Tỷ lệ kèo Atletico Madrid vs Getafe ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
1-0
|
10-3
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-1
|
0-0
|
6-7
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
2-1
|
0-0
|
4-4
|Atletico Madrid
|B
|
SPA CUP
|
|Atletico Madrid
|
5-0
|
3-0
|
6-3
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
0-0
|
8-3
|Getafe
|T
|
INT CF
|
|Getafe
|
1-3
|
0-2
|
3-1
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-3
|
0-2
|
6-3
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
3-3
|
1-0
|
1-12
|Getafe
|H
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-1
|
0-0
|
8-0
|Getafe
|H
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-3
|
0-1
|
3-6
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
4-3
|
3-3
|
5-4
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
1-2
|
1-0
|
2-5
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-0
|
0-0
|
3-11
|Atletico Madrid
|H
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
1-0
|
5-2
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-2
|
0-0
|
4-3
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
1-0
|
3-4
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
2-0
|
2-0
|
3-6
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-2
|
0-1
|
1-5
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-1
|
0-1
|
8-2
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
2-0
|
1-0
|
5-0
|Getafe
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
5-1
|
4-1
|
5-9
|Atletico Madrid
|B
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
1-0
|
9-8
|Girona
|T
|
SPA D1
|
|Osasuna
|
1-2
|
0-1
|
8-4
|Atletico Madrid 1
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
0-1
|
0-0
|
10-0
|Celta Vigo
|B
|
UEFA CL
|
|Arsenal
|
1-0
|
1-0
|
5-2
|Atletico Madrid
|B
|
SPA D1
|
|Valencia
|
0-2
|
0-0
|
1-7
|Atletico Madrid
|T
|
UEFA CL
|
|Atletico Madrid
|
1-1
|
0-1
|
6-1
|Arsenal
|H
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
3-2
|
0-1
|
3-4
|Athletic Bilbao
|T
|
SPA D1
|
|Elche
|
3-2
|
2-2
|
13-3
|Atletico Madrid 1
|B
|
SPA CUP
|
|Atletico Madrid
|
2-2
|
1-2
|
5-5
|Real Sociedad
|H
|
UEFA CL
|
|Atletico Madrid
|
1-2
|
1-2
|
2-4
|FC Barcelona 1
|B
|
SPA D1
|
|Sevilla
|
2-1
|
2-1
|
6-6
|Atletico Madrid
|B
|
UEFA CL
|
|1 FC Barcelona
|
0-2
|
0-1
|
7-1
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|1 Atletico Madrid
|
1-2
|
1-1
|
1-9
|FC Barcelona
|B
|
SPA D1
|
|1 Real Madrid
|
3-2
|
0-1
|
4-1
|Atletico Madrid
|B
|
UEFA CL
|
|Tottenham Hotspur
|
3-2
|
1-0
|
7-7
|Atletico Madrid
|B
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
1-0
|
10-3
|Getafe 1
|T
|
UEFA CL
|
|Atletico Madrid
|
5-2
|
4-1
|
4-2
|Tottenham Hotspur
|T
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
3-2
|
1-1
|
8-1
|Real Sociedad
|T
|
SPA CUP
|
|FC Barcelona
|
3-0
|
2-0
|
15-0
|Atletico Madrid
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Real Valladolid
|
0-0
|
0-0
|
-
|Getafe
|H
|
INT CF
|
|Tenerife
|
1-2
|
1-0
|
8-4
|Getafe
|B
|
INT CF
|
|Getafe
|
1-0
|
0-0
|
-
|Reading
|B
|
SPA D1
|
|Getafe
|
1-0
|
0-0
|
2-4
|Osasuna
|B
|
SPA D1
|
|Elche
|
1-0
|
1-0
|
4-0
|Getafe
|B
|
SPA D1
|
|Getafe
|
3-1
|
2-0
|
3-3
|Mallorca
|B
|
SPA D1
|
|2 Real Oviedo
|
0-0
|
0-0
|
1-9
|Getafe
|H
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-2
|
0-1
|
4-1
|Rayo Vallecano
|B
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-2
|
0-1
|
6-3
|FC Barcelona
|B
|
SPA D1
|
|Real Sociedad
|
0-1
|
0-1
|
6-3
|Getafe
|B
|
SPA D1
|
|Levante
|
1-0
|
0-0
|
8-2
|Getafe
|B
|
SPA D1
|
|Getafe
|
2-0
|
1-0
|
4-3
|Athletic Bilbao
|B
|
SPA D1
|
|RCD Espanyol
|
1-2
|
0-2
|
12-9
|Getafe
|B
|
SPA D1
|
|Atletico Madrid
|
1-0
|
1-0
|
10-3
|Getafe
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
2-0
|
2-0
|
3-8
|Real Betis
|B
|
SPA D1
|
|1 Real Madrid
|
0-1
|
0-1
|
10-2
|Getafe
|B
|
SPA D1
|
|1 Getafe
|
0-1
|
0-0
|
2-2
|Sevilla
|B
|
SPA D1
|
|Getafe
|
2-1
|
1-0
|
3-4
|Villarreal
|B
|
SPA D1
|
|Alaves
|
0-2
|
0-0
|
6-3
|Getafe
|B
|
SPA D1
|
|Getafe
|
0-0
|
0-0
|
5-3
|Celta Vigo
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Atletico Madrid
|Chủ
|Getafe
|Khách
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