Thống kê chi tiết giữa Bristol City vs Millwall ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
Phút
2
15'
Josh Coburn
Adam Randell
23'
29'
Kyrell Jeremiah LisbieFemi Azeez
Adam Randell
36'
41'
0-1 Josh Coburn
45'
Jenson Metcalfe
Joe WilliamsYu Hirakawa
46'
50'
0-2 Josh Coburn (Hỗ trợ : Jenson Metcalfe)
Rio CardinesLisav Eissat
56'
Sam BellLorent Tolaj
64'
Emil Ris JakobsenSam Greenwood
64'
Jed WallaceDominic Ballard
64'
64'
Luke James CundleTairyk Arconte
64'
Mark SykesJenson Metcalfe
82'
Daniel KellyZak Sturge
83'
Lyndon DykesJosh Coburn
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 07:35