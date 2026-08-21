Tỷ lệ kèo Bolton Wanderers vs Preston North End ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Bolton Wanderers
|
2-0
|
0-0
|
6-2
|Preston North End
|T
|
INT CF
|
|Bolton Wanderers
|
1-0
|
0-0
|
7-2
|Preston North End
|T
|
ENG LCH
|
|Bolton Wanderers
|
1-2
|
0-1
|
4-10
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
2-2
|
2-2
|
7-4
|Bolton Wanderers
|H
|
ENG LCH
|
|Bolton Wanderers
|
1-3
|
1-0
|
4-4
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
0-0
|
0-0
|
5-6
|Bolton Wanderers
|H
|
INT CF
|
|Bolton Wanderers
|
0-0
|
0-0
|
1-5
|Preston North End
|H
|
ENG LCH
|
|Bolton Wanderers
|
1-2
|
1-0
|
7-2
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
0-0
|
0-0
|
9-3
|Bolton Wanderers
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Sheffield Wednesday
|
1-0
|
0-0
|
6-5
|Bolton Wanderers 1
|B
|
INT CF
|
|Bolton Wanderers
|
1-0
|
1-0
|
3-3
|NAC Breda
|T
|
INT CF
|
|Fleetwood Town
|
1-1
|
0-0
|
6-6
|Bolton Wanderers
|H
|
INT CF
|
|Bolton Wanderers
|
0-0
|
0-0
|
5-3
|Everton
|H
|
INT CF
|
|Oldham Athletic
|
1-3
|
0-2
|
2-4
|Bolton Wanderers
|T
|
INT CF
|
|Dunajska Streda
|
2-1
|
2-0
|
2-3
|Bolton Wanderers
|B
|
INT CF
|
|Longridge Town FC
|
0-4
|
0-3
|
-
|Bolton Wanderers
|T
|
ENG L1
|
|Bolton Wanderers
|
4-1
|
1-1
|
5-2
|Stockport County 1
|T
|
ENG L1
|
|Bradford City
|
0-1
|
0-0
|
8-3
|Bolton Wanderers
|T
|
ENG L1
|
|Bolton Wanderers
|
1-0
|
0-0
|
5-4
|Bradford City
|T
|
ENG L1
|
|Bolton Wanderers
|
2-3
|
2-1
|
5-3
|Luton Town
|B
|
ENG L1
|
|Bradford City
|
1-1
|
0-0
|
6-5
|Bolton Wanderers
|H
|
ENG L1
|
|1 Bolton Wanderers
|
3-3
|
1-0
|
6-4
|Huddersfield Town
|H
|
ENG L1
|
|Bolton Wanderers
|
5-1
|
2-0
|
8-3
|Stevenage Borough 1
|T
|
ENG L1
|
|Cardiff City
|
2-0
|
0-0
|
8-1
|Bolton Wanderers
|B
|
ENG L1
|
|Bolton Wanderers
|
2-2
|
1-1
|
12-4
|Stockport County 1
|H
|
ENG L1
|
|Plymouth Argyle
|
1-2
|
0-0
|
4-4
|Bolton Wanderers 1
|T
|
ENG L1
|
|Port Vale
|
1-0
|
1-0
|
2-5
|Bolton Wanderers
|B
|
ENG L1
|
|Bolton Wanderers
|
0-0
|
0-0
|
9-6
|Doncaster Rovers
|H
|
ENG L1
|
|Rotherham United
|
2-2
|
2-0
|
7-6
|Bolton Wanderers
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|1 Preston North End
|
1-1
|
0-1
|
8-6
|Huddersfield Town
|H
|
INT CF
|
|Stockport County
|
1-0
|
0-0
|
4-3
|Preston North End
|B
|
INT CF
|
|Bradford City
|
3-2
|
1-0
|
3-6
|Preston North End
|B
|
INT CF
|
|Marine
|
3-0
|
1-0
|
-
|Preston North End
|B
|
INT CF
|
|Preston North End
|
0-1
|
0-1
|
2-2
|Cambridge United
|B
|
INT CF
|
|Sheffield Wednesday
|
3-2
|
2-0
|
-
|Preston North End
|B
|
INT CF
|
|Preston North End
|
4-1
|
1-1
|
11-0
|Bamber Bridge
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
1-3
|
0-1
|
10-5
|Southampton
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield United
|
2-3
|
0-2
|
10-5
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Birmingham City
|
2-1
|
2-1
|
3-3
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
0-2
|
0-1
|
8-6
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|Charlton Athletic
|
1-2
|
1-1
|
7-4
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
1-1
|
0-0
|
2-6
|Queens Park Rangers (QPR)
|H
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
2-2
|
1-2
|
7-2
|Preston North End
|H
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
3-1
|
1-1
|
7-9
|Stoke City
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
2-0
|
2-0
|
5-3
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Coventry City
|
3-0
|
2-0
|
8-2
|Preston North End
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
1-3
|
1-1
|
9-5
|Oxford United
|B
|
ENG LCH
|
|Preston North End
|
0-2
|
0-1
|
2-6
|Millwall
|B
|
ENG LCH
|
|Swansea City
|
1-1
|
0-1
|
4-8
|Preston North End
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Bolton Wanderers
|Chủ
|Preston North End
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]