Tỷ lệ kèo Leyton Orient vs Sheff Wed ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
0-1
|
0-0
|
-
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG L1
|
|Sheffield Wednesday
|
1-0
|
1-0
|
-
|Leyton Orient
|B
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
4-0
|
0-0
|
-
|Sheffield Wednesday
|T
|
ENG L1
|
|Sheffield Wednesday
|
1-0
|
0-0
|
-
|Leyton Orient
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Leyton Orient
|
2-0
|
0-0
|
7-2
|Oxford United
|T
|
INT CF
|
|Waltham Abbey
|
1-7
|
1-2
|
1-9
|Leyton Orient
|T
|
INT CF
|
|Leyton Orient
|
2-1
|
0-0
|
6-5
|Royal Antwerp
|T
|
INT CF
|
|Swindon Town
|
2-1
|
2-0
|
3-8
|Leyton Orient
|B
|
INT CF
|
|Southend United
|
1-1
|
0-0
|
5-5
|Leyton Orient
|H
|
INT CF
|
|Cheshunt
|
2-1
|
1-0
|
0-12
|Leyton Orient
|B
|
INT CF
|
|Lincoln City
|
0-2
|
0-0
|
1-1
|Leyton Orient
|T
|
INT CF
|
|Enfield Town
|
1-4
|
1-1
|
1-11
|Leyton Orient
|T
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
2-2
|
1-1
|
5-1
|Burton Albion
|H
|
ENG L1
|
|Blackpool
|
1-0
|
1-0
|
6-4
|Leyton Orient
|B
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
0-2
|
0-1
|
6-6
|Rotherham United
|B
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
0-0
|
0-0
|
5-8
|Mansfield Town
|H
|
ENG L1
|
|Lincoln City
|
2-1
|
2-0
|
4-6
|Leyton Orient
|B
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
1-2
|
1-1
|
7-3
|Huddersfield Town
|B
|
ENG L1
|
|Wigan Athletic
|
0-0
|
0-0
|
4-4
|Leyton Orient
|H
|
ENG L1
|
|Exeter City
|
0-0
|
0-0
|
6-3
|Leyton Orient
|H
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
2-0
|
1-0
|
8-7
|Wycombe Wanderers 1
|T
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
2-4
|
2-1
|
3-3
|Leyton Orient
|T
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
2-1
|
1-0
|
7-2
|Peterborough United
|T
|
ENG L1
|
|Stevenage Borough
|
1-2
|
1-1
|
5-2
|Leyton Orient
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Sheffield Wednesday
|
1-0
|
0-0
|
6-5
|Bolton Wanderers
|B
|
INT CF
|
|Oldham Athletic
|
4-0
|
2-0
|
3-8
|Sheffield Wednesday
|B
|
INT CF
|
|Accrington Stanley
|
0-0
|
0-0
|
8-4
|Sheffield Wednesday
|H
|
INT CF
|
|Sheffield Wednesday
|
3-2
|
2-0
|
-
|Preston North End
|B
|
INT CF
|
|Hallam
|
0-0
|
0-0
|
-
|Sheffield Wednesday
|H
|
INT CF
|
|Sheffield Wednesday
|
0-3
|
0-2
|
-
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
2-1
|
2-0
|
5-2
|West Bromwich(WBA)
|B
|
ENG LCH
|
|Oxford United
|
4-1
|
2-0
|
5-3
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG LCH
|
|Middlesbrough
|
1-0
|
1-0
|
9-1
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
1-1
|
0-0
|
7-2
|Charlton Athletic
|H
|
ENG LCH
|
|Coventry City
|
0-0
|
0-0
|
7-2
|Sheffield Wednesday
|H
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
1-1
|
1-0
|
1-10
|Leicester City
|H
|
ENG LCH
|
|Stoke City
|
2-0
|
1-0
|
7-2
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG LCH
|
|Hull City
|
3-1
|
2-1
|
4-4
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
0-2
|
0-0
|
4-4
|Ipswich Town
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
1-1
|
0-0
|
5-5
|Watford
|H
|
ENG LCH
|
|Derby County
|
2-1
|
2-1
|
6-2
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
1-3
|
0-2
|
5-8
|Southampton
|B
|
ENG LCH
|
|Norwich City
|
2-0
|
2-0
|
3-4
|Sheffield Wednesday
|B
|
ENG LCH
|
|1 Sheffield United
|
2-1
|
2-0
|
2-6
|Sheffield Wednesday
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Leyton Orient
|Chủ
|Sheff Wed
|Khách
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