Thống kê chi tiết giữa Huddersfield Town vs AFC Wimbledon ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
Phút
1-0 Derensili Sanches Fernandes (Hỗ trợ : Joe Taylor)
4'
15'
Myles Hippolyte
2-0 Derensili Sanches Fernandes (Hỗ trợ : Ryan Ledson)
16'
Bali Mumba
29'
46'
Jayden StockleyAron Sasu
David KasumuJoe Taylor
46'
Derensili Sanches Fernandes
49'
62'
Ollie HarrisonZack Nelson
63'
Zeze Steven SessegnonDaniel Sweeney
Bojan Radulovic SamoukovicAshley Fletcher
63'
63'
Callum MaycockMyles Hippolyte
Murray WallaceDerensili Sanches Fernandes
64'
72'
2-1
74'
Marcus Browne
3-1 Bojan Radulovic Samoukovic (Hỗ trợ : Radinio Balker)
78'
79'
Antwoine HackfordAlistair Smith
Lynden GoochMarcus Anthony Myers-Harness
85'
Joe LowIbane Bowat
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32