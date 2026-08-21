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Oxford United
VS
MK Dons
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Thống kê chi tiết giữa Oxford United vs MK Dons ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Oxford United
2
Phút
2
MK Dons
    1-0 Mark Harris
    20'
    29'
    1-1 Charlie Goode (Hỗ trợ : Daniel Barlaser)
    34'
    1-2 Aaron Collins (Hỗ trợ : Ryan Wintle)
    51'
    Marvin Ekpiteta
    Cameron Brannagan
    63'
    ODonkor GatlinJamie McDonnell
    64'
    69'
    Nathaniel Mendez LaingAaron Collins
    74'
    Callum PatersonSam Nombe
    74'
    Jay MateteDaniel Barlaser
    76'
    Charlie Goode
    Peter KiosoBrodie Spencer
    77'
    Mo MissangaSiriki Dembele
    78'
    78'
    Jack SandersCharlie Goode
    Mark Harris
    90'
    90'
    Jay Matete
    2-2 Ciaron Brown (Hỗ trợ : ODonkor Gatlin)
    90'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32

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