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Al-Tai
VS
Al-Jndal

Tỷ lệ kèo Al-Tai vs Al-Jndal ngày 01/09/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KSA D1
Al Tai
2-1
1-0
4-10
 Al-Jndal T
KSA D1
Al-Jndal
1-1
0-1
4-7
 Al Tai H
KSA D1
Al Tai
1-0
0-0
2-7
 Al-Jndal T
KSA D1
Al-Jndal
2-3
2-2
2-8
 Al Tai T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Al-Tai
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KSA D1
Al Tai
0-2
0-0
8-9
 Al-Okhdood B
SK CUP
Al Tai
0-5
0-3
0-6
 Al Qadsiah B
KSA D1
1 Al Tai
1-2
1-1
4-2
 AL-Rbeea Jeddah B
KSA D1
Al-Baten
4-1
1-0
3-0
 Al Tai B
KSA D1
Al Tai
2-1
1-0
4-10
 Al-Jndal T
KSA D1
1 Al-Zlfe
1-2
0-1
4-6
 Al Tai T
KSA D1
1 Al Tai
1-2
0-1
4-1
 Abha B
KSA D1
Al-Faisaly Harmah
3-0
3-0
3-5
 Al Tai B
KSA D1
Al Tai
2-0
1-0
5-5
 Al Bukayriyah T
KSA D1
Al-Jabalain
0-1
0-1
6-2
 Al Tai T
KSA D1
Al Tai
1-1
0-1
8-2
 Al Anwar SA 1 H
KSA D1
Al-Wehda
3-1
0-0
7-3
 Al Tai B
KSA D1
Al Tai
3-1
2-1
4-6
 Al-Arabi(KSA) T
KSA D1
Al Ula FC
3-0
0-0
5-1
 Al Tai B
KSA D1
Al Tai
4-0
0-0
10-2
 Jubail T
KSA D1
Al Tai
2-2
0-2
5-0
 Al Raed H
KSA D1
Al-Adalh
1-3
1-1
4-3
 Al Tai T
KSA D1
Al Tai
1-3
0-2
6-1
 Al-Orubah B
KSA D1
Al-Draih
2-0
0-0
6-4
 Al Tai B
KSA D1
AL-Rbeea Jeddah
0-0
0-0
3-5
 Al Tai H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Al-Jndal
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KSA D1
Al Najma(KSA)
2-1
1-1
6-1
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Arabi(KSA)
2-3
0-2
6-2
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Jndal
1-2
0-0
2-8
 Al-Wehda B
KSA D1
Al Tai
2-1
1-0
4-10
 Al-Jndal T
KSA D1
Al-Jndal
1-2
1-1
2-9
 Al-Orubah B
KSA D1
Al-Adalh
2-1
1-1
10-3
 Al-Jndal B
KSA D1
1 Al-Jndal
1-2
1-0
0-14
 Al Ula FC B
KSA D1
1 Jubail
1-3
1-1
1-3
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Jndal
1-2
0-0
5-2
 AL-Rbeea Jeddah B
KSA D1
Al-Baten
1-2
0-0
3-1
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Jndal
1-1
0-1
0-8
 Abha H
KSA D1
Al Bukayriyah
1-1
1-0
3-5
 Al-Jndal H
KSA D1
Al-Jndal
0-2
0-1
4-5
 Al Raed B
KSA D1
Al-Jabalain
4-2
3-0
4-3
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Jndal
0-4
0-3
2-8
 Al-Draih B
KSA D1
1 Al-Faisaly Harmah
4-2
2-1
4-2
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Jndal
1-1
0-1
2-2
 Al Anwar SA H
KSA D1
Al-Zlfe
1-0
0-0
6-7
 Al-Jndal B
KSA D1
Al-Jndal
1-0
0-0
4-1
 Al-Arabi(KSA) B
KSA D1
Al-Wehda
1-1
0-0
9-2
 Al-Jndal H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Al-TaiChủ
Al-JndalKhách

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