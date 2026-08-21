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Bristol City
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Millwall
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Tỷ lệ kèo Bristol City vs Millwall ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LCH
Millwall
2-1
1-0
1-8
 Bristol City B
ENG LCH
Bristol City
0-1
0-0
8-1
 Millwall B
ENG LCH
Millwall
0-2
0-0
4-6
 Bristol City T
ENG LCH
Bristol City
4-3
2-0
5-4
 Millwall T
ENG LCH
Bristol City
0-1
0-0
6-5
 Millwall B
ENG LCH
Millwall
0-1
0-0
1-5
 Bristol City T
ENG LCH
Millwall
0-0
0-0
3-4
 Bristol City H
ENG LCH
Bristol City
1-2
0-1
0-6
 Millwall B
ENG LCH
Bristol City
3-2
1-2
5-3
 Millwall T
ENG LCH
Millwall
1-0
0-0
4-6
 Bristol City B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Bristol City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Bristol City
0-1
0-0
13-4
 Walsall B
INT CF
Exeter City
1-1
1-0
-
 Bristol City H
INT CF
Plymouth Argyle
0-0
0-0
3-5
 Bristol City H
INT CF
Bristol City
4-1
2-0
1-17
 Newcastle United T
INT CF
Forest Green Rovers
3-2
1-2
11-3
 Bristol City B
INT CF
Swindon Town
1-3
1-0
7-11
 Bristol City T
INT CF
Bristol City
0-0
0-0
-
 Newport County H
INT CF
Stockport County
2-0
1-0
4-4
 Bristol City B
ENG LCH
Bristol City
2-0
1-0
2-15
 Stoke City T
ENG LCH
Birmingham City
2-1
2-0
6-5
 Bristol City B
ENG LCH
Southampton
2-2
1-1
7-3
 Bristol City H
ENG LCH
Bristol City
2-4
1-0
2-10
 Norwich City B
ENG LCH
Queens Park Rangers (QPR)
0-0
0-0
3-6
 Bristol City H
ENG LCH
Bristol City
1-0
1-0
0-5
 Sheffield United T
ENG LCH
Charlton Athletic
1-2
1-1
7-3
 Bristol City T
ENG LCH
Bristol City
0-1
0-1
5-4
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
Middlesbrough
1-1
0-0
9-4
 Bristol City H
ENG LCH
Leicester City
2-0
2-0
5-9
 Bristol City B
ENG LCH
1 Bristol City
0-2
0-2
11-3
 Coventry City 1 B
ENG FAC
Port Vale
0-0
0-0
4-9
 Bristol City H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Millwall
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Queens Park Rangers (QPR)
1-1
0-0
6-1
 Millwall H
INT CF
Millwall
1-0
0-0
7-4
 Royal Antwerp B
INT CF
Bromley
1-1
1-0
5-11
 Millwall H
INT CF
Stevenage Borough
1-0
0-0
5-9
 Millwall B
INT CF
Gillingham
1-0
1-0
3-6
 Millwall B
INT CF
1 Eldense
1-2
0-2
6-3
 Millwall B
INT CF
Andorra FC
2-1
0-0
4-0
 Millwall B
ENG LCH
Millwall
0-2
0-0
6-8
 Hull City B
ENG LCH
Hull City
0-0
0-0
0-5
 Millwall H
ENG LCH
Millwall
2-0
1-0
14-1
 Oxford United B
ENG LCH
Leicester City
1-1
0-0
2-12
 Millwall H
ENG LCH
Stoke City
1-3
0-1
11-1
 Millwall B
ENG LCH
Millwall
2-0
2-0
6-10
 Queens Park Rangers (QPR) B
ENG LCH
West Bromwich(WBA)
0-0
0-0
7-5
 Millwall H
ENG LCH
Millwall
1-2
0-0
2-5
 Norwich City B
ENG LCH
Middlesbrough
1-2
1-0
17-6
 Millwall B
ENG LCH
Ipswich Town
1-1
1-0
9-8
 Millwall H
ENG LCH
1 Millwall
1-2
0-0
9-7
 Blackburn Rovers B
ENG LCH
Millwall
1-0
1-0
6-2
 Derby County B
ENG LCH
Hull City
1-3
1-1
5-2
 Millwall B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Bristol CityChủ
MillwallKhách

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