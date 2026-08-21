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England League 1
Barnsley
VS
Bromley
Địa điểm: Oakwell Stadium Thời tiết: Nắng nhẹ ,16℃～17℃

Tỷ lệ kèo Barnsley vs Bromley ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Barnsley
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Barnsley
1-1
0-1
9-6
 Wigan Athletic H
INT CF
Guiseley
1-1
1-0
-
 Barnsley H
INT CF
1 Barnsley
3-0
2-0
5-5
 Lincoln City T
INT CF
Scarborough
0-2
0-1
6-6
 Barnsley T
INT CF
York City
2-1
1-1
2-6
 Barnsley B
INT CF
Matlock Town
0-2
0-2
-
 Barnsley T
ENG L1
Barnsley
1-3
0-1
4-11
 Stockport County B
ENG L1
Northampton Town
0-1
0-1
5-2
 Barnsley T
ENG L1
Luton Town
2-1
1-1
9-5
 Barnsley B
ENG L1
Stevenage Borough
1-0
1-0
5-3
 Barnsley B
ENG L1
1 Barnsley
2-2
0-0
5-10
 Bradford City H
ENG L1
Port Vale
0-0
0-0
8-9
 Barnsley H
ENG L1
Rotherham United
1-3
0-1
3-2
 Barnsley T
ENG L1
Barnsley
0-3
0-1
4-8
 Plymouth Argyle B
ENG L1
Burton Albion
1-1
0-0
9-0
 Barnsley H
ENG L1
Barnsley
0-1
0-0
4-2
 Doncaster Rovers B
ENG L1
Barnsley
1-1
0-1
11-5
 Wigan Athletic 1 H
ENG L1
Mansfield Town
2-2
0-1
3-5
 Barnsley H
ENG L1
Barnsley
1-1
1-1
4-13
 Cardiff City H
ENG L1
Barnsley
2-1
2-0
6-6
 Exeter City T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Bromley
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
1 Bromley
1-1
1-1
5-10
 Reading H
INT CF
Barnet
1-1
1-1
10-4
 Bromley H
INT CF
Bromley
0-7
0-3
1-2
 Queens Park Rangers (QPR) B
INT CF
Bromley
1-1
1-0
5-11
 Millwall H
INT CF
Bromley
3-0
0-0
1-6
 Crystal Palace B
INT CF
West Bromwich(WBA)
4-1
2-1
1-3
 Bromley B
INT CF
Carshalton Athletic FC
4-0
0-0
-
 Bromley B
ENG L2
Bromley
3-1
1-0
11-5
 Walsall B
ENG L2
Salford City
2-0
0-0
6-4
 Bromley B
ENG L2
Bromley
0-0
0-0
4-6
 Cambridge United H
ENG L2
1 Milton Keynes Dons
2-1
2-0
2-9
 Bromley B
ENG L2
Bromley
2-1
1-1
6-1
 Shrewsbury Town B
ENG L2
1 Barnet
2-2
1-1
6-3
 Bromley H
ENG L2
Barrow
2-1
0-1
6-4
 Bromley B
ENG L2
Bromley
1-0
0-0
5-7
 Colchester United B
ENG L2
Newport County
0-1
0-0
9-4
 Bromley B
ENG L2
Bromley
1-0
1-0
9-1
 Bristol Rovers B
ENG L2
Grimsby Town
1-1
1-1
6-5
 Bromley H
ENG L2
Bromley
0-0
0-0
3-7
 Oldham Athletic H
ENG L2
Bromley
2-1
1-1
4-5
 Accrington Stanley B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
BarnsleyChủ
BromleyKhách

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