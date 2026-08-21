Tỷ lệ kèo Notts County vs Leicester City ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Leicester City
|
1-2
|
1-1
|
-
|Notts County
|T
|
INT CF
|
|Notts County
|
1-4
|
1-2
|
3-5
|Leicester City
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Burnley
|
1-1
|
0-1
|
4-3
|Notts County
|H
|
INT CF
|
|Walsall
|
0-0
|
0-0
|
1-2
|Notts County
|H
|
INT CF
|
|Notts County
|
0-2
|
0-1
|
7-6
|Nottingham Forest
|B
|
INT CF
|
|Randers FC
|
3-1
|
1-0
|
6-8
|Notts County
|B
|
INT CF
|
|Viborg
|
2-0
|
0-0
|
4-4
|Notts County
|B
|
INT CF
|
|Alfreton Town
|
0-5
|
0-2
|
5-9
|Notts County
|T
|
ENG L2
|
|Notts County
|
3-0
|
2-0
|
2-3
|Salford City
|T
|
ENG L2
|
|Notts County
|
0-0
|
0-0
|
3-8
|Chesterfield
|H
|
ENG L2
|
|Chesterfield
|
0-1
|
0-1
|
3-3
|Notts County
|T
|
ENG L2
|
|Notts County
|
1-1
|
1-0
|
5-3
|Bristol Rovers
|H
|
ENG L2
|
|Colchester United
|
0-1
|
0-0
|
4-5
|Notts County
|T
|
ENG L2
|
|Notts County
|
1-2
|
1-1
|
1-7
|Barnet
|B
|
ENG L2
|
|1 Cambridge United
|
4-0
|
3-0
|
4-4
|Notts County
|B
|
ENG L2
|
|Notts County
|
3-1
|
2-0
|
8-4
|Newport County
|T
|
ENG L2
|
|Salford City
|
2-1
|
0-0
|
7-1
|Notts County
|B
|
ENG L2
|
|Harrogate Town
|
0-2
|
0-1
|
3-7
|Notts County
|T
|
ENG L2
|
|Oldham Athletic
|
3-0
|
1-0
|
7-1
|Notts County 1
|B
|
ENG L2
|
|Notts County
|
5-2
|
2-2
|
7-3
|Cheltenham Town 1
|T
|
ENG L2
|
|Accrington Stanley
|
0-4
|
0-2
|
3-12
|Notts County
|T
|
ENG L2
|
|1 Notts County
|
2-3
|
2-2
|
2-5
|Chesterfield
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
ENG LC
|
|Leicester City
|
1-0
|
1-0
|
7-5
|Northampton Town
|B
|
INT CF
|
|Leicester City
|
0-1
|
0-0
|
10-3
|Genoa
|B
|
INT CF
|
|Malaga
|
3-3
|
0-1
|
4-6
|Leicester City
|H
|
INT CF
|
|Cadiz
|
0-1
|
0-0
|
2-5
|Leicester City
|B
|
INT CF
|
|Burton Albion
|
0-3
|
0-1
|
1-9
|Leicester City
|B
|
INT CF
|
|Bristol Rovers
|
1-2
|
1-1
|
3-8
|Leicester City
|B
|
INT CF
|
|Leicester City
|
3-0
|
3-0
|
8-4
|Northampton Town
|B
|
ENG LCH
|
|Blackburn Rovers
|
0-1
|
0-0
|
9-11
|Leicester City
|B
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
1-1
|
0-0
|
2-12
|Millwall
|H
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
2-2
|
0-1
|
9-8
|Hull City
|H
|
ENG LCH
|
|Portsmouth
|
1-0
|
0-0
|
5-7
|Leicester City
|B
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
0-1
|
0-0
|
12-2
|Swansea City
|B
|
ENG LCH
|
|Sheffield Wednesday
|
1-1
|
1-0
|
1-10
|Leicester City
|H
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
2-2
|
1-2
|
7-2
|Preston North End
|H
|
ENG LCH
|
|Watford
|
0-0
|
0-0
|
7-4
|Leicester City
|H
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
1-3
|
1-1
|
3-6
|Queens Park Rangers (QPR)
|B
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
2-0
|
2-0
|
5-9
|Bristol City
|B
|
ENG LCH
|
|Ipswich Town
|
1-1
|
0-1
|
10-2
|Leicester City
|H
|
ENG LCH
|
|Leicester City
|
0-2
|
0-0
|
5-7
|Norwich City
|B
|
ENG LCH
|
|Middlesbrough
|
1-1
|
1-1
|
8-5
|Leicester City
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Notts County
|Chủ
|Leicester City
|Khách
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