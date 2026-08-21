Tỷ lệ kèo Stoke City vs Swansea City ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
2-0
|
0-0
|
12-5
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
2-1
|
1-0
|
6-7
|Swansea City
|T
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
3-1
|
0-0
|
1-6
|Swansea City
|T
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
0-0
|
0-0
|
5-9
|Stoke City
|H
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
3-0
|
1-0
|
2-6
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-1
|
0-0
|
6-3
|Swansea City
|H
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-3
|
1-2
|
5-4
|Stoke City
|T
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-1
|
0-1
|
12-2
|Swansea City
|H
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
3-0
|
0-0
|
8-1
|Swansea City
|T
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-3
|
0-1
|
5-5
|Stoke City
|T
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-2
|
1-1
|
4-4
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
2-0
|
1-0
|
10-2
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
2-0
|
0-0
|
1-11
|Swansea City
|T
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-2
|
1-1
|
7-1
|Stoke City
|T
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
3-1
|
2-1
|
6-1
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-0
|
0-0
|
1-3
|Swansea City
|T
|
ENG PR
|
|Swansea City
|
1-2
|
1-2
|
6-0
|Stoke City
|T
|
ENG PR
|
|Stoke City
|
2-1
|
2-1
|
2-6
|Swansea City
|T
|
ENG PR
|
|Swansea City
|
2-0
|
1-0
|
11-4
|Stoke City
|B
|
ENG PR
|
|Stoke City
|
3-1
|
1-1
|
6-4
|Swansea City
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Stoke City
|
2-0
|
0-0
|
3-3
|Oldham Athletic
|T
|
INT CF
|
|Stoke City
|
1-1
|
0-1
|
5-0
|Valencia
|H
|
INT CF
|
|Stoke City
|
1-0
|
0-0
|
7-7
|Everton
|T
|
INT CF
|
|Crewe Alexandra
|
1-1
|
0-1
|
1-6
|Stoke City
|H
|
INT CF
|
|Stoke City
|
0-1
|
0-0
|
-
|Sporting Braga
|B
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
2-0
|
1-0
|
2-15
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-3
|
0-1
|
8-1
|Portsmouth
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-3
|
0-1
|
11-1
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Wrexham
|
2-0
|
2-0
|
2-6
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|1 Stoke City
|
1-1
|
0-1
|
4-3
|Blackburn Rovers
|H
|
ENG LCH
|
|Derby County
|
2-0
|
0-0
|
5-3
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
2-0
|
1-0
|
7-2
|Sheffield Wednesday
|T
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
3-1
|
1-1
|
7-9
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
3-1
|
1-0
|
6-7
|Watford
|T
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
3-3
|
2-0
|
5-9
|Ipswich Town
|H
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
2-0
|
0-0
|
12-5
|Stoke City 1
|B
|
ENG LCH
|
|Coventry City
|
2-1
|
1-1
|
8-1
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
2-1
|
1-1
|
8-7
|Oxford United
|T
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
2-2
|
1-0
|
7-4
|Leicester City
|H
|
ENG FAC
|
|Stoke City
|
1-2
|
1-0
|
1-11
|Fulham
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Swansea City
|
0-1
|
0-1
|
6-4
|Birmingham City
|B
|
INT CF
|
|Swansea City
|
1-0
|
1-0
|
3-4
|Leganes
|B
|
INT CF
|
|Merthyr Town
|
3-0
|
1-0
|
-
|Swansea City
|B
|
INT CF
|
|Swansea City
|
2-0
|
1-0
|
2-4
|Udinese
|B
|
INT CF
|
|Swansea City
|
0-2
|
0-2
|
4-2
|VfL Bochum
|B
|
INT CF
|
|Swansea City
|
2-2
|
2-1
|
5-4
|Holstein Kiel
|H
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
3-1
|
0-0
|
10-4
|Charlton Athletic
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
1-1
|
0-0
|
5-2
|Swansea City
|H
|
ENG LCH
|
|Queens Park Rangers (QPR)
|
1-2
|
0-1
|
4-5
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-2
|
1-0
|
4-12
|Southampton
|B
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
0-1
|
0-0
|
12-2
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
2-2
|
2-1
|
2-10
|Middlesbrough
|H
|
ENG LCH
|
|Sheffield United
|
3-3
|
1-1
|
4-2
|Swansea City
|H
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
0-3
|
0-3
|
2-7
|Coventry City
|B
|
ENG LCH
|
|Wrexham
|
2-0
|
1-0
|
5-5
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Portsmouth
|
1-2
|
0-2
|
6-0
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
2-0
|
0-0
|
12-5
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Ipswich Town
|
3-0
|
2-0
|
4-0
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-1
|
0-1
|
4-8
|Preston North End
|H
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-0
|
1-0
|
3-5
|Bristol City
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Stoke City
|Chủ
|Swansea City
|Khách
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