Thống kê chi tiết giữa Oxford United vs MK Dons ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
Phút
2
1-0 Mark Harris
20'
29'
1-1 Charlie Goode (Hỗ trợ : Daniel Barlaser)
34'
1-2 Aaron Collins (Hỗ trợ : Ryan Wintle)
51'
Marvin Ekpiteta
Cameron Brannagan
63'
ODonkor GatlinJamie McDonnell
64'
69'
Nathaniel Mendez LaingAaron Collins
74'
Callum PatersonSam Nombe
74'
Jay MateteDaniel Barlaser
76'
Charlie Goode
Peter KiosoBrodie Spencer
77'
Mo MissangaSiriki Dembele
78'
78'
Jack SandersCharlie Goode
Mark Harris
90'
90'
Jay Matete
2-2 Ciaron Brown (Hỗ trợ : ODonkor Gatlin)
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32