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Tỷ lệ kèo Stoke City vs Swansea City ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LCH
Swansea City
2-0
0-0
12-5
 Stoke City B
ENG LCH
Stoke City
2-1
1-0
6-7
 Swansea City T
ENG LCH
Stoke City
3-1
0-0
1-6
 Swansea City T
ENG LCH
Swansea City
0-0
0-0
5-9
 Stoke City H
ENG LCH
Swansea City
3-0
1-0
2-6
 Stoke City B
ENG LCH
Stoke City
1-1
0-0
6-3
 Swansea City H
ENG LCH
Swansea City
1-3
1-2
5-4
 Stoke City T
ENG LCH
Stoke City
1-1
0-1
12-2
 Swansea City H
ENG LCH
Stoke City
3-0
0-0
8-1
 Swansea City T
ENG LCH
Swansea City
1-3
0-1
5-5
 Stoke City T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Stoke City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Stoke City
2-0
0-0
3-3
 Oldham Athletic T
INT CF
Stoke City
1-1
0-1
5-0
 Valencia H
INT CF
Stoke City
1-0
0-0
7-7
 Everton T
INT CF
Crewe Alexandra
1-1
0-1
1-6
 Stoke City H
INT CF
Stoke City
0-1
0-0
-
 Sporting Braga B
ENG LCH
Bristol City
2-0
1-0
2-15
 Stoke City B
ENG LCH
Stoke City
1-3
0-1
8-1
 Portsmouth B
ENG LCH
Stoke City
1-3
0-1
11-1
 Millwall B
ENG LCH
Wrexham
2-0
2-0
2-6
 Stoke City B
ENG LCH
1 Stoke City
1-1
0-1
4-3
 Blackburn Rovers H
ENG LCH
Derby County
2-0
0-0
5-3
 Stoke City B
ENG LCH
Stoke City
2-0
1-0
7-2
 Sheffield Wednesday T
ENG LCH
Preston North End
3-1
1-1
7-9
 Stoke City B
ENG LCH
Stoke City
3-1
1-0
6-7
 Watford T
ENG LCH
Stoke City
3-3
2-0
5-9
 Ipswich Town H
ENG LCH
Swansea City
2-0
0-0
12-5
 Stoke City 1 B
ENG LCH
Coventry City
2-1
1-1
8-1
 Stoke City B
ENG LCH
Stoke City
2-1
1-1
8-7
 Oxford United T
ENG LCH
Stoke City
2-2
1-0
7-4
 Leicester City H
ENG FAC
Stoke City
1-2
1-0
1-11
 Fulham B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Swansea City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Swansea City
0-1
0-1
6-4
 Birmingham City B
INT CF
Swansea City
1-0
1-0
3-4
 Leganes B
INT CF
Merthyr Town
3-0
1-0
-
 Swansea City B
INT CF
Swansea City
2-0
1-0
2-4
 Udinese B
INT CF
Swansea City
0-2
0-2
4-2
 VfL Bochum B
INT CF
Swansea City
2-2
2-1
5-4
 Holstein Kiel H
ENG LCH
Swansea City
3-1
0-0
10-4
 Charlton Athletic B
ENG LCH
Norwich City
1-1
0-0
5-2
 Swansea City H
ENG LCH
Queens Park Rangers (QPR)
1-2
0-1
4-5
 Swansea City B
ENG LCH
Swansea City
1-2
1-0
4-12
 Southampton B
ENG LCH
Leicester City
0-1
0-0
12-2
 Swansea City B
ENG LCH
Swansea City
2-2
2-1
2-10
 Middlesbrough H
ENG LCH
Sheffield United
3-3
1-1
4-2
 Swansea City H
ENG LCH
Swansea City
0-3
0-3
2-7
 Coventry City B
ENG LCH
Wrexham
2-0
1-0
5-5
 Swansea City B
ENG LCH
Portsmouth
1-2
0-2
6-0
 Swansea City B
ENG LCH
Swansea City
2-0
0-0
12-5
 Stoke City B
ENG LCH
Ipswich Town
3-0
2-0
4-0
 Swansea City B
ENG LCH
Swansea City
1-1
0-1
4-8
 Preston North End H
ENG LCH
Swansea City
1-0
1-0
3-5
 Bristol City B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Stoke CityChủ
Swansea CityKhách

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