tại Bóng Đá INFO, bạn còn xem thêm được các thông tin sau đây:

Vị trí của các đội trên bảng xếp hạng

Điểm số của các đội như thế nào

Hiệu số bàn thắng/ thua của các đội

Kết quả trong 5 trận đấu gần nhất

Đương nhiên chúng tôi sẽ cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến dựa vào kết quả trận đấu gần nhất của giải đấu. Cho nên toàn bộ các thông tin đều chính xác 100% cho nên bạn hoàn toàn yên tâm khi xem bảng xếp hạng tại Bóng Đá INFO.

Cập nhật lịch thi đấu chuẩn nhất

Nếu bạn muốn biết trong những ngày sắp đến, ở tất cả các giải bóng đá sẽ có những trận đấu nào diễn ra. Để bạn có thể biết được thời gian các trận đấu bóng đá hấp dẫn nhất diễn ra. Giúp mình có thể thu xếp thời gian để xem tốt nhất. Thì Bóng Đá INFO cũng là trang web mà bạn nên truy cập vào ngay lập tức.

Bởi hiện tại, chúng tôi đang cập nhật lịch thi đấu bóng đá trực tuyến ở toàn bộ các giải đấu. Từ những giải đấu bóng đá lớn nhất tại Châu Âu cho đến các giải đấu trong nước cũng như các giải đấu bóng đá trong khu vực. Để bạn có thể biết được chính xác lịch thi đấu của giải bóng đá mà bạn thích.

Thêm vào đó, chúng tôi còn cập nhật luôn cả lịch thi đấu bóng đá ở những kênh truyền hình lớn như VTV3, VTV6, VTC3, Thể thao TV (kênh TTTV), HTVTT, K+, K+PM, K+PC, HN1, HN2, HTV7, HTV9… Cho bạn có thể biết trước được và thu xếp thời gian xem hợp lý. Nếu như bạn muốn theo dõi các trận đấu bóng đá mình thích trên những kênh truyền hình như trên.

Lịch thi đấu bóng đá trực tuyến cũng được chúng tôi cập nhật từ rất sớm. Cụ thể là trước vài ngày khi khi trận đấu được bắt đầu. Chính vì thế, bạn có thể thu xếp thời gian và xem trận đấu bóng đá mình thích một cách tốt nhất.

Thông tin trong lịch thi đấu cũng được trang web bongdaplus Bóng Đá INFO cập nhật đầy đủ, ví dụ như là:

Thời gian trận đấu diễn ra

Đội hình dự kiến ra sân của hai đội

Sơ đồ chiến thuật dự kiến của hai đội

Sân tổ chức trận đấu bóng đá

Trọng tài bắt chính trong trận đấu

Cập nhật nhận định, soi kèo trước trận

Hiện tại, trang web bongdalu của chúng tôi cũng được khá nhiều anh em cá cược yêu thích. Bởi đa số mọi người truy cập vào đây để tham khảo được những bài tin soi kèo từ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đánh giá trước trận đấu với tỷ lệ chính xác khác cao.

Mỗi ngày, các quản trị viên của Bóng Đá INFO luôn đi tìm và cập nhật những bài soi kèo, nhận định trước trận đấu của những cao thủ, chuyên gia cá cược bóng đá hàng đầu tại Việt Nam cũng như thế giới cho mọi người tham khảo.

Thời gian mà chúng tôi cập nhật những bài soi kèo, nhận định này cũng phải nói là khá sớm. Cụ thể là trước khi trận đấu diễn ra khoảng nửa ngày. Để mọi người có thể tham khảo sớm nhất, giúp mình soi kèo nhà cái một cách tốt hơn.

Cho nên, nếu bạn cũng muốn tham khảo những bài soi kèo, nhận định bóng đá trước trận đấu. Thì hãy truy cập vào BONG DA INFO ngay. Bởi chúng tôi gần như cập nhật cho toàn bộ các trận đấu diễn ra trong này. Cho nên bạn muốn tham khảo trận đấu bóng đá nào cũng được.

Trong những bài nhận định, soi kèo trước trận của chúng tôi cũng đầy đủ thể loại kèo, ví dụ như soi kèo Châu Âu, soi kèo Châu Á, soi kèo Tài Xỉu, soi kèo tỷ số,…. Giúp bạn có thể tham khảo được loại kèo mà mình muốn tham gia cá cược nhất.

Đặc biệt, tại trang web bongdalu này bạn còn tham khảo được những kèo thơm nhất trong ngày. Bởi chúng tôi có những cao thủ cá cược bóng đá với nhiều năm kinh nghiệm. Cho nên, mỗi ngày họ đều đưa ra những kèo thơm với tỷ lệ chính xác cực kỳ cao cho bạn tham khảo thêm khi cá cược.

Cập nhật thông tin trước trận

Một trong những thông tin cũng cực kỳ quan trọng, giúp bạn soi kèo nhà cái một cách tốt hơn. Đó chính là những thông tin của hai đội trước trận đấu. Bởi đây chính là những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Thì BONGDA INFO cũng cập nhật đầy đủ toàn bộ các tin tức này cho bạn tham khảo thêm.

Cụ thể, khi truy cập vào website bongdalu vip của chúng tôi, bạn có thể tham khảo được các thông tin trước trận sau:

Đội hình chính thức, chiến thuật, sơ đồ đội hình mà hai đội sử dụng trong trận đấu

Phong độ gần đây của hai đội như thế nào

Lịch sử đối đầu của hai đội có kết quả ra sao

Toàn bộ các thông tin, thông số của hai đội trong các trận đấu gần nhất

Tính chất của trận đấu như thế nào

Vị trí của hai đội hiện tại trên bảng xếp hạng,..

Đảm bảo với bạn rằng, khi tham khảo những thông tin trên từ chúng tôi. Những quyết định soi kèo của bạn sẽ có tỷ lệ chính xác cực kỳ cao trong bất kỳ trận đấu nào. Thêm nữa, thông tin trên đây cũng được trang web chuyên cập nhật tỷ số bóng đá Bóng Đá INFO cập nhật cực kỳ sớm. Để bạn nắm được những những thông tin này sớm nhất, làm việc soi kèo của bạn trở nên đơn giản hơn.

Trang web bongdaso Bóng Đá INFO cung cấp ứng dụng Livescore miễn phí

Nếu như bạn muốn sử dụng ứng dụng Livescore để xem được kết quả bóng đá của nhiều trận đấu cùng 1 lúc. Thì trang web bongdaplus BONGDA INFO là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Bởi chúng tôi cung cấp ứng dụng này hoàn toàn miễn phí cho bạn. Để bạn có thể sử dụng và xem được kết quả của nhiều trận đấu cùng 1 lúc.

Với ứng dụng Livescore của chúng tôi, bạn gần như biết được kết quả của bất kỳ trận đấu bóng đá nào mà mình thích. Thêm vào đó toàn bộ các thông tin cũng được cập nhật theo từng giây. Cho nên bạn luôn biết được thông tin một cách chính xác nhất.

Bóng Đá INFO cũng thiết kế bảng Livescore tỷ số bóng đá cực kỳ khoa học. Với việc phân thành từng cột, từng hàng khác nhau một cách chi tiết nhất. Giúp bạn có thể tìm được các thông tin mình cần một cách nhanh nhất. Đương nhiên toàn bộ các thông số như kết quả, số lần phạt góc, ném biên, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng luôn luôn được cập nhật liên tục.

Điều này cực kỳ phù hợp cho những người tham gia cá cược nhiều trận đấu bóng đá cùng 1 lúc. Cho nên không thể xem được trực tiếp tất cả các trận đấu tỷ số bóng đá đó. Chính vì thế phải sử dụng Livescore, giúp mình nắm được kết quả các trận đấu mình đã cá cược. Quá đó để mình có thể đưa ra những quyết định cá cược với tỷ lệ thắng là cao nhất.

Những ưu điểm vượt trội của website bongdaso BONG DA INFO

Với những gì mà chúng tôi đã cho bạn biết như ở trên, bạn có thể thấy rằng hiện tại trang web của chúng tôi đang có rất nhiều ưu điểm khác nhau. Cụ thể đó là:

Chỉ cần truy cập vào trang web bongdalu Bóng Đá INFO , bạn có thể sử dụng được rất nhiều chức năng như xem tin tức, kết quả, bảng xếp hạng, ty số trực tuyến , lịch thi đấu, kèo nhà cái,… cực kỳ đơn giản

, bạn có thể sử dụng được rất nhiều chức năng như xem tin tức, kết quả, bảng xếp hạng, , lịch thi đấu, kèo nhà cái,… cực kỳ đơn giản Toàn bộ các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn đều được lấy từ những nguồn chính thống. Chính vì thế tỷ lệ chính xác là gần như tuyệt đối

Thông tin mà chúng tôi cập nhật cho bạn cũng lấy từ những tin tức mới nhất. Cho nên chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn luôn xem được các tin tức mới nhất dù trong bất kỳ chức năng nào đi nữa

Thời gian mà chúng tôi cập nhật thông tin cho bạn cũng cực kỳ sớm, giúp bạn có thể xem được những thông tin mình muốn nhanh nhất

Trang web của chúng tôi hoạt động dưới dạng phi lợi nhuận và thu tiền quảng cáo để duy trì trang web. Vậy nên bạn không cần trả bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng các chức năng từ chúng tôi

Trang web bongdaplus Bóng Đá INFO còn được thiết kế cực kỳ đơn giản. Để ai cũng có thể truy cập vào và sử dụng một cách dễ dàng nhất. Ngay cả những người không biết quá nhiều về công nghệ thông tin

còn được thiết kế cực kỳ đơn giản. Để ai cũng có thể truy cập vào và sử dụng một cách dễ dàng nhất. Ngay cả những người không biết quá nhiều về công nghệ thông tin Tại trang web của chúng tôi, bạn còn được tham khảo những nhà cái cá cược bóng đá hàng đầu hiện nay. Để bạn lựa chọn và tham gia vào nhà cái uy tín nhất mà không sợ lừa đảo khi cá cược bóng đá

Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc hay là khiếu nại nào có thể liên hệ với chúng tôi. Đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất. Để giải quyết toàn bộ những thắc mắc hay là khiếu nại của bạn một cách chuẩn nhất.

Kết luận về trang web bongdaso Bongdainfo.co

Theo như những già mà chúng tôi đánh giá ở trên thì đảm bảo với bạn rằng Bongdainfo.co chính là một trong những trang web bongdalu hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bằng chứng mà mỗi ngày có rất nhiều người truy cập vào trang web tỷ số bóng đá này. Chính vì thế nếu bạn muốn xem ty số trực tuyến, bảng kèo nhà cái, lịch thi đấu bóng đá hay là bảng xếp hạng,… thì đây chính là trang web mà bạn nhất định không được bỏ qua. Chắc chắn với bạn rằng khi truy cập vào đây, bạn sẽ tìm được những thông tin mình cần nhanh, đơn giản và chính xác nhất.

Liên hệ

Bóng Đá INFO chúc bạn có giờ phút thoải mãi cùng vs dữ diệu tỷ số trực tuyến chính xác nhất cùng chúng tôi!

Mọi ý kiến thắc mắc hay đóng góp vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin dưới đây:

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Website: https://bongdainfox.tv/

Social:

- Fanpage: https://www.facebook.com/bongdainfoo/

- Twitter: https://twitter.com/bongdainfoo/

- About.me: https://about.me/bongdainfoo/

- Pinterest: https://www.pinterest.com/bongdainfoo/

Email: [email protected]

Phone: 0972653612