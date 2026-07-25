Tỷ lệ kèo vs SVG Bleiburg ngày 25/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|SV Leithaprodersdorf
|
0-2
|
0-2
|
1-2
|Traiskirchen
|T
|
AUS D3
|
|SV Leobendorf
|
5-1
|
3-1
|
12-10
|Traiskirchen
|B
|
AUS D3
|
|Traiskirchen
|
2-4
|
0-2
|
12-5
|Neusiedl
|B
|
AUS D3
|
|SV Oberwart
|
3-0
|
2-0
|
0-7
|Traiskirchen
|B
|
AUS D3
|
|1 SV Donau
|
2-3
|
1-0
|
9-2
|Traiskirchen
|T
|
AUS D3
|
|SC Mannsdorf
|
1-3
|
0-2
|
3-0
|Traiskirchen
|T
|
AUS D3
|
|Traiskirchen
|
3-0
|
3-0
|
9-1
|Team Wiener Linien 1
|T
|
AUS D3
|
|SV Horn
|
0-3
|
0-1
|
5-5
|Traiskirchen
|T
|
AUS D3
|
|Traiskirchen
|
3-2
|
1-2
|
5-4
|SR Donaufeld Wien
|T
|
AUS D3
|
|Parndorf
|
2-0
|
0-0
|
4-4
|Traiskirchen
|B
|
AUS D3
|
|1 Traiskirchen
|
0-1
|
0-0
|
4-6
|Kremser
|B
|
AUS D3
|
|Wiener Viktoria
|
2-2
|
1-1
|
4-8
|Traiskirchen
|H
|
AUS D3
|
|1 Traiskirchen
|
2-2
|
1-0
|
2-6
|Wiener SC 1
|H
|
AUS D3
|
|Favoritner AC
|
3-2
|
1-2
|
1-3
|Traiskirchen 1
|B
|
AUS D3
|
|Traiskirchen
|
2-2
|
2-1
|
9-6
|SV Gloggnitz
|H
|
AUS D3
|
|Traiskirchen
|
1-2
|
0-1
|
13-4
|Sportunion Mauer
|B
|
AUS D3
|
|SC Retz
|
1-2
|
0-1
|
2-4
|Traiskirchen
|T
|
INT CF
|
|Rapid Vienna (Youth)
|
0-1
|
0-1
|
-
|Traiskirchen
|T
|
INT CF
|
|Austria Wien (Youth)
|
8-4
|
3-2
|
7-1
|Traiskirchen
|B
|
INT CF
|
|Traiskirchen
|
4-0
|
0-0
|
-
|SC Wiener Neustadt II
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
AUS AC
|
|SVG Bleiburg
|
1-2
|
1-0
|
6-3
|SK Treibach
|B
|
AUS AC
|
|SK Treibach
|
3-1
|
3-1
|
10-5
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
1-2
|
0-1
|
-
|SV Donau Klagenfurt
|B
|
AUS L
|
|ASKO Kottmannsdorf
|
1-2
|
1-1
|
5-4
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
4-0
|
1-0
|
9-3
|SV Dellach Gail
|B
|
AUS L
|
|VST Volkermarkt
|
2-1
|
1-1
|
3-10
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
2-1
|
1-0
|
8-6
|ATSV Wolfsberg
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
2-1
|
0-0
|
5-4
|KAC 1909
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
1-6
|
0-2
|
5-4
|SV Lendorf
|B
|
AUS L
|
|SAK Klagenfurt
|
2-2
|
0-1
|
5-7
|SVG Bleiburg
|H
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
0-0
|
0-0
|
1-5
|SK Austria Klagenfurt Amateure
|H
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
0-1
|
0-0
|
2-1
|TSV Grafenstein
|B
|
AUS L
|
|SV Spittal
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|SVG Bleiburg
|H
|
AUS L
|
|SV Donau Klagenfurt
|
0-1
|
0-1
|
5-3
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
1-2
|
0-1
|
3-4
|ASKO Kottmannsdorf
|B
|
AUS L
|
|SVG Bleiburg
|
5-1
|
1-0
|
2-3
|VST Volkermarkt
|B
|
AUS L
|
|ATUS Ferach
|
1-0
|
0-0
|
6-5
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS L
|
|ATSV Wolfsberg
|
0-2
|
0-1
|
3-6
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS AC
|
|SK St.Andra
|
0-2
|
0-1
|
1-6
|SVG Bleiburg
|B
|
AUS L
|
|KAC 1909
|
2-0
|
1-0
|
4-3
|SVG Bleiburg
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|SVG Bleiburg
|Khách
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