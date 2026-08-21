Tỷ lệ kèo Norwich City vs West Bromwich ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG FAC
|
|Norwich City
|
3-1
|
1-0
|
12-3
|West Bromwich(WBA)
|T
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-5
|
0-1
|
10-3
|Norwich City
|T
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
0-1
|
0-1
|
4-3
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
1-0
|
0-0
|
3-6
|West Bromwich(WBA)
|T
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
2-2
|
2-2
|
11-2
|Norwich City
|H
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
2-0
|
1-0
|
2-6
|West Bromwich(WBA)
|T
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
1-0
|
0-0
|
12-4
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
2-1
|
1-1
|
6-1
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
1-1
|
0-1
|
7-4
|West Bromwich(WBA)
|H
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
1-1
|
1-0
|
6-5
|Norwich City
|H
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
3-4
|
1-1
|
4-2
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG PR
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-1
|
0-0
|
4-3
|Norwich City
|T
|
ENG PR
|
|Norwich City
|
0-1
|
0-0
|
13-3
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LC
|
|Norwich City
|
3-0
|
0-0
|
4-5
|West Bromwich(WBA)
|T
|
ENG PR
|
|Norwich City
|
0-1
|
0-1
|
7-3
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG PR
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-2
|
0-1
|
7-1
|Norwich City
|T
|
ENG PR
|
|Norwich City
|
4-0
|
1-0
|
-
|West Bromwich(WBA)
|T
|
ENG PR
|
|West Bromwich(WBA)
|
2-1
|
1-1
|
-
|Norwich City
|B
|
ENG FAC
|
|West Bromwich(WBA)
|
1-2
|
0-1
|
-
|Norwich City
|T
|
ENG PR
|
|West Bromwich(WBA)
|
1-2
|
0-1
|
-
|Norwich City
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Norwich City
|
4-1
|
3-0
|
7-3
|Milton Keynes Dons
|T
|
INT CF
|
|Norwich City
|
0-0
|
0-0
|
-
|Cambridge United
|H
|
INT CF
|
|Norwich City
|
1-2
|
0-0
|
3-4
|Osasuna
|B
|
INT CF
|
|AFC Wimbledon
|
0-0
|
0-0
|
0-6
|Norwich City
|H
|
INT CF
|
|St. Gallen
|
0-3
|
0-3
|
2-4
|Norwich City
|T
|
INT CF
|
|Norwich City
|
0-0
|
0-0
|
-
|Colchester United
|H
|
INT CF
|
|Norwich City
|
2-0
|
1-0
|
-
|Kings Lynn
|T
|
ENG LCH
|
|Hull City
|
2-1
|
1-1
|
1-7
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
1-1
|
0-0
|
5-2
|Swansea City
|H
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
2-1
|
1-0
|
3-4
|Derby County
|T
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
2-4
|
1-0
|
2-10
|Norwich City
|T
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
0-2
|
0-2
|
13-1
|Ipswich Town
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
1-2
|
0-0
|
2-5
|Norwich City
|T
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
1-1
|
1-0
|
5-6
|Portsmouth
|H
|
ENG LCH
|
|Charlton Athletic
|
0-1
|
0-1
|
7-7
|Norwich City
|T
|
ENG LCH
|
|Southampton
|
1-0
|
1-0
|
5-6
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
2-0
|
2-0
|
5-3
|Preston North End
|T
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
2-1
|
0-1
|
11-4
|Sheffield United
|T
|
ENG FAC
|
|Leeds United
|
3-0
|
2-0
|
8-0
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
0-2
|
0-0
|
5-7
|Norwich City
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Rotherham United
|
1-4
|
0-2
|
1-2
|West Bromwich(WBA)
|B
|
INT CF
|
|Peterborough United
|
0-2
|
0-0
|
5-2
|West Bromwich(WBA)
|B
|
INT CF
|
|Shrewsbury Town
|
1-4
|
1-3
|
2-4
|West Bromwich(WBA)
|B
|
INT CF
|
|West Bromwich(WBA)
|
4-1
|
2-1
|
1-3
|Bromley
|B
|
INT CF
|
|Sheffield Wednesday
|
0-3
|
0-2
|
-
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
2-1
|
2-0
|
5-2
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-0
|
0-0
|
2-6
|Ipswich Town
|H
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
3-0
|
2-0
|
4-3
|Watford
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
0-2
|
0-1
|
8-6
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-0
|
0-0
|
7-5
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Blackburn Rovers
|
0-0
|
0-0
|
4-2
|West Bromwich(WBA)
|H
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
2-2
|
2-0
|
4-6
|Wrexham
|H
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
0-1
|
0-1
|
5-4
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
3-0
|
1-0
|
10-2
|Hull City
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
1-1
|
1-0
|
5-3
|Southampton
|H
|
ENG LCH
|
|Sheffield United
|
1-1
|
0-0
|
5-7
|West Bromwich(WBA)
|H
|
ENG LCH
|
|Oxford United
|
2-1
|
2-1
|
5-6
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
1-1
|
1-0
|
7-0
|Charlton Athletic
|H
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-2
|
0-2
|
3-2
|Coventry City
|B
|
ENG FAC
|
|Norwich City
|
3-1
|
1-0
|
12-3
|West Bromwich(WBA)
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Norwich City
|Chủ
|West Bromwich
|Khách
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