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Atletico Madrid
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Getafe
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Tỷ lệ kèo Atletico Madrid vs Getafe ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA D1
Atletico Madrid
1-0
1-0
10-3
 Getafe T
SPA D1
Getafe
0-1
0-0
6-7
 Atletico Madrid T
SPA D1
Getafe
2-1
0-0
4-4
 Atletico Madrid B
SPA CUP
Atletico Madrid
5-0
3-0
6-3
 Getafe T
SPA D1
Atletico Madrid
1-0
0-0
8-3
 Getafe T
INT CF
Getafe
1-3
0-2
3-1
 Atletico Madrid T
SPA D1
Getafe
0-3
0-2
6-3
 Atletico Madrid T
SPA D1
Atletico Madrid
3-3
1-0
1-12
 Getafe H
SPA D1
Atletico Madrid
1-1
0-0
8-0
 Getafe H
SPA D1
Getafe
0-3
0-1
3-6
 Atletico Madrid T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Atletico Madrid
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA D1
Villarreal
5-1
4-1
5-9
 Atletico Madrid B
SPA D1
Atletico Madrid
1-0
1-0
9-8
 Girona T
SPA D1
Osasuna
1-2
0-1
8-4
 Atletico Madrid 1 T
SPA D1
Atletico Madrid
0-1
0-0
10-0
 Celta Vigo B
UEFA CL
Arsenal
1-0
1-0
5-2
 Atletico Madrid B
SPA D1
Valencia
0-2
0-0
1-7
 Atletico Madrid T
UEFA CL
Atletico Madrid
1-1
0-1
6-1
 Arsenal H
SPA D1
Atletico Madrid
3-2
0-1
3-4
 Athletic Bilbao T
SPA D1
Elche
3-2
2-2
13-3
 Atletico Madrid 1 B
SPA CUP
Atletico Madrid
2-2
1-2
5-5
 Real Sociedad H
UEFA CL
Atletico Madrid
1-2
1-2
2-4
 FC Barcelona 1 B
SPA D1
Sevilla
2-1
2-1
6-6
 Atletico Madrid B
UEFA CL
1 FC Barcelona
0-2
0-1
7-1
 Atletico Madrid T
SPA D1
1 Atletico Madrid
1-2
1-1
1-9
 FC Barcelona B
SPA D1
1 Real Madrid
3-2
0-1
4-1
 Atletico Madrid B
UEFA CL
Tottenham Hotspur
3-2
1-0
7-7
 Atletico Madrid B
SPA D1
Atletico Madrid
1-0
1-0
10-3
 Getafe 1 T
UEFA CL
Atletico Madrid
5-2
4-1
4-2
 Tottenham Hotspur T
SPA D1
Atletico Madrid
3-2
1-1
8-1
 Real Sociedad T
SPA CUP
FC Barcelona
3-0
2-0
15-0
 Atletico Madrid B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Getafe
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Real Valladolid
0-0
0-0
-
 Getafe H
INT CF
Tenerife
1-2
1-0
8-4
 Getafe B
INT CF
Getafe
1-0
0-0
-
 Reading B
SPA D1
Getafe
1-0
0-0
2-4
 Osasuna B
SPA D1
Elche
1-0
1-0
4-0
 Getafe B
SPA D1
Getafe
3-1
2-0
3-3
 Mallorca B
SPA D1
2 Real Oviedo
0-0
0-0
1-9
 Getafe H
SPA D1
Getafe
0-2
0-1
4-1
 Rayo Vallecano B
SPA D1
Getafe
0-2
0-1
6-3
 FC Barcelona B
SPA D1
Real Sociedad
0-1
0-1
6-3
 Getafe B
SPA D1
Levante
1-0
0-0
8-2
 Getafe B
SPA D1
Getafe
2-0
1-0
4-3
 Athletic Bilbao B
SPA D1
RCD Espanyol
1-2
0-2
12-9
 Getafe B
SPA D1
Atletico Madrid
1-0
1-0
10-3
 Getafe T
SPA D1
Getafe
2-0
2-0
3-8
 Real Betis B
SPA D1
1 Real Madrid
0-1
0-1
10-2
 Getafe B
SPA D1
1 Getafe
0-1
0-0
2-2
 Sevilla B
SPA D1
Getafe
2-1
1-0
3-4
 Villarreal B
SPA D1
Alaves
0-2
0-0
6-3
 Getafe B
SPA D1
Getafe
0-0
0-0
5-3
 Celta Vigo H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Atletico MadridChủ
GetafeKhách

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