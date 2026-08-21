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Tỷ lệ kèo Bolton Wanderers vs Preston North End ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Bolton Wanderers
2-0
0-0
6-2
 Preston North End T
INT CF
Bolton Wanderers
1-0
0-0
7-2
 Preston North End T
ENG LCH
Bolton Wanderers
1-2
0-1
4-10
 Preston North End B
ENG LCH
Preston North End
2-2
2-2
7-4
 Bolton Wanderers H
ENG LCH
Bolton Wanderers
1-3
1-0
4-4
 Preston North End B
ENG LCH
Preston North End
0-0
0-0
5-6
 Bolton Wanderers H
INT CF
Bolton Wanderers
0-0
0-0
1-5
 Preston North End H
ENG LCH
Bolton Wanderers
1-2
1-0
7-2
 Preston North End B
ENG LCH
Preston North End
0-0
0-0
9-3
 Bolton Wanderers H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Bolton Wanderers
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Sheffield Wednesday
1-0
0-0
6-5
 Bolton Wanderers 1 B
INT CF
Bolton Wanderers
1-0
1-0
3-3
 NAC Breda T
INT CF
Fleetwood Town
1-1
0-0
6-6
 Bolton Wanderers H
INT CF
Bolton Wanderers
0-0
0-0
5-3
 Everton H
INT CF
Oldham Athletic
1-3
0-2
2-4
 Bolton Wanderers T
INT CF
Dunajska Streda
2-1
2-0
2-3
 Bolton Wanderers B
INT CF
Longridge Town FC
0-4
0-3
-
 Bolton Wanderers T
ENG L1
Bolton Wanderers
4-1
1-1
5-2
 Stockport County 1 T
ENG L1
Bradford City
0-1
0-0
8-3
 Bolton Wanderers T
ENG L1
Bolton Wanderers
1-0
0-0
5-4
 Bradford City T
ENG L1
Bolton Wanderers
2-3
2-1
5-3
 Luton Town B
ENG L1
Bradford City
1-1
0-0
6-5
 Bolton Wanderers H
ENG L1
1 Bolton Wanderers
3-3
1-0
6-4
 Huddersfield Town H
ENG L1
Bolton Wanderers
5-1
2-0
8-3
 Stevenage Borough 1 T
ENG L1
Cardiff City
2-0
0-0
8-1
 Bolton Wanderers B
ENG L1
Bolton Wanderers
2-2
1-1
12-4
 Stockport County 1 H
ENG L1
Plymouth Argyle
1-2
0-0
4-4
 Bolton Wanderers 1 T
ENG L1
Port Vale
1-0
1-0
2-5
 Bolton Wanderers B
ENG L1
Bolton Wanderers
0-0
0-0
9-6
 Doncaster Rovers H
ENG L1
Rotherham United
2-2
2-0
7-6
 Bolton Wanderers H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Preston North End
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
1 Preston North End
1-1
0-1
8-6
 Huddersfield Town H
INT CF
Stockport County
1-0
0-0
4-3
 Preston North End B
INT CF
Bradford City
3-2
1-0
3-6
 Preston North End B
INT CF
Marine
3-0
1-0
-
 Preston North End B
INT CF
Preston North End
0-1
0-1
2-2
 Cambridge United B
INT CF
Sheffield Wednesday
3-2
2-0
-
 Preston North End B
INT CF
Preston North End
4-1
1-1
11-0
 Bamber Bridge B
ENG LCH
Preston North End
1-3
0-1
10-5
 Southampton B
ENG LCH
Sheffield United
2-3
0-2
10-5
 Preston North End B
ENG LCH
Birmingham City
2-1
2-1
3-3
 Preston North End B
ENG LCH
Preston North End
0-2
0-1
8-6
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
Charlton Athletic
1-2
1-1
7-4
 Preston North End B
ENG LCH
Preston North End
1-1
0-0
2-6
 Queens Park Rangers (QPR) H
ENG LCH
Leicester City
2-2
1-2
7-2
 Preston North End H
ENG LCH
Preston North End
3-1
1-1
7-9
 Stoke City B
ENG LCH
Norwich City
2-0
2-0
5-3
 Preston North End B
ENG LCH
Coventry City
3-0
2-0
8-2
 Preston North End B
ENG LCH
Preston North End
1-3
1-1
9-5
 Oxford United B
ENG LCH
Preston North End
0-2
0-1
2-6
 Millwall B
ENG LCH
Swansea City
1-1
0-1
4-8
 Preston North End H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Bolton WanderersChủ
Preston North EndKhách

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