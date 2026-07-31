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Tỷ lệ kèo S. San Miguelito (R) vs Arabe Unido (R) ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
1-2
0-1
3-0
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
2-2
1-0
0-3
 Sporting San Miguelito Reserves H
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
1-3
1-1
3-6
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
2-3
0-1
5-3
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
1-2
1-1
5-3
 Sporting San Miguelito Reserves T
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
1-0
1-0
6-5
 Sporting San Miguelito Reserves B
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
0-0
0-0
7-7
 CD Arabe Unido Reserves H
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
1-0
0-0
6-0
 CD Arabe Unido Reserves T
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
1-1
1-0
2-6
 CD Arabe Unido Reserves H
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
0-1
0-0
3-3
 Sporting San Miguelito Reserves T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

S. San Miguelito (R)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
1-1
1-1
2-6
 UMECIT Reserves H
BRA LP
1 Sporting San Miguelito Reserves
0-2
0-1
2-6
 Costa Del Este Reserves 1 B
BRA LP
UMECIT Reserves
5-0
2-0
1-14
 Sporting San Miguelito Reserves 1 B
BRA LP
Panama City FC
2-0
1-0
13-3
 Sporting San Miguelito Reserves B
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
5-2
3-0
3-5
 San Martin FC T
BRA LP
3 Costa Del Este
1-1
1-0
2-7
 Sporting San Miguelito Reserves H
BRA LP
Alianza FC Panama Reserves
2-1
1-0
2-3
 Sporting San Miguelito Reserves 1 B
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
2-2
1-0
7-5
 Plaza Amador Reserves H
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
3-1
1-0
2-9
 Tauro Reserves T
BRA LP
1 Chorrillo
1-2
1-1
2-7
 Sporting San Miguelito Reserves T
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
0-0
0-0
8-3
 Panama City FC H
BRA LP
1 Sporting San Miguelito Reserves
1-2
0-1
3-0
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
Costa Del Este Reserves
1-1
1-0
5-4
 Sporting San Miguelito Reserves H
BRA LP
1 Sporting San Miguelito Reserves
2-0
0-0
4-0
 UMECIT Reserves 3 T
BRA LP
Champions FC Academy
1-0
0-0
5-7
 Sporting San Miguelito Reserves B
BRA LP
Costa Del Este Reserves
1-0
0-0
2-7
 Sporting San Miguelito Reserves B
BRA LP
Plaza Amador Reserves
2-2
0-0
6-4
 Sporting San Miguelito Reserves H
BRA LP
Sporting San Miguelito Reserves
1-1
0-0
6-1
 Plaza Amador Reserves 1 H
BRA LP
1 Sporting San Miguelito Reserves
1-0
0-0
3-2
 UMECIT Reserves T
BRA LP
1 Panama City FC
2-4
1-1
2-3
 Sporting San Miguelito Reserves T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Arabe Unido (R)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
0-1
0-1
4-4
 Panama City FC B
BRA LP
Udelas FC
2-2
2-1
5-8
 CD Arabe Unido Reserves H
BRA LP
Plaza Amador Reserves
4-4
2-2
7-6
 CD Arabe Unido Reserves H
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
3-0
2-0
3-2
 San Martin FC B
BRA LP
San Martin FC
0-1
0-0
4-6
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
1-1
0-0
4-0
 San Martin FC H
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
5-3
1-2
8-3
 Alianza FC Panama Reserves B
BRA LP
Plaza Amador Reserves
6-1
3-1
4-2
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
Tauro Reserves
3-3
3-1
4-8
 CD Arabe Unido Reserves H
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
1-2
1-0
6-5
 Costa Del Este Reserves B
BRA LP
1 Sporting San Miguelito Reserves
1-2
0-1
3-0
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
1 CD Arabe Unido Reserves
1-1
0-1
8-5
 Champions FC Academy H
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
2-1
1-0
4-2
 Panama City FC B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
1-2
0-1
6-4
 Costa Del Este Reserves B
BRA LP
UMECIT Reserves
1-3
0-2
6-4
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
2-2
1-0
0-3
 Sporting San Miguelito Reserves H
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
3-0
1-0
0-2
 Panama City FC B
BRA LP
Tauro Reserves
0-3
0-3
7-8
 CD Arabe Unido Reserves B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
2-1
0-1
6-2
 Costa Del Este B
BRA LP
CD Arabe Unido Reserves
3-2
0-1
6-2
 San Martin FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
S. San Miguelito (R)Chủ
Arabe Unido (R)Khách

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