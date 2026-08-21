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Thống kê chi tiết giữa Leyton Orient vs Sheff Wed ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Leyton Orient
1
Phút
2
Sheff Wed
    14'
    Jarvis ThorntonTyler Onyango
    19'
    0-1 Callum Slattery
    1-1 Joseph Olowu (Hỗ trợ : Jaze Kabia)
    26'
    31'
    Sil Swinkels
    41'
    Gabriel Otegbayo
    46'
    Louie BarryJordi Liongola
    Isaac Hayden
    57'
    James MorrisSomto Boniface
    61'
    Zech Obiero
    63'
    66'
    Jamal Lowe
    Nicholas OyekunleJames Morris
    73'
    Alfie GilchristYusuf Akhamrich
    73'
    Tony SpringettZech Obiero
    73'
    81'
    Liam CooperSil Swinkels
    81'
    Mason BurstowHarry Gray
    Demetri MitchellFin Stevens
    82'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32

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