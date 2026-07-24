GMT +7
Cúp FA Trung Quốc
Địa điểm: wuhan sports center Thời tiết: Nhiều mây ,30℃～31℃

Tỷ lệ kèo Wuhan three town vs Shandong Taishan ngày 21/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CHA CSL
Shandong Taishan
3-3
2-2
3-2
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Wuhan Three Towns
1-5
0-2
4-7
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
3-1
1-0
7-4
 Wuhan Three Towns B
CHA CSL
Shandong Taishan
0-0
0-0
10-4
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Wuhan Three Towns
1-2
0-1
4-6
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
2-1
0-0
1-5
 Wuhan Three Towns B
CHA CSL
Wuhan Three Towns
1-1
1-1
2-3
 Shandong Taishan H
China Lea
Wuhan Three Towns
2-0
1-0
4-4
 Shandong Taishan T
CFC
Wuhan Three Towns
0-3
0-2
6-8
 Shandong Taishan B
CFC
Shandong Taishan
3-1
1-1
14-5
 Wuhan Three Towns B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Wuhan three town
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CHA CSL
Wuhan Three Towns
2-0
2-0
11-4
 Shenzhen Xinpengcheng 1 T
CHA CSL
Dalian Zhixing
3-2
1-2
7-2
 Wuhan Three Towns B
CHA CSL
Beijing Guoan
1-0
0-0
7-2
 Wuhan Three Towns B
CFC
Qingdao Red Lions
0-0
0-0
0-12
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Wuhan Three Towns
1-1
0-0
7-3
 Yunnan Yukun H
CHA CSL
Shandong Taishan
3-3
2-2
3-2
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Shanghai Shenhua
2-2
2-1
4-4
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Wuhan Three Towns
2-2
2-1
3-7
 Liaoning Tieren H
CHA CSL
Qingdao West Coast
1-1
1-0
3-5
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Wuhan Three Towns
1-3
0-1
6-10
 Qingdao Manatee B
CHA CSL
Tianjin Tigers
2-2
0-0
6-3
 Wuhan Three Towns 1 H
CHA CSL
Shanghai Port
4-0
1-0
3-3
 Wuhan Three Towns B
CHA CSL
Wuhan Three Towns
2-0
1-0
6-7
 Zhejiang Professional FC T
CHA CSL
Wuhan Three Towns
0-1
0-0
5-4
 Chengdu Rongcheng FC B
CHA CSL
1 Chongqing Tonglianglong
2-1
2-0
2-6
 Wuhan Three Towns B
CHA CSL
Shenzhen Xinpengcheng
5-2
3-0
4-6
 Wuhan Three Towns 1 B
CHA CSL
Henan Football Club
1-1
0-0
13-6
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Wuhan Three Towns
4-1
2-1
4-4
 Dalian Zhixing T
CHA CSL
Wuhan Three Towns
0-2
0-1
5-10
 Beijing Guoan B
INT CF
Beijing Guoan
2-2
0-0
-
 Wuhan Three Towns H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Shandong Taishan
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CHA CSL
Dalian Zhixing
3-1
2-1
6-6
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
4-3
3-1
2-14
 Yunnan Yukun B
CHA CSL
Beijing Guoan
2-0
0-0
12-0
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Liaoning Tieren
1-5
0-2
5-3
 Shandong Taishan B
CFC
Guangxi Hengchen
0-5
0-2
6-2
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Chengdu Rongcheng FC
1-0
1-0
5-2
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
3-3
2-2
3-2
 Wuhan Three Towns H
CHA CSL
Zhejiang Professional FC
4-1
0-1
5-4
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
3-1
2-0
4-4
 Chongqing Tonglianglong B
CHA CSL
Shenzhen Xinpengcheng
1-2
0-1
8-4
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
4-1
2-0
6-3
 Shanghai Shenhua B
CHA CSL
Shandong Taishan
1-1
0-1
5-6
 Qingdao West Coast H
CHA CSL
Qingdao Manatee
4-1
2-0
4-6
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Tianjin Tigers
1-2
1-0
3-6
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
1-1
0-1
4-1
 Shanghai Port H
CHA CSL
Henan Football Club
0-1
0-1
4-3
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
1-2
0-1
7-6
 Dalian Zhixing B
CHA CSL
Yunnan Yukun
4-0
3-0
10-5
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Shandong Taishan
2-1
0-0
5-4
 Beijing Guoan B
CHA CSL
Shandong Taishan
3-0
2-0
9-3
 Liaoning Tieren B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Wuhan three townChủ
Shandong TaishanKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2