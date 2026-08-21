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Tỷ lệ kèo Notts County vs Leicester City ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Leicester City
1-2
1-1
-
 Notts County T
INT CF
Notts County
1-4
1-2
3-5
 Leicester City B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Notts County
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Burnley
1-1
0-1
4-3
 Notts County H
INT CF
Walsall
0-0
0-0
1-2
 Notts County H
INT CF
Notts County
0-2
0-1
7-6
 Nottingham Forest B
INT CF
Randers FC
3-1
1-0
6-8
 Notts County B
INT CF
Viborg
2-0
0-0
4-4
 Notts County B
INT CF
Alfreton Town
0-5
0-2
5-9
 Notts County T
ENG L2
Notts County
3-0
2-0
2-3
 Salford City T
ENG L2
Notts County
0-0
0-0
3-8
 Chesterfield H
ENG L2
Chesterfield
0-1
0-1
3-3
 Notts County T
ENG L2
Notts County
1-1
1-0
5-3
 Bristol Rovers H
ENG L2
Colchester United
0-1
0-0
4-5
 Notts County T
ENG L2
Notts County
1-2
1-1
1-7
 Barnet B
ENG L2
1 Cambridge United
4-0
3-0
4-4
 Notts County B
ENG L2
Notts County
3-1
2-0
8-4
 Newport County T
ENG L2
Salford City
2-1
0-0
7-1
 Notts County B
ENG L2
Harrogate Town
0-2
0-1
3-7
 Notts County T
ENG L2
Oldham Athletic
3-0
1-0
7-1
 Notts County 1 B
ENG L2
Notts County
5-2
2-2
7-3
 Cheltenham Town 1 T
ENG L2
Accrington Stanley
0-4
0-2
3-12
 Notts County T
ENG L2
1 Notts County
2-3
2-2
2-5
 Chesterfield B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Leicester City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
ENG LC
Leicester City
1-0
1-0
7-5
 Northampton Town B
INT CF
Leicester City
0-1
0-0
10-3
 Genoa B
INT CF
Malaga
3-3
0-1
4-6
 Leicester City H
INT CF
Cadiz
0-1
0-0
2-5
 Leicester City B
INT CF
Burton Albion
0-3
0-1
1-9
 Leicester City B
INT CF
Bristol Rovers
1-2
1-1
3-8
 Leicester City B
INT CF
Leicester City
3-0
3-0
8-4
 Northampton Town B
ENG LCH
Blackburn Rovers
0-1
0-0
9-11
 Leicester City B
ENG LCH
Leicester City
1-1
0-0
2-12
 Millwall H
ENG LCH
Leicester City
2-2
0-1
9-8
 Hull City H
ENG LCH
Portsmouth
1-0
0-0
5-7
 Leicester City B
ENG LCH
Leicester City
0-1
0-0
12-2
 Swansea City B
ENG LCH
Sheffield Wednesday
1-1
1-0
1-10
 Leicester City H
ENG LCH
Leicester City
2-2
1-2
7-2
 Preston North End H
ENG LCH
Watford
0-0
0-0
7-4
 Leicester City H
ENG LCH
Leicester City
1-3
1-1
3-6
 Queens Park Rangers (QPR) B
ENG LCH
Leicester City
2-0
2-0
5-9
 Bristol City B
ENG LCH
Ipswich Town
1-1
0-1
10-2
 Leicester City H
ENG LCH
Leicester City
0-2
0-0
5-7
 Norwich City B
ENG LCH
Middlesbrough
1-1
1-1
8-5
 Leicester City H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Notts CountyChủ
Leicester CityKhách

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