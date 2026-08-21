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Tỷ lệ kèo Huddersfield Town vs AFC Wimbledon ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG L1
AFC Wimbledon
0-4
0-1
5-3
 Huddersfield Town T
ENG L1
Huddersfield Town
3-3
0-1
11-2
 AFC Wimbledon H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Huddersfield Town
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
1 Preston North End
1-1
0-1
8-6
 Huddersfield Town H
INT CF
Huddersfield Town
1-1
1-0
6-8
 Blackburn Rovers H
INT CF
Middlesbrough
1-3
0-2
-
 Huddersfield Town T
INT CF
Huddersfield Town
3-1
0-0
-
 Oldham Athletic T
INT CF
Fleetwood Town
2-1
1-1
7-6
 Huddersfield Town B
INT CF
Sheffield United
3-1
0-1
1-2
 Huddersfield Town B
INT CF
Huddersfield Town
2-1
0-1
4-4
 AFC Fylde T
INT CF
Huddersfield Town
1-3
0-1
3-2
 Birmingham City B
ENG L1
AFC Wimbledon
0-4
0-1
5-3
 Huddersfield Town T
ENG L1
Huddersfield Town
1-4
0-2
6-3
 Mansfield Town B
ENG L1
1 Bolton Wanderers
3-3
1-0
6-4
 Huddersfield Town H
ENG L1
Huddersfield Town
1-1
1-0
4-7
 Cardiff City H
ENG L1
Huddersfield Town
3-3
0-1
10-5
 Wycombe Wanderers H
ENG L1
Leyton Orient
1-2
1-1
7-3
 Huddersfield Town T
ENG L1
Huddersfield Town
1-1
0-1
4-2
 Reading H
ENG L1
Plymouth Argyle
3-1
0-1
5-3
 Huddersfield Town B
ENG L1
Huddersfield Town
2-2
2-1
3-7
 Lincoln City H
ENG L1
Port Vale
0-0
0-0
2-6
 Huddersfield Town H
ENG L1
Huddersfield Town
1-0
0-0
3-2
 Rotherham United T
ENG L1
Wigan Athletic
1-0
0-0
4-6
 Huddersfield Town B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
AFC Wimbledon
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
AFC Wimbledon
1-1
0-0
7-5
 Newport County H
INT CF
Queens Park Rangers (QPR)
3-2
1-0
3-5
 AFC Wimbledon B
INT CF
Wealdstone FC
1-0
1-0
1-6
 AFC Wimbledon B
INT CF
AFC Wimbledon
2-0
1-0
4-5
 Charlton Athletic B
INT CF
AFC Wimbledon
0-0
0-0
0-6
 Norwich City H
INT CF
Sutton United
1-2
0-0
2-6
 AFC Wimbledon B
INT CF
Coventry City
2-3
0-0
-
 AFC Wimbledon B
ENG L1
AFC Wimbledon
0-4
0-1
5-3
 Huddersfield Town T
ENG L1
Wigan Athletic
0-1
0-0
10-3
 AFC Wimbledon B
ENG L1
AFC Wimbledon
1-3
0-1
5-7
 Plymouth Argyle B
ENG L1
AFC Wimbledon
0-2
0-0
7-3
 Stockport County B
ENG L1
Burton Albion
1-0
0-0
9-2
 AFC Wimbledon B
ENG L1
AFC Wimbledon
0-3
0-1
8-3
 Luton Town B
ENG L1
Lincoln City
1-0
0-0
2-7
 AFC Wimbledon B
ENG L1
Stockport County
3-0
2-0
3-8
 AFC Wimbledon B
ENG L1
AFC Wimbledon
1-1
1-0
11-2
 Peterborough United H
ENG L1
AFC Wimbledon
2-4
2-1
3-3
 Leyton Orient B
ENG L1
Stevenage Borough
1-0
1-0
1-7
 AFC Wimbledon B
ENG L1
AFC Wimbledon
4-1
1-0
6-8
 Blackpool B
ENG L1
AFC Wimbledon
1-0
1-0
9-6
 Northampton Town B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Huddersfield TownChủ
AFC WimbledonKhách

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