Thống kê chi tiết giữa Burton Albion vs Stevenage Borough ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Sự kiện chính
Phút
59'
Josh MagennisPhoenix Patterson
Will CollarCharlie Webster
72'
1-0 Jack Armer (Hỗ trợ : Sulyman Krubally)
74'
75'
Terry TaylorTerence Vancooten
75'
Saxon EarleyJordan Roberts
84'
Jordan HoughtonLouis Thompson
84'
Oliver SandersonJamie Reid
Zac ScuttSulyman Krubally
90'
90'
1-1 Oliver Sanderson (Hỗ trợ : Josh Magennis)
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32