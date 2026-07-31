Tỷ lệ kèo S. San Miguelito (R) vs Arabe Unido (R) ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-2
|
0-1
|
3-0
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
2-2
|
1-0
|
0-3
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-3
|
1-1
|
3-6
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
2-3
|
0-1
|
5-3
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
1-2
|
1-1
|
5-3
|Sporting San Miguelito Reserves
|T
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
1-0
|
1-0
|
6-5
|Sporting San Miguelito Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
0-0
|
0-0
|
7-7
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-0
|
0-0
|
6-0
|CD Arabe Unido Reserves
|T
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-1
|
1-0
|
2-6
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
0-1
|
0-0
|
3-3
|Sporting San Miguelito Reserves
|T
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
0-0
|
0-0
|
4-1
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
0-0
|
0-0
|
3-4
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
0-2
|
0-0
|
6-5
|Sporting San Miguelito Reserves
|T
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-1
|
0-0
|
-
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
2-2
|
0-0
|
3-9
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
PRL
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
0-1
|
0-0
|
8-4
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
0-0
|
0-0
|
6-1
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
1-0
|
0-0
|
9-5
|Sporting San Miguelito Reserves
|B
|
PRL
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-1
|
1-1
|
1-0
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
PRL
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
0-0
|
0-0
|
2-2
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-1
|
1-1
|
2-6
|UMECIT Reserves
|H
|
BRA LP
|
|1 Sporting San Miguelito Reserves
|
0-2
|
0-1
|
2-6
|Costa Del Este Reserves 1
|B
|
BRA LP
|
|UMECIT Reserves
|
5-0
|
2-0
|
1-14
|Sporting San Miguelito Reserves 1
|B
|
BRA LP
|
|Panama City FC
|
2-0
|
1-0
|
13-3
|Sporting San Miguelito Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
5-2
|
3-0
|
3-5
|San Martin FC
|T
|
BRA LP
|
|3 Costa Del Este
|
1-1
|
1-0
|
2-7
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Alianza FC Panama Reserves
|
2-1
|
1-0
|
2-3
|Sporting San Miguelito Reserves 1
|B
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
2-2
|
1-0
|
7-5
|Plaza Amador Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
3-1
|
1-0
|
2-9
|Tauro Reserves
|T
|
BRA LP
|
|1 Chorrillo
|
1-2
|
1-1
|
2-7
|Sporting San Miguelito Reserves
|T
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
0-0
|
0-0
|
8-3
|Panama City FC
|H
|
BRA LP
|
|1 Sporting San Miguelito Reserves
|
1-2
|
0-1
|
3-0
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Costa Del Este Reserves
|
1-1
|
1-0
|
5-4
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|1 Sporting San Miguelito Reserves
|
2-0
|
0-0
|
4-0
|UMECIT Reserves 3
|T
|
BRA LP
|
|Champions FC Academy
|
1-0
|
0-0
|
5-7
|Sporting San Miguelito Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Costa Del Este Reserves
|
1-0
|
0-0
|
2-7
|Sporting San Miguelito Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Plaza Amador Reserves
|
2-2
|
0-0
|
6-4
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Sporting San Miguelito Reserves
|
1-1
|
0-0
|
6-1
|Plaza Amador Reserves 1
|H
|
BRA LP
|
|1 Sporting San Miguelito Reserves
|
1-0
|
0-0
|
3-2
|UMECIT Reserves
|T
|
BRA LP
|
|1 Panama City FC
|
2-4
|
1-1
|
2-3
|Sporting San Miguelito Reserves
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
0-1
|
0-1
|
4-4
|Panama City FC
|B
|
BRA LP
|
|Udelas FC
|
2-2
|
2-1
|
5-8
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|Plaza Amador Reserves
|
4-4
|
2-2
|
7-6
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
3-0
|
2-0
|
3-2
|San Martin FC
|B
|
BRA LP
|
|San Martin FC
|
0-1
|
0-0
|
4-6
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
1-1
|
0-0
|
4-0
|San Martin FC
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
5-3
|
1-2
|
8-3
|Alianza FC Panama Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Plaza Amador Reserves
|
6-1
|
3-1
|
4-2
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|Tauro Reserves
|
3-3
|
3-1
|
4-8
|CD Arabe Unido Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
1-2
|
1-0
|
6-5
|Costa Del Este Reserves
|B
|
BRA LP
|
|1 Sporting San Miguelito Reserves
|
1-2
|
0-1
|
3-0
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|1 CD Arabe Unido Reserves
|
1-1
|
0-1
|
8-5
|Champions FC Academy
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
2-1
|
1-0
|
4-2
|Panama City FC
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
1-2
|
0-1
|
6-4
|Costa Del Este Reserves
|B
|
BRA LP
|
|UMECIT Reserves
|
1-3
|
0-2
|
6-4
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
2-2
|
1-0
|
0-3
|Sporting San Miguelito Reserves
|H
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
3-0
|
1-0
|
0-2
|Panama City FC
|B
|
BRA LP
|
|Tauro Reserves
|
0-3
|
0-3
|
7-8
|CD Arabe Unido Reserves
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
2-1
|
0-1
|
6-2
|Costa Del Este
|B
|
BRA LP
|
|CD Arabe Unido Reserves
|
3-2
|
0-1
|
6-2
|San Martin FC
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|S. San Miguelito (R)
|Chủ
|Arabe Unido (R)
|Khách
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