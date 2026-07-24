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Tỷ lệ kèo Dalian Kewei vs Beijing Guoan ngày 21/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Dalian Kewei
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CHA D2
Bei Li Gong
0-1
0-0
3-12
 Dalian Kewei T
CHA D2
Dalian Kewei
1-1
0-1
11-1
 Shanghai Second H
CHA D2
Yan An Ronghai
2-0
1-0
1-6
 Dalian Kewei B
CHA D2
1 Haimen Codion
1-2
1-0
3-2
 Dalian Kewei T
CHA D2
Dalian Kewei
1-0
0-0
6-2
 Shanghai Port B T
CHA D2
Qingdao Red Lions
0-0
0-0
5-4
 Dalian Kewei H
CFC
Dalian Kewei
1-0
1-0
2-3
 Liaoning Tieren T
CHA D2
Dalian Kewei
3-0
1-0
5-3
 Changchun XIdu Football Club T
CHA D2
Lanzhou Longyuan Athletics
0-0
0-0
8-10
 Dalian Kewei H
CHA D2
Taian Tiankuang
2-1
2-1
3-7
 Dalian Kewei B
CFC
Dalian Kewei
2-1
1-1
4-5
 Nantong Zhiyun 1 T
CHA D2
Dalian Kewei
2-1
2-0
5-5
 Shandong Taishan B T
CHA D2
Dalian Yingbo B
0-0
0-0
5-5
 Dalian Kewei H
CHA D2
Dalian Kewei
0-0
0-0
9-6
 Bei Li Gong H
CHA D2
Shanghai Second
1-1
0-0
0-6
 Dalian Kewei 1 H
CFC
Dalian Kewei
2-0
1-0
7-1
 Wenzhou Professional T
CHA D2
Dalian Kewei
1-0
0-0
3-2
 Haimen Codion T
CHA D2
Shanghai Port B
0-0
0-0
7-3
 Dalian Kewei H
CHA D2
Dalian Kewei
1-0
1-0
6-5
 Qingdao Red Lions T
CHA D2
Dalian Kewei
0-0
0-0
7-3
 Yan An Ronghai H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Beijing Guoan
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CHA CSL
Beijing Guoan
1-1
1-0
6-4
 Liaoning Tieren H
CHA CSL
Beijing Guoan
2-0
0-0
12-0
 Shandong Taishan B
CHA CSL
Beijing Guoan
1-0
0-0
7-2
 Wuhan Three Towns B
CFC
Guangdong GZ-Power
1-2
0-1
1-12
 Beijing Guoan B
CHA CSL
Chongqing Tonglianglong
2-3
0-1
4-8
 Beijing Guoan B
CHA CSL
Beijing Guoan
1-2
1-0
4-5
 Henan Football Club B
CHA CSL
1 Qingdao West Coast
1-1
0-0
3-9
 Beijing Guoan H
CHA CSL
Beijing Guoan
4-2
3-0
1-2
 Qingdao Manatee B
CHA CSL
Beijing Guoan
2-2
0-1
8-0
 Shanghai Port H
CHA CSL
1 Beijing Guoan
3-0
0-0
4-2
 Dalian Zhixing B
CHA CSL
Yunnan Yukun
3-3
1-1
5-8
 Beijing Guoan H
CHA CSL
Beijing Guoan
2-4
0-2
17-3
 Tianjin Tigers B
CHA CSL
Shenzhen Xinpengcheng
0-1
0-0
3-7
 Beijing Guoan B
CHA CSL
Zhejiang Professional FC
0-0
0-0
9-7
 Beijing Guoan H
CHA CSL
Beijing Guoan
1-2
0-0
2-10
 Chengdu Rongcheng FC B
CHA CSL
Liaoning Tieren
2-1
2-0
3-1
 Beijing Guoan B
CHA CSL
Beijing Guoan
1-1
1-0
9-4
 Shanghai Shenhua H
CHA CSL
Shandong Taishan
2-1
0-0
5-4
 Beijing Guoan B
CHA CSL
Wuhan Three Towns
0-2
0-1
5-10
 Beijing Guoan B
China Lea
Shanghai Port
0-2
0-1
3-7
 Beijing Guoan B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Dalian KeweiChủ
Beijing GuoanKhách

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