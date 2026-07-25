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SVG Bleiburg
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Tỷ lệ kèo vs SVG Bleiburg ngày 25/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
SV Leithaprodersdorf
0-2
0-2
1-2
 Traiskirchen T
AUS D3
SV Leobendorf
5-1
3-1
12-10
 Traiskirchen B
AUS D3
Traiskirchen
2-4
0-2
12-5
 Neusiedl B
AUS D3
SV Oberwart
3-0
2-0
0-7
 Traiskirchen B
AUS D3
1 SV Donau
2-3
1-0
9-2
 Traiskirchen T
AUS D3
SC Mannsdorf
1-3
0-2
3-0
 Traiskirchen T
AUS D3
Traiskirchen
3-0
3-0
9-1
 Team Wiener Linien 1 T
AUS D3
SV Horn
0-3
0-1
5-5
 Traiskirchen T
AUS D3
Traiskirchen
3-2
1-2
5-4
 SR Donaufeld Wien T
AUS D3
Parndorf
2-0
0-0
4-4
 Traiskirchen B
AUS D3
1 Traiskirchen
0-1
0-0
4-6
 Kremser B
AUS D3
Wiener Viktoria
2-2
1-1
4-8
 Traiskirchen H
AUS D3
1 Traiskirchen
2-2
1-0
2-6
 Wiener SC 1 H
AUS D3
Favoritner AC
3-2
1-2
1-3
 Traiskirchen 1 B
AUS D3
Traiskirchen
2-2
2-1
9-6
 SV Gloggnitz H
AUS D3
Traiskirchen
1-2
0-1
13-4
 Sportunion Mauer B
AUS D3
SC Retz
1-2
0-1
2-4
 Traiskirchen T
INT CF
Rapid Vienna (Youth)
0-1
0-1
-
 Traiskirchen T
INT CF
Austria Wien (Youth)
8-4
3-2
7-1
 Traiskirchen B
INT CF
Traiskirchen
4-0
0-0
-
 SC Wiener Neustadt II T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
SVG Bleiburg
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
AUS AC
SVG Bleiburg
1-2
1-0
6-3
 SK Treibach B
AUS AC
SK Treibach
3-1
3-1
10-5
 SVG Bleiburg B
AUS L
SVG Bleiburg
1-2
0-1
-
 SV Donau Klagenfurt B
AUS L
ASKO Kottmannsdorf
1-2
1-1
5-4
 SVG Bleiburg B
AUS L
SVG Bleiburg
4-0
1-0
9-3
 SV Dellach Gail B
AUS L
VST Volkermarkt
2-1
1-1
3-10
 SVG Bleiburg B
AUS L
SVG Bleiburg
2-1
1-0
8-6
 ATSV Wolfsberg B
AUS L
SVG Bleiburg
2-1
0-0
5-4
 KAC 1909 B
AUS L
SVG Bleiburg
1-6
0-2
5-4
 SV Lendorf B
AUS L
SAK Klagenfurt
2-2
0-1
5-7
 SVG Bleiburg H
AUS L
SVG Bleiburg
0-0
0-0
1-5
 SK Austria Klagenfurt Amateure H
AUS L
SVG Bleiburg
0-1
0-0
2-1
 TSV Grafenstein B
AUS L
SV Spittal
0-0
0-0
4-3
 SVG Bleiburg H
AUS L
SV Donau Klagenfurt
0-1
0-1
5-3
 SVG Bleiburg B
AUS L
SVG Bleiburg
1-2
0-1
3-4
 ASKO Kottmannsdorf B
AUS L
SVG Bleiburg
5-1
1-0
2-3
 VST Volkermarkt B
AUS L
ATUS Ferach
1-0
0-0
6-5
 SVG Bleiburg B
AUS L
ATSV Wolfsberg
0-2
0-1
3-6
 SVG Bleiburg B
AUS AC
SK St.Andra
0-2
0-1
1-6
 SVG Bleiburg B
AUS L
KAC 1909
2-0
1-0
4-3
 SVG Bleiburg B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
SVG BleiburgKhách

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