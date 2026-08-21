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Thống kê chi tiết giữa Huddersfield Town vs AFC Wimbledon ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Trận đấu hiện tại không livestream

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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Huddersfield Town
3
Phút
0
AFC Wimbledon
    1-0 Derensili Sanches Fernandes (Hỗ trợ : Joe Taylor)
    4'
    15'
    Myles Hippolyte
    2-0 Derensili Sanches Fernandes (Hỗ trợ : Ryan Ledson)
    16'
    Bali Mumba
    29'
    46'
    Jayden StockleyAron Sasu
    David KasumuJoe Taylor
    46'
    Derensili Sanches Fernandes
    49'
    62'
    Ollie HarrisonZack Nelson
    63'
    Zeze Steven SessegnonDaniel Sweeney
    Bojan Radulovic SamoukovicAshley Fletcher
    63'
    63'
    Callum MaycockMyles Hippolyte
    Murray WallaceDerensili Sanches Fernandes
    64'
    72'
    2-1
    74'
    Marcus Browne
    3-1 Bojan Radulovic Samoukovic (Hỗ trợ : Radinio Balker)
    78'
    79'
    Antwoine HackfordAlistair Smith
    Lynden GoochMarcus Anthony Myers-Harness
    85'
    Joe LowIbane Bowat
    90'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32

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