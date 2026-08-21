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Thống kê chi tiết giữa Norwich City vs West Bromwich ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

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Sự kiện chính

Norwich City
1
Phút
2
West Bromwich
    31'
    Nathaniel Phillips
    48'
    Ousmane Diakite
    68'
    Rabby InzingoulaFelix Horn Myhre
    68'
    Jayson MolumbyHarry Whitwell
    Oscar SchwartauAnis Ben Slimane
    72'
    Pape DialloEdmond-Paris Maghoma
    72'
    75'
    0-1 Aune Heggebo (Hỗ trợ : Jimmy-Jay Morgan)
    Jacob WrightAndrew Brooks
    79'
    Mathias KvistgaardenMohamed Toure
    86'
    Sam FieldPelle Mattsson
    86'
    87'
    0-2 Jimmy-Jay Morgan (Hỗ trợ : Max OLeary)
    1-2 Mathias Kvistgaarden
    90'
    90'
    Barney StewartJimmy-Jay Morgan
    90'
    Krystian BielikOusmane Diakite
    90'
    Chris MephamNolan Galves
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 07:35

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