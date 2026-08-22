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Tỷ lệ kèo Jungnang Chorus FC vs Namyangju FC ngày 22/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KFAC
Namyangju FC
3-1
2-0
2-11
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Namyangju FC
3-3
3-0
5-7
 Jungnang Chorus Mustang FC H
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-2
1-1
2-4
 Namyangju FC B
KCL 4
Namyangju FC
3-2
2-0
-
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
0-1
0-0
7-6
 Namyangju FC B
KCL 4
Namyangju FC
2-3
1-2
5-8
 Jungnang Chorus Mustang FC T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
2-2
1-1
4-9
 Namyangju FC H
KCL
Jungnang Chorus Mustang FC
5-0
0-0
-
 Namyangju FC T
KCL
Namyangju FC
4-2
0-0
-
 Jungnang Chorus Mustang FC B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Jungnang Chorus FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
Geumsan Insam FC
1-3
1-2
9-2
 Jungnang Chorus Mustang FC T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
3-0
1-0
4-8
 Gijang United T
KFAC
Namyangju FC
3-1
2-0
2-11
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Pyeongtaek Citizen
1-1
1-0
2-4
 Jungnang Chorus Mustang FC H
KCL 4
Jinju Citizen
2-1
0-0
8-9
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
1 Jungnang Chorus Mustang FC
4-2
0-0
7-3
 Seosan Pioneer FC T
K3-K4 C
Jungnang Chorus Mustang FC
1-6
1-1
0-3
 Chuncheon Citizen B
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-2
1-1
4-5
 Jecheon Citizen FC B
KCL 4
Haman FC
1-2
0-0
2-5
 Jungnang Chorus Mustang FC T
KCL 4
1 Jungnang Chorus Mustang FC
0-0
0-0
6-7
 Jincheon HR FC H
KCL 4
Pyeongchang FC
0-1
0-1
-
 Jungnang Chorus Mustang FC T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
0-1
0-0
7-4
 Geoje Citizen B
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-3
0-1
8-1
 Sejong SA B
KCL 4
Namyangju FC
3-3
3-0
5-7
 Jungnang Chorus Mustang FC H
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-1
0-0
5-8
 Geumsan Insam FC H
KCL 4
1 Gijang United
0-1
0-0
4-6
 Jungnang Chorus Mustang FC T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-0
1-0
8-1
 Pyeongtaek Citizen 1 T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
1-2
0-1
5-6
 Jinju Citizen B
KCL 4
1 Seosan Pioneer FC
1-6
0-3
3-5
 Jungnang Chorus Mustang FC T
KCL 4
Jungnang Chorus Mustang FC
4-2
2-0
3-3
 Dangjin Citizen T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Namyangju FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
1 Jecheon Citizen FC
2-3
2-2
3-4
 Namyangju FC B
KFAC
Namyangju FC
1-2
1-0
5-4
 Gimpo FC B
KCL 4
Namyangju FC
2-1
1-0
2-2
 Haman FC B
KFAC
Namyangju FC
3-1
2-0
2-11
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Jincheon HR FC
2-2
1-0
9-1
 Namyangju FC H
KCL 4
Namyangju FC
2-3
2-1
4-3
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Namyangju FC
1-0
0-0
2-9
 Geoje Citizen B
KCL 4
Sejong SA
3-0
2-0
0-6
 Namyangju FC B
KCL 4
Namyangju FC
1-1
1-0
5-6
 Geumsan Insam FC H
KCL 4
Gijang United
2-1
1-0
3-3
 Namyangju FC B
K3-K4 C
1 Namyangju FC
3-3
3-1
2-4
 Ulsan Citizens H
KCL 4
Pyeongtaek Citizen
1-2
1-1
3-7
 Namyangju FC B
KCL 4
Namyangju FC
0-1
0-0
3-4
 Jinju Citizen B
KCL 4
Namyangju FC
2-0
2-0
5-8
 Seosan Pioneer FC B
KCL 4
Namyangju FC
3-3
3-0
5-7
 Jungnang Chorus Mustang FC H
KCL 4
1 Namyangju FC
0-0
0-0
4-7
 Jecheon Citizen FC H
KCL 4
Haman FC
1-2
1-2
4-2
 Namyangju FC B
KCL 4
Namyangju FC
1-1
0-0
5-8
 Jincheon HR FC H
KCL 4
Pyeongchang FC
1-0
1-0
2-4
 Namyangju FC B
KCL 4
Namyangju FC
1-0
0-0
8-6
 Geoje Citizen B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Jungnang Chorus FCChủ
Namyangju FCKhách

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