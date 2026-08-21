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Bristol City
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Millwall
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Thống kê chi tiết giữa Bristol City vs Millwall ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Bristol City
0
Phút
2
Millwall
    15'
    Josh Coburn
    Adam Randell
    23'
    29'
    Kyrell Jeremiah LisbieFemi Azeez
    Adam Randell
    36'
    41'
    0-1 Josh Coburn
    45'
    Jenson Metcalfe
    Joe WilliamsYu Hirakawa
    46'
    50'
    0-2 Josh Coburn (Hỗ trợ : Jenson Metcalfe)
    Rio CardinesLisav Eissat
    56'
    Sam BellLorent Tolaj
    64'
    Emil Ris JakobsenSam Greenwood
    64'
    Jed WallaceDominic Ballard
    64'
    64'
    Luke James CundleTairyk Arconte
    64'
    Mark SykesJenson Metcalfe
    82'
    Daniel KellyZak Sturge
    83'
    Lyndon DykesJosh Coburn
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 07:35

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