Tỷ lệ kèo Al-Tai vs Al-Jndal ngày 01/09/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
2-1
|
1-0
|
4-10
|Al-Jndal
|T
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-1
|
0-1
|
4-7
|Al Tai
|H
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
1-0
|
0-0
|
2-7
|Al-Jndal
|T
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
2-3
|
2-2
|
2-8
|Al Tai
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
0-2
|
0-0
|
8-9
|Al-Okhdood
|B
|
SK CUP
|
|Al Tai
|
0-5
|
0-3
|
0-6
|Al Qadsiah
|B
|
KSA D1
|
|1 Al Tai
|
1-2
|
1-1
|
4-2
|AL-Rbeea Jeddah
|B
|
KSA D1
|
|Al-Baten
|
4-1
|
1-0
|
3-0
|Al Tai
|B
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
2-1
|
1-0
|
4-10
|Al-Jndal
|T
|
KSA D1
|
|1 Al-Zlfe
|
1-2
|
0-1
|
4-6
|Al Tai
|T
|
KSA D1
|
|1 Al Tai
|
1-2
|
0-1
|
4-1
|Abha
|B
|
KSA D1
|
|Al-Faisaly Harmah
|
3-0
|
3-0
|
3-5
|Al Tai
|B
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
2-0
|
1-0
|
5-5
|Al Bukayriyah
|T
|
KSA D1
|
|Al-Jabalain
|
0-1
|
0-1
|
6-2
|Al Tai
|T
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
1-1
|
0-1
|
8-2
|Al Anwar SA 1
|H
|
KSA D1
|
|Al-Wehda
|
3-1
|
0-0
|
7-3
|Al Tai
|B
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
3-1
|
2-1
|
4-6
|Al-Arabi(KSA)
|T
|
KSA D1
|
|Al Ula FC
|
3-0
|
0-0
|
5-1
|Al Tai
|B
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
4-0
|
0-0
|
10-2
|Jubail
|T
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
2-2
|
0-2
|
5-0
|Al Raed
|H
|
KSA D1
|
|Al-Adalh
|
1-3
|
1-1
|
4-3
|Al Tai
|T
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
1-3
|
0-2
|
6-1
|Al-Orubah
|B
|
KSA D1
|
|Al-Draih
|
2-0
|
0-0
|
6-4
|Al Tai
|B
|
KSA D1
|
|AL-Rbeea Jeddah
|
0-0
|
0-0
|
3-5
|Al Tai
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KSA D1
|
|Al Najma(KSA)
|
2-1
|
1-1
|
6-1
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Arabi(KSA)
|
2-3
|
0-2
|
6-2
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-2
|
0-0
|
2-8
|Al-Wehda
|B
|
KSA D1
|
|Al Tai
|
2-1
|
1-0
|
4-10
|Al-Jndal
|T
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-2
|
1-1
|
2-9
|Al-Orubah
|B
|
KSA D1
|
|Al-Adalh
|
2-1
|
1-1
|
10-3
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|1 Al-Jndal
|
1-2
|
1-0
|
0-14
|Al Ula FC
|B
|
KSA D1
|
|1 Jubail
|
1-3
|
1-1
|
1-3
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-2
|
0-0
|
5-2
|AL-Rbeea Jeddah
|B
|
KSA D1
|
|Al-Baten
|
1-2
|
0-0
|
3-1
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-1
|
0-1
|
0-8
|Abha
|H
|
KSA D1
|
|Al Bukayriyah
|
1-1
|
1-0
|
3-5
|Al-Jndal
|H
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
0-2
|
0-1
|
4-5
|Al Raed
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jabalain
|
4-2
|
3-0
|
4-3
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
0-4
|
0-3
|
2-8
|Al-Draih
|B
|
KSA D1
|
|1 Al-Faisaly Harmah
|
4-2
|
2-1
|
4-2
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-1
|
0-1
|
2-2
|Al Anwar SA
|H
|
KSA D1
|
|Al-Zlfe
|
1-0
|
0-0
|
6-7
|Al-Jndal
|B
|
KSA D1
|
|Al-Jndal
|
1-0
|
0-0
|
4-1
|Al-Arabi(KSA)
|B
|
KSA D1
|
|Al-Wehda
|
1-1
|
0-0
|
9-2
|Al-Jndal
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Al-Tai
|Chủ
|Al-Jndal
|Khách
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