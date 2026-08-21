Tỷ lệ kèo Barnsley vs Bromley ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Barnsley
|
1-1
|
0-1
|
9-6
|Wigan Athletic
|H
|
INT CF
|
|Guiseley
|
1-1
|
1-0
|
-
|Barnsley
|H
|
INT CF
|
|1 Barnsley
|
3-0
|
2-0
|
5-5
|Lincoln City
|T
|
INT CF
|
|Scarborough
|
0-2
|
0-1
|
6-6
|Barnsley
|T
|
INT CF
|
|York City
|
2-1
|
1-1
|
2-6
|Barnsley
|B
|
INT CF
|
|Matlock Town
|
0-2
|
0-2
|
-
|Barnsley
|T
|
ENG L1
|
|Barnsley
|
1-3
|
0-1
|
4-11
|Stockport County
|B
|
ENG L1
|
|Northampton Town
|
0-1
|
0-1
|
5-2
|Barnsley
|T
|
ENG L1
|
|Luton Town
|
2-1
|
1-1
|
9-5
|Barnsley
|B
|
ENG L1
|
|Stevenage Borough
|
1-0
|
1-0
|
5-3
|Barnsley
|B
|
ENG L1
|
|1 Barnsley
|
2-2
|
0-0
|
5-10
|Bradford City
|H
|
ENG L1
|
|Port Vale
|
0-0
|
0-0
|
8-9
|Barnsley
|H
|
ENG L1
|
|Rotherham United
|
1-3
|
0-1
|
3-2
|Barnsley
|T
|
ENG L1
|
|Barnsley
|
0-3
|
0-1
|
4-8
|Plymouth Argyle
|B
|
ENG L1
|
|Burton Albion
|
1-1
|
0-0
|
9-0
|Barnsley
|H
|
ENG L1
|
|Barnsley
|
0-1
|
0-0
|
4-2
|Doncaster Rovers
|B
|
ENG L1
|
|Barnsley
|
1-1
|
0-1
|
11-5
|Wigan Athletic 1
|H
|
ENG L1
|
|Mansfield Town
|
2-2
|
0-1
|
3-5
|Barnsley
|H
|
ENG L1
|
|Barnsley
|
1-1
|
1-1
|
4-13
|Cardiff City
|H
|
ENG L1
|
|Barnsley
|
2-1
|
2-0
|
6-6
|Exeter City
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|1 Bromley
|
1-1
|
1-1
|
5-10
|Reading
|H
|
INT CF
|
|Barnet
|
1-1
|
1-1
|
10-4
|Bromley
|H
|
INT CF
|
|Bromley
|
0-7
|
0-3
|
1-2
|Queens Park Rangers (QPR)
|B
|
INT CF
|
|Bromley
|
1-1
|
1-0
|
5-11
|Millwall
|H
|
INT CF
|
|Bromley
|
3-0
|
0-0
|
1-6
|Crystal Palace
|B
|
INT CF
|
|West Bromwich(WBA)
|
4-1
|
2-1
|
1-3
|Bromley
|B
|
INT CF
|
|Carshalton Athletic FC
|
4-0
|
0-0
|
-
|Bromley
|B
|
ENG L2
|
|Bromley
|
3-1
|
1-0
|
11-5
|Walsall
|B
|
ENG L2
|
|Salford City
|
2-0
|
0-0
|
6-4
|Bromley
|B
|
ENG L2
|
|Bromley
|
0-0
|
0-0
|
4-6
|Cambridge United
|H
|
ENG L2
|
|1 Milton Keynes Dons
|
2-1
|
2-0
|
2-9
|Bromley
|B
|
ENG L2
|
|Bromley
|
2-1
|
1-1
|
6-1
|Shrewsbury Town
|B
|
ENG L2
|
|1 Barnet
|
2-2
|
1-1
|
6-3
|Bromley
|H
|
ENG L2
|
|Barrow
|
2-1
|
0-1
|
6-4
|Bromley
|B
|
ENG L2
|
|Bromley
|
1-0
|
0-0
|
5-7
|Colchester United
|B
|
ENG L2
|
|Newport County
|
0-1
|
0-0
|
9-4
|Bromley
|B
|
ENG L2
|
|Bromley
|
1-0
|
1-0
|
9-1
|Bristol Rovers
|B
|
ENG L2
|
|Grimsby Town
|
1-1
|
1-1
|
6-5
|Bromley
|H
|
ENG L2
|
|Bromley
|
0-0
|
0-0
|
3-7
|Oldham Athletic
|H
|
ENG L2
|
|Bromley
|
2-1
|
1-1
|
4-5
|Accrington Stanley
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Barnsley
|Chủ
|Bromley
|Khách
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