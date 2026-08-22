Tỷ lệ kèo Jungnang Chorus FC vs Namyangju FC ngày 22/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KFAC
|
|Namyangju FC
|
3-1
|
2-0
|
2-11
|Jungnang Chorus Mustang FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
3-3
|
3-0
|
5-7
|Jungnang Chorus Mustang FC
|H
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-2
|
1-1
|
2-4
|Namyangju FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
3-2
|
2-0
|
-
|Jungnang Chorus Mustang FC
|B
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
0-1
|
0-0
|
7-6
|Namyangju FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
2-3
|
1-2
|
5-8
|Jungnang Chorus Mustang FC
|T
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
2-2
|
1-1
|
4-9
|Namyangju FC
|H
|
KCL
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
5-0
|
0-0
|
-
|Namyangju FC
|T
|
KCL
|
|Namyangju FC
|
4-2
|
0-0
|
-
|Jungnang Chorus Mustang FC
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KCL 4
|
|Geumsan Insam FC
|
1-3
|
1-2
|
9-2
|Jungnang Chorus Mustang FC
|T
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
3-0
|
1-0
|
4-8
|Gijang United
|T
|
KFAC
|
|Namyangju FC
|
3-1
|
2-0
|
2-11
|Jungnang Chorus Mustang FC
|B
|
KCL 4
|
|Pyeongtaek Citizen
|
1-1
|
1-0
|
2-4
|Jungnang Chorus Mustang FC
|H
|
KCL 4
|
|Jinju Citizen
|
2-1
|
0-0
|
8-9
|Jungnang Chorus Mustang FC
|B
|
KCL 4
|
|1 Jungnang Chorus Mustang FC
|
4-2
|
0-0
|
7-3
|Seosan Pioneer FC
|T
|
K3-K4 C
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-6
|
1-1
|
0-3
|Chuncheon Citizen
|B
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-2
|
1-1
|
4-5
|Jecheon Citizen FC
|B
|
KCL 4
|
|Haman FC
|
1-2
|
0-0
|
2-5
|Jungnang Chorus Mustang FC
|T
|
KCL 4
|
|1 Jungnang Chorus Mustang FC
|
0-0
|
0-0
|
6-7
|Jincheon HR FC
|H
|
KCL 4
|
|Pyeongchang FC
|
0-1
|
0-1
|
-
|Jungnang Chorus Mustang FC
|T
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
0-1
|
0-0
|
7-4
|Geoje Citizen
|B
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-3
|
0-1
|
8-1
|Sejong SA
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
3-3
|
3-0
|
5-7
|Jungnang Chorus Mustang FC
|H
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-1
|
0-0
|
5-8
|Geumsan Insam FC
|H
|
KCL 4
|
|1 Gijang United
|
0-1
|
0-0
|
4-6
|Jungnang Chorus Mustang FC
|T
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-0
|
1-0
|
8-1
|Pyeongtaek Citizen 1
|T
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
1-2
|
0-1
|
5-6
|Jinju Citizen
|B
|
KCL 4
|
|1 Seosan Pioneer FC
|
1-6
|
0-3
|
3-5
|Jungnang Chorus Mustang FC
|T
|
KCL 4
|
|Jungnang Chorus Mustang FC
|
4-2
|
2-0
|
3-3
|Dangjin Citizen
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KCL 4
|
|1 Jecheon Citizen FC
|
2-3
|
2-2
|
3-4
|Namyangju FC
|B
|
KFAC
|
|Namyangju FC
|
1-2
|
1-0
|
5-4
|Gimpo FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
2-1
|
1-0
|
2-2
|Haman FC
|B
|
KFAC
|
|Namyangju FC
|
3-1
|
2-0
|
2-11
|Jungnang Chorus Mustang FC
|B
|
KCL 4
|
|Jincheon HR FC
|
2-2
|
1-0
|
9-1
|Namyangju FC
|H
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
2-3
|
2-1
|
4-3
|Pyeongchang FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
1-0
|
0-0
|
2-9
|Geoje Citizen
|B
|
KCL 4
|
|Sejong SA
|
3-0
|
2-0
|
0-6
|Namyangju FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
1-1
|
1-0
|
5-6
|Geumsan Insam FC
|H
|
KCL 4
|
|Gijang United
|
2-1
|
1-0
|
3-3
|Namyangju FC
|B
|
K3-K4 C
|
|1 Namyangju FC
|
3-3
|
3-1
|
2-4
|Ulsan Citizens
|H
|
KCL 4
|
|Pyeongtaek Citizen
|
1-2
|
1-1
|
3-7
|Namyangju FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
0-1
|
0-0
|
3-4
|Jinju Citizen
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
2-0
|
2-0
|
5-8
|Seosan Pioneer FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
3-3
|
3-0
|
5-7
|Jungnang Chorus Mustang FC
|H
|
KCL 4
|
|1 Namyangju FC
|
0-0
|
0-0
|
4-7
|Jecheon Citizen FC
|H
|
KCL 4
|
|Haman FC
|
1-2
|
1-2
|
4-2
|Namyangju FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
1-1
|
0-0
|
5-8
|Jincheon HR FC
|H
|
KCL 4
|
|Pyeongchang FC
|
1-0
|
1-0
|
2-4
|Namyangju FC
|B
|
KCL 4
|
|Namyangju FC
|
1-0
|
0-0
|
8-6
|Geoje Citizen
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Jungnang Chorus FC
|Chủ
|Namyangju FC
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
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