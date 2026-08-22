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Tỷ lệ kèo Pyeongchang FC vs Jincheon HR FC ngày 22/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
Jincheon HR FC
1-0
1-0
2-8
 Pyeongchang FC B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Pyeongchang FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KFAC
Suwon FC
3-2
1-1
11-7
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Pyeongchang FC
1-3
1-1
5-4
 Geoje Citizen B
KFAC
1 TNT Fitogether
1-1
1-0
4-4
 Pyeongchang FC H
KCL 4
Sejong SA
1-3
1-2
5-3
 Pyeongchang FC T
KCL 4
Namyangju FC
2-3
2-1
4-3
 Pyeongchang FC T
KCL 4
Pyeongchang FC
1-1
1-0
5-8
 Geumsan Insam FC H
KCL 4
Pyeongchang FC
4-2
3-0
3-2
 Gijang United T
KCL 4
Pyeongtaek Citizen
0-1
0-1
4-2
 Pyeongchang FC T
KCL 4
Jinju Citizen
4-0
3-0
1-1
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Pyeongchang FC
0-2
0-0
2-9
 Seosan Pioneer FC B
K3-K4 C
Pyeongchang FC
0-2
0-0
1-7
 Busan Transportation Corporation B
KCL 4
Pyeongchang FC
0-1
0-1
-
 Jungnang Chorus Mustang FC B
KCL 4
Jecheon Citizen FC
1-0
0-0
6-2
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Pyeongchang FC
2-0
1-0
8-1
 Haman FC T
KCL 4
Jincheon HR FC
1-0
1-0
2-8
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Geoje Citizen
2-2
1-2
5-1
 Pyeongchang FC H
KCL 4
Pyeongchang FC
1-2
0-1
6-2
 Sejong SA B
KCL 4
Pyeongchang FC
1-0
1-0
2-4
 Namyangju FC T
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-1
2-0
-
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Dangjin Citizen
1-1
0-1
1-2
 Pyeongchang FC H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Jincheon HR FC
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL 4
Jincheon HR FC
4-1
2-1
8-1
 Geoje Citizen B
KCL 4
Sejong SA
4-1
1-0
6-2
 Jincheon HR FC B
KFAC
Jincheon HR FC
1-1
1-0
5-6
 Siheung City H
KCL 4
Jincheon HR FC
2-2
1-0
9-1
 Namyangju FC H
KCL 4
Geumsan Insam FC
2-2
1-1
1-10
 Jincheon HR FC H
KCL 4
Jincheon HR FC
2-0
0-0
4-6
 Gijang United B
KCL 4
Pyeongtaek Citizen
1-0
0-0
5-8
 Jincheon HR FC B
KCL 4
Jinju Citizen
2-6
1-3
5-4
 Jincheon HR FC B
KCL 4
Jincheon HR FC
3-0
1-0
5-3
 Seosan Pioneer FC B
KCL 4
1 Jungnang Chorus Mustang FC
0-0
0-0
6-7
 Jincheon HR FC H
K3-K4 C
Siheung City
2-1
1-0
2-3
 Jincheon HR FC B
KCL 4
Jincheon HR FC
1-0
1-0
4-4
 Jecheon Citizen FC B
KCL 4
Jincheon HR FC
0-2
0-1
9-0
 Haman FC B
KCL 4
Jincheon HR FC
1-0
1-0
2-8
 Pyeongchang FC B
KCL 4
Geoje Citizen
0-2
0-0
6-7
 Jincheon HR FC B
KCL 4
Jincheon HR FC
4-1
0-0
9-2
 Sejong SA B
KCL 4
Namyangju FC
1-1
0-0
5-8
 Jincheon HR FC H
KCL 4
Jincheon HR FC
2-0
0-0
-
 Geumsan Insam FC B
KCL 4
Gijang United
0-4
0-2
6-7
 Jincheon HR FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Pyeongchang FCChủ
Jincheon HR FCKhách

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