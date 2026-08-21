Tỷ lệ kèo Huddersfield Town vs AFC Wimbledon ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
0-4
|
0-1
|
5-3
|Huddersfield Town
|T
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
3-3
|
0-1
|
11-2
|AFC Wimbledon
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|1 Preston North End
|
1-1
|
0-1
|
8-6
|Huddersfield Town
|H
|
INT CF
|
|Huddersfield Town
|
1-1
|
1-0
|
6-8
|Blackburn Rovers
|H
|
INT CF
|
|Middlesbrough
|
1-3
|
0-2
|
-
|Huddersfield Town
|T
|
INT CF
|
|Huddersfield Town
|
3-1
|
0-0
|
-
|Oldham Athletic
|T
|
INT CF
|
|Fleetwood Town
|
2-1
|
1-1
|
7-6
|Huddersfield Town
|B
|
INT CF
|
|Sheffield United
|
3-1
|
0-1
|
1-2
|Huddersfield Town
|B
|
INT CF
|
|Huddersfield Town
|
2-1
|
0-1
|
4-4
|AFC Fylde
|T
|
INT CF
|
|Huddersfield Town
|
1-3
|
0-1
|
3-2
|Birmingham City
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
0-4
|
0-1
|
5-3
|Huddersfield Town
|T
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
1-4
|
0-2
|
6-3
|Mansfield Town
|B
|
ENG L1
|
|1 Bolton Wanderers
|
3-3
|
1-0
|
6-4
|Huddersfield Town
|H
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
1-1
|
1-0
|
4-7
|Cardiff City
|H
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
3-3
|
0-1
|
10-5
|Wycombe Wanderers
|H
|
ENG L1
|
|Leyton Orient
|
1-2
|
1-1
|
7-3
|Huddersfield Town
|T
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
1-1
|
0-1
|
4-2
|Reading
|H
|
ENG L1
|
|Plymouth Argyle
|
3-1
|
0-1
|
5-3
|Huddersfield Town
|B
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
2-2
|
2-1
|
3-7
|Lincoln City
|H
|
ENG L1
|
|Port Vale
|
0-0
|
0-0
|
2-6
|Huddersfield Town
|H
|
ENG L1
|
|Huddersfield Town
|
1-0
|
0-0
|
3-2
|Rotherham United
|T
|
ENG L1
|
|Wigan Athletic
|
1-0
|
0-0
|
4-6
|Huddersfield Town
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|AFC Wimbledon
|
1-1
|
0-0
|
7-5
|Newport County
|H
|
INT CF
|
|Queens Park Rangers (QPR)
|
3-2
|
1-0
|
3-5
|AFC Wimbledon
|B
|
INT CF
|
|Wealdstone FC
|
1-0
|
1-0
|
1-6
|AFC Wimbledon
|B
|
INT CF
|
|AFC Wimbledon
|
2-0
|
1-0
|
4-5
|Charlton Athletic
|B
|
INT CF
|
|AFC Wimbledon
|
0-0
|
0-0
|
0-6
|Norwich City
|H
|
INT CF
|
|Sutton United
|
1-2
|
0-0
|
2-6
|AFC Wimbledon
|B
|
INT CF
|
|Coventry City
|
2-3
|
0-0
|
-
|AFC Wimbledon
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
0-4
|
0-1
|
5-3
|Huddersfield Town
|T
|
ENG L1
|
|Wigan Athletic
|
0-1
|
0-0
|
10-3
|AFC Wimbledon
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
1-3
|
0-1
|
5-7
|Plymouth Argyle
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
0-2
|
0-0
|
7-3
|Stockport County
|B
|
ENG L1
|
|Burton Albion
|
1-0
|
0-0
|
9-2
|AFC Wimbledon
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
0-3
|
0-1
|
8-3
|Luton Town
|B
|
ENG L1
|
|Lincoln City
|
1-0
|
0-0
|
2-7
|AFC Wimbledon
|B
|
ENG L1
|
|Stockport County
|
3-0
|
2-0
|
3-8
|AFC Wimbledon
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
1-1
|
1-0
|
11-2
|Peterborough United
|H
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
2-4
|
2-1
|
3-3
|Leyton Orient
|B
|
ENG L1
|
|Stevenage Borough
|
1-0
|
1-0
|
1-7
|AFC Wimbledon
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
4-1
|
1-0
|
6-8
|Blackpool
|B
|
ENG L1
|
|AFC Wimbledon
|
1-0
|
1-0
|
9-6
|Northampton Town
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Huddersfield Town
|Chủ
|AFC Wimbledon
|Khách
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