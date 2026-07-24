Tỷ lệ kèo Wuhan three town vs Shandong Taishan ngày 21/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
3-3
|
2-2
|
3-2
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
1-5
|
0-2
|
4-7
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
3-1
|
1-0
|
7-4
|Wuhan Three Towns
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
0-0
|
0-0
|
10-4
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
1-2
|
0-1
|
4-6
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
2-1
|
0-0
|
1-5
|Wuhan Three Towns
|B
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
1-1
|
1-1
|
2-3
|Shandong Taishan
|H
|
China Lea
|
|Wuhan Three Towns
|
2-0
|
1-0
|
4-4
|Shandong Taishan
|T
|
CFC
|
|Wuhan Three Towns
|
0-3
|
0-2
|
6-8
|Shandong Taishan
|B
|
CFC
|
|Shandong Taishan
|
3-1
|
1-1
|
14-5
|Wuhan Three Towns
|B
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
1-1
|
1-1
|
4-6
|Shandong Taishan
|H
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
1-1
|
0-1
|
9-2
|Wuhan Three Towns
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
2-0
|
2-0
|
11-4
|Shenzhen Xinpengcheng 1
|T
|
CHA CSL
|
|Dalian Zhixing
|
3-2
|
1-2
|
7-2
|Wuhan Three Towns
|B
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
1-0
|
0-0
|
7-2
|Wuhan Three Towns
|B
|
CFC
|
|Qingdao Red Lions
|
0-0
|
0-0
|
0-12
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
1-1
|
0-0
|
7-3
|Yunnan Yukun
|H
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
3-3
|
2-2
|
3-2
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Shanghai Shenhua
|
2-2
|
2-1
|
4-4
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
2-2
|
2-1
|
3-7
|Liaoning Tieren
|H
|
CHA CSL
|
|Qingdao West Coast
|
1-1
|
1-0
|
3-5
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
1-3
|
0-1
|
6-10
|Qingdao Manatee
|B
|
CHA CSL
|
|Tianjin Tigers
|
2-2
|
0-0
|
6-3
|Wuhan Three Towns 1
|H
|
CHA CSL
|
|Shanghai Port
|
4-0
|
1-0
|
3-3
|Wuhan Three Towns
|B
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
2-0
|
1-0
|
6-7
|Zhejiang Professional FC
|T
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
0-1
|
0-0
|
5-4
|Chengdu Rongcheng FC
|B
|
CHA CSL
|
|1 Chongqing Tonglianglong
|
2-1
|
2-0
|
2-6
|Wuhan Three Towns
|B
|
CHA CSL
|
|Shenzhen Xinpengcheng
|
5-2
|
3-0
|
4-6
|Wuhan Three Towns 1
|B
|
CHA CSL
|
|Henan Football Club
|
1-1
|
0-0
|
13-6
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
4-1
|
2-1
|
4-4
|Dalian Zhixing
|T
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
0-2
|
0-1
|
5-10
|Beijing Guoan
|B
|
INT CF
|
|Beijing Guoan
|
2-2
|
0-0
|
-
|Wuhan Three Towns
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CHA CSL
|
|Dalian Zhixing
|
3-1
|
2-1
|
6-6
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
4-3
|
3-1
|
2-14
|Yunnan Yukun
|B
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
2-0
|
0-0
|
12-0
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Liaoning Tieren
|
1-5
|
0-2
|
5-3
|Shandong Taishan
|B
|
CFC
|
|Guangxi Hengchen
|
0-5
|
0-2
|
6-2
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Chengdu Rongcheng FC
|
1-0
|
1-0
|
5-2
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
3-3
|
2-2
|
3-2
|Wuhan Three Towns
|H
|
CHA CSL
|
|Zhejiang Professional FC
|
4-1
|
0-1
|
5-4
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
3-1
|
2-0
|
4-4
|Chongqing Tonglianglong
|B
|
CHA CSL
|
|Shenzhen Xinpengcheng
|
1-2
|
0-1
|
8-4
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
4-1
|
2-0
|
6-3
|Shanghai Shenhua
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
1-1
|
0-1
|
5-6
|Qingdao West Coast
|H
|
CHA CSL
|
|Qingdao Manatee
|
4-1
|
2-0
|
4-6
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Tianjin Tigers
|
1-2
|
1-0
|
3-6
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
1-1
|
0-1
|
4-1
|Shanghai Port
|H
|
CHA CSL
|
|Henan Football Club
|
0-1
|
0-1
|
4-3
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
1-2
|
0-1
|
7-6
|Dalian Zhixing
|B
|
CHA CSL
|
|Yunnan Yukun
|
4-0
|
3-0
|
10-5
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
2-1
|
0-0
|
5-4
|Beijing Guoan
|B
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
3-0
|
2-0
|
9-3
|Liaoning Tieren
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Wuhan three town
|Chủ
|Shandong Taishan
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]