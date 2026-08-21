Thống kê chi tiết giữa Norwich City vs West Bromwich ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
31'
Nathaniel Phillips
48'
Ousmane Diakite
68'
Rabby InzingoulaFelix Horn Myhre
68'
Jayson MolumbyHarry Whitwell
Oscar SchwartauAnis Ben Slimane
72'
Pape DialloEdmond-Paris Maghoma
72'
75'
0-1 Aune Heggebo (Hỗ trợ : Jimmy-Jay Morgan)
Jacob WrightAndrew Brooks
79'
Mathias KvistgaardenMohamed Toure
86'
Sam FieldPelle Mattsson
86'
87'
0-2 Jimmy-Jay Morgan (Hỗ trợ : Max OLeary)
1-2 Mathias Kvistgaarden
90'
90'
Barney StewartJimmy-Jay Morgan
90'
Krystian BielikOusmane Diakite
90'
Chris MephamNolan Galves
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 07:35