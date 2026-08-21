Thống kê chi tiết giữa Leyton Orient vs Sheff Wed ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
Phút
14'
Jarvis ThorntonTyler Onyango
19'
0-1 Callum Slattery
1-1 Joseph Olowu (Hỗ trợ : Jaze Kabia)
26'
31'
Sil Swinkels
41'
Gabriel Otegbayo
46'
Louie BarryJordi Liongola
Isaac Hayden
57'
James MorrisSomto Boniface
61'
Zech Obiero
63'
66'
Jamal Lowe
Nicholas OyekunleJames Morris
73'
Alfie GilchristYusuf Akhamrich
73'
Tony SpringettZech Obiero
73'
81'
Liam CooperSil Swinkels
81'
Mason BurstowHarry Gray
Demetri MitchellFin Stevens
82'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32