Tỷ lệ kèo Bristol City vs Millwall ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
2-1
|
1-0
|
1-8
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
0-1
|
0-0
|
8-1
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
0-2
|
0-0
|
4-6
|Bristol City
|T
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
4-3
|
2-0
|
5-4
|Millwall
|T
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
0-1
|
0-0
|
6-5
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
0-1
|
0-0
|
1-5
|Bristol City
|T
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
0-0
|
0-0
|
3-4
|Bristol City
|H
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
1-2
|
0-1
|
0-6
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
3-2
|
1-2
|
5-3
|Millwall
|T
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
1-0
|
0-0
|
4-6
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
4-1
|
2-1
|
5-0
|Bristol City
|B
|
ENG FAC
|
|Millwall
|
0-3
|
0-1
|
9-7
|Bristol City
|T
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
0-2
|
0-1
|
0-2
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
1-1
|
0-1
|
5-7
|Bristol City
|H
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
1-2
|
0-1
|
6-4
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
1-2
|
1-0
|
3-4
|Bristol City
|T
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
1-1
|
0-0
|
4-2
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
2-0
|
1-0
|
3-7
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
0-0
|
0-0
|
5-16
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
2-1
|
1-0
|
-
|Bristol City
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Bristol City
|
0-1
|
0-0
|
13-4
|Walsall
|B
|
INT CF
|
|Exeter City
|
1-1
|
1-0
|
-
|Bristol City
|H
|
INT CF
|
|Plymouth Argyle
|
0-0
|
0-0
|
3-5
|Bristol City
|H
|
INT CF
|
|Bristol City
|
4-1
|
2-0
|
1-17
|Newcastle United
|T
|
INT CF
|
|Forest Green Rovers
|
3-2
|
1-2
|
11-3
|Bristol City
|B
|
INT CF
|
|Swindon Town
|
1-3
|
1-0
|
7-11
|Bristol City
|T
|
INT CF
|
|Bristol City
|
0-0
|
0-0
|
-
|Newport County
|H
|
INT CF
|
|Stockport County
|
2-0
|
1-0
|
4-4
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
2-0
|
1-0
|
2-15
|Stoke City
|T
|
ENG LCH
|
|Birmingham City
|
2-1
|
2-0
|
6-5
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|Southampton
|
2-2
|
1-1
|
7-3
|Bristol City
|H
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
2-4
|
1-0
|
2-10
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Queens Park Rangers (QPR)
|
0-0
|
0-0
|
3-6
|Bristol City
|H
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
1-0
|
1-0
|
0-5
|Sheffield United
|T
|
ENG LCH
|
|Charlton Athletic
|
1-2
|
1-1
|
7-3
|Bristol City
|T
|
ENG LCH
|
|Bristol City
|
0-1
|
0-1
|
5-4
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|Middlesbrough
|
1-1
|
0-0
|
9-4
|Bristol City
|H
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
2-0
|
2-0
|
5-9
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|1 Bristol City
|
0-2
|
0-2
|
11-3
|Coventry City 1
|B
|
ENG FAC
|
|Port Vale
|
0-0
|
0-0
|
4-9
|Bristol City
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Queens Park Rangers (QPR)
|
1-1
|
0-0
|
6-1
|Millwall
|H
|
INT CF
|
|Millwall
|
1-0
|
0-0
|
7-4
|Royal Antwerp
|B
|
INT CF
|
|Bromley
|
1-1
|
1-0
|
5-11
|Millwall
|H
|
INT CF
|
|Stevenage Borough
|
1-0
|
0-0
|
5-9
|Millwall
|B
|
INT CF
|
|Gillingham
|
1-0
|
1-0
|
3-6
|Millwall
|B
|
INT CF
|
|1 Eldense
|
1-2
|
0-2
|
6-3
|Millwall
|B
|
INT CF
|
|Andorra FC
|
2-1
|
0-0
|
4-0
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
0-2
|
0-0
|
6-8
|Hull City
|B
|
ENG LCH
|
|Hull City
|
0-0
|
0-0
|
0-5
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
2-0
|
1-0
|
14-1
|Oxford United
|B
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
1-1
|
0-0
|
2-12
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
1-3
|
0-1
|
11-1
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
2-0
|
2-0
|
6-10
|Queens Park Rangers (QPR)
|B
|
ENG LCH
|
|West Bromwich(WBA)
|
0-0
|
0-0
|
7-5
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
1-2
|
0-0
|
2-5
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Middlesbrough
|
1-2
|
1-0
|
17-6
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Ipswich Town
|
1-1
|
1-0
|
9-8
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|1 Millwall
|
1-2
|
0-0
|
9-7
|Blackburn Rovers
|B
|
ENG LCH
|
|Millwall
|
1-0
|
1-0
|
6-2
|Derby County
|B
|
ENG LCH
|
|Hull City
|
1-3
|
1-1
|
5-2
|Millwall
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Bristol City
|Chủ
|Millwall
|Khách
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