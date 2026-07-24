Tỷ lệ kèo Dalian Kewei vs Beijing Guoan ngày 21/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CHA D2
|
|Bei Li Gong
|
0-1
|
0-0
|
3-12
|Dalian Kewei
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
1-1
|
0-1
|
11-1
|Shanghai Second
|H
|
CHA D2
|
|Yan An Ronghai
|
2-0
|
1-0
|
1-6
|Dalian Kewei
|B
|
CHA D2
|
|1 Haimen Codion
|
1-2
|
1-0
|
3-2
|Dalian Kewei
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
1-0
|
0-0
|
6-2
|Shanghai Port B
|T
|
CHA D2
|
|Qingdao Red Lions
|
0-0
|
0-0
|
5-4
|Dalian Kewei
|H
|
CFC
|
|Dalian Kewei
|
1-0
|
1-0
|
2-3
|Liaoning Tieren
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
3-0
|
1-0
|
5-3
|Changchun XIdu Football Club
|T
|
CHA D2
|
|Lanzhou Longyuan Athletics
|
0-0
|
0-0
|
8-10
|Dalian Kewei
|H
|
CHA D2
|
|Taian Tiankuang
|
2-1
|
2-1
|
3-7
|Dalian Kewei
|B
|
CFC
|
|Dalian Kewei
|
2-1
|
1-1
|
4-5
|Nantong Zhiyun 1
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
2-1
|
2-0
|
5-5
|Shandong Taishan B
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Yingbo B
|
0-0
|
0-0
|
5-5
|Dalian Kewei
|H
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
0-0
|
0-0
|
9-6
|Bei Li Gong
|H
|
CHA D2
|
|Shanghai Second
|
1-1
|
0-0
|
0-6
|Dalian Kewei 1
|H
|
CFC
|
|Dalian Kewei
|
2-0
|
1-0
|
7-1
|Wenzhou Professional
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
1-0
|
0-0
|
3-2
|Haimen Codion
|T
|
CHA D2
|
|Shanghai Port B
|
0-0
|
0-0
|
7-3
|Dalian Kewei
|H
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
1-0
|
1-0
|
6-5
|Qingdao Red Lions
|T
|
CHA D2
|
|Dalian Kewei
|
0-0
|
0-0
|
7-3
|Yan An Ronghai
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
1-1
|
1-0
|
6-4
|Liaoning Tieren
|H
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
2-0
|
0-0
|
12-0
|Shandong Taishan
|B
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
1-0
|
0-0
|
7-2
|Wuhan Three Towns
|B
|
CFC
|
|Guangdong GZ-Power
|
1-2
|
0-1
|
1-12
|Beijing Guoan
|B
|
CHA CSL
|
|Chongqing Tonglianglong
|
2-3
|
0-1
|
4-8
|Beijing Guoan
|B
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
1-2
|
1-0
|
4-5
|Henan Football Club
|B
|
CHA CSL
|
|1 Qingdao West Coast
|
1-1
|
0-0
|
3-9
|Beijing Guoan
|H
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
4-2
|
3-0
|
1-2
|Qingdao Manatee
|B
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
2-2
|
0-1
|
8-0
|Shanghai Port
|H
|
CHA CSL
|
|1 Beijing Guoan
|
3-0
|
0-0
|
4-2
|Dalian Zhixing
|B
|
CHA CSL
|
|Yunnan Yukun
|
3-3
|
1-1
|
5-8
|Beijing Guoan
|H
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
2-4
|
0-2
|
17-3
|Tianjin Tigers
|B
|
CHA CSL
|
|Shenzhen Xinpengcheng
|
0-1
|
0-0
|
3-7
|Beijing Guoan
|B
|
CHA CSL
|
|Zhejiang Professional FC
|
0-0
|
0-0
|
9-7
|Beijing Guoan
|H
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
1-2
|
0-0
|
2-10
|Chengdu Rongcheng FC
|B
|
CHA CSL
|
|Liaoning Tieren
|
2-1
|
2-0
|
3-1
|Beijing Guoan
|B
|
CHA CSL
|
|Beijing Guoan
|
1-1
|
1-0
|
9-4
|Shanghai Shenhua
|H
|
CHA CSL
|
|Shandong Taishan
|
2-1
|
0-0
|
5-4
|Beijing Guoan
|B
|
CHA CSL
|
|Wuhan Three Towns
|
0-2
|
0-1
|
5-10
|Beijing Guoan
|B
|
China Lea
|
|Shanghai Port
|
0-2
|
0-1
|
3-7
|Beijing Guoan
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Dalian Kewei
|Chủ
|Beijing Guoan
|Khách
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