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Tỷ lệ kèo Norwich City vs West Bromwich ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG FAC
Norwich City
3-1
1-0
12-3
 West Bromwich(WBA) T
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
0-5
0-1
10-3
 Norwich City T
ENG LCH
Norwich City
0-1
0-1
4-3
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
Norwich City
1-0
0-0
3-6
 West Bromwich(WBA) T
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
2-2
2-2
11-2
 Norwich City H
ENG LCH
Norwich City
2-0
1-0
2-6
 West Bromwich(WBA) T
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
1-0
0-0
12-4
 Norwich City B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
2-1
1-1
6-1
 Norwich City B
ENG LCH
Norwich City
1-1
0-1
7-4
 West Bromwich(WBA) H
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
1-1
1-0
6-5
 Norwich City H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Norwich City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Norwich City
4-1
3-0
7-3
 Milton Keynes Dons T
INT CF
Norwich City
0-0
0-0
-
 Cambridge United H
INT CF
Norwich City
1-2
0-0
3-4
 Osasuna B
INT CF
AFC Wimbledon
0-0
0-0
0-6
 Norwich City H
INT CF
St. Gallen
0-3
0-3
2-4
 Norwich City T
INT CF
Norwich City
0-0
0-0
-
 Colchester United H
INT CF
Norwich City
2-0
1-0
-
 Kings Lynn T
ENG LCH
Hull City
2-1
1-1
1-7
 Norwich City B
ENG LCH
Norwich City
1-1
0-0
5-2
 Swansea City H
ENG LCH
Norwich City
2-1
1-0
3-4
 Derby County T
ENG LCH
Bristol City
2-4
1-0
2-10
 Norwich City T
ENG LCH
Norwich City
0-2
0-2
13-1
 Ipswich Town B
ENG LCH
Millwall
1-2
0-0
2-5
 Norwich City T
ENG LCH
Norwich City
1-1
1-0
5-6
 Portsmouth H
ENG LCH
Charlton Athletic
0-1
0-1
7-7
 Norwich City T
ENG LCH
Southampton
1-0
1-0
5-6
 Norwich City B
ENG LCH
Norwich City
2-0
2-0
5-3
 Preston North End T
ENG LCH
Norwich City
2-1
0-1
11-4
 Sheffield United T
ENG FAC
Leeds United
3-0
2-0
8-0
 Norwich City B
ENG LCH
Leicester City
0-2
0-0
5-7
 Norwich City T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
West Bromwich
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Rotherham United
1-4
0-2
1-2
 West Bromwich(WBA) B
INT CF
Peterborough United
0-2
0-0
5-2
 West Bromwich(WBA) B
INT CF
Shrewsbury Town
1-4
1-3
2-4
 West Bromwich(WBA) B
INT CF
West Bromwich(WBA)
4-1
2-1
1-3
 Bromley B
INT CF
Sheffield Wednesday
0-3
0-2
-
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
2-1
2-0
5-2
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
0-0
0-0
2-6
 Ipswich Town H
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
3-0
2-0
4-3
 Watford B
ENG LCH
Preston North End
0-2
0-1
8-6
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
0-0
0-0
7-5
 Millwall H
ENG LCH
Blackburn Rovers
0-0
0-0
4-2
 West Bromwich(WBA) H
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
2-2
2-0
4-6
 Wrexham H
ENG LCH
Bristol City
0-1
0-1
5-4
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
3-0
1-0
10-2
 Hull City B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
1-1
1-0
5-3
 Southampton H
ENG LCH
Sheffield United
1-1
0-0
5-7
 West Bromwich(WBA) H
ENG LCH
Oxford United
2-1
2-1
5-6
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
1-1
1-0
7-0
 Charlton Athletic H
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
0-2
0-2
3-2
 Coventry City B
ENG FAC
Norwich City
3-1
1-0
12-3
 West Bromwich(WBA) T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Norwich CityChủ
West BromwichKhách

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