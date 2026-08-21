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Tỷ lệ kèo Leyton Orient vs Sheff Wed ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG L1
Leyton Orient
0-1
0-0
-
 Sheffield Wednesday B
ENG L1
Sheffield Wednesday
1-0
1-0
-
 Leyton Orient B
ENG L1
Leyton Orient
4-0
0-0
-
 Sheffield Wednesday T
ENG L1
Sheffield Wednesday
1-0
0-0
-
 Leyton Orient B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Leyton Orient
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Leyton Orient
2-0
0-0
7-2
 Oxford United T
INT CF
Waltham Abbey
1-7
1-2
1-9
 Leyton Orient T
INT CF
Leyton Orient
2-1
0-0
6-5
 Royal Antwerp T
INT CF
Swindon Town
2-1
2-0
3-8
 Leyton Orient B
INT CF
Southend United
1-1
0-0
5-5
 Leyton Orient H
INT CF
Cheshunt
2-1
1-0
0-12
 Leyton Orient B
INT CF
Lincoln City
0-2
0-0
1-1
 Leyton Orient T
INT CF
Enfield Town
1-4
1-1
1-11
 Leyton Orient T
ENG L1
Leyton Orient
2-2
1-1
5-1
 Burton Albion H
ENG L1
Blackpool
1-0
1-0
6-4
 Leyton Orient B
ENG L1
Leyton Orient
0-2
0-1
6-6
 Rotherham United B
ENG L1
Leyton Orient
0-0
0-0
5-8
 Mansfield Town H
ENG L1
Lincoln City
2-1
2-0
4-6
 Leyton Orient B
ENG L1
Leyton Orient
1-2
1-1
7-3
 Huddersfield Town B
ENG L1
Wigan Athletic
0-0
0-0
4-4
 Leyton Orient H
ENG L1
Exeter City
0-0
0-0
6-3
 Leyton Orient H
ENG L1
Leyton Orient
2-0
1-0
8-7
 Wycombe Wanderers 1 T
ENG L1
AFC Wimbledon
2-4
2-1
3-3
 Leyton Orient T
ENG L1
Leyton Orient
2-1
1-0
7-2
 Peterborough United T
ENG L1
Stevenage Borough
1-2
1-1
5-2
 Leyton Orient T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Sheff Wed
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Sheffield Wednesday
1-0
0-0
6-5
 Bolton Wanderers B
INT CF
Oldham Athletic
4-0
2-0
3-8
 Sheffield Wednesday B
INT CF
Accrington Stanley
0-0
0-0
8-4
 Sheffield Wednesday H
INT CF
Sheffield Wednesday
3-2
2-0
-
 Preston North End B
INT CF
Hallam
0-0
0-0
-
 Sheffield Wednesday H
INT CF
Sheffield Wednesday
0-3
0-2
-
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
2-1
2-0
5-2
 West Bromwich(WBA) B
ENG LCH
Oxford United
4-1
2-0
5-3
 Sheffield Wednesday B
ENG LCH
Middlesbrough
1-0
1-0
9-1
 Sheffield Wednesday B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
1-1
0-0
7-2
 Charlton Athletic H
ENG LCH
Coventry City
0-0
0-0
7-2
 Sheffield Wednesday H
ENG LCH
Sheffield Wednesday
1-1
1-0
1-10
 Leicester City H
ENG LCH
Stoke City
2-0
1-0
7-2
 Sheffield Wednesday B
ENG LCH
Hull City
3-1
2-1
4-4
 Sheffield Wednesday B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
0-2
0-0
4-4
 Ipswich Town B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
1-1
0-0
5-5
 Watford H
ENG LCH
Derby County
2-1
2-1
6-2
 Sheffield Wednesday B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
1-3
0-2
5-8
 Southampton B
ENG LCH
Norwich City
2-0
2-0
3-4
 Sheffield Wednesday B
ENG LCH
1 Sheffield United
2-1
2-0
2-6
 Sheffield Wednesday B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Leyton OrientChủ
Sheff WedKhách

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