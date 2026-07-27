Tỷ lệ kèo Gyeongju KHNP vs Changwon City ngày 30/08/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KCL
|
|Changwon City
|
3-2
|
1-0
|
2-5
|Gyeongju KHNP
|B
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
0-0
|
0-0
|
7-2
|Changwon City
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-0
|
0-0
|
1-2
|Gyeongju KHNP
|H
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
0-0
|
0-0
|
5-1
|Changwon City
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-1
|
0-0
|
8-3
|Gyeongju KHNP
|T
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
3-0
|
1-0
|
5-5
|Changwon City
|T
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-0
|
0-0
|
0-5
|Gyeongju KHNP
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-2
|
0-1
|
7-3
|Gyeongju KHNP
|T
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
0-0
|
0-0
|
-
|Changwon City
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-0
|
0-0
|
4-5
|Gyeongju KHNP
|H
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
0-2
|
0-1
|
6-7
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
2-0
|
1-0
|
3-5
|Changwon City
|T
|
KOR D3
|
|Gyeongju KHNP
|
4-1
|
2-0
|
-
|Changwon City
|T
|
KOR D3
|
|Changwon City
|
0-4
|
0-3
|
-
|Gyeongju KHNP
|T
|
KOR D3
|
|Gyeongju KHNP
|
3-1
|
1-0
|
-
|Changwon City
|T
|
KOR NCH
|
|Gyeongju KHNP
|
4-0
|
2-0
|
-
|Changwon City
|T
|
KOR D3
|
|Changwon City
|
1-1
|
0-1
|
-
|Gyeongju KHNP
|H
|
KOR D3
|
|Changwon City
|
2-2
|
1-1
|
-
|Gyeongju KHNP
|H
|
KOR D3
|
|Gyeongju KHNP
|
1-0
|
0-0
|
-
|Changwon City
|T
|
KOR D3
|
|Changwon City
|
1-1
|
1-0
|
-
|Gyeongju KHNP
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KCL
|
|Yangpyeong
|
3-3
|
0-2
|
5-7
|Gyeongju KHNP
|H
|
KCL
|
|1 Gyeongju KHNP
|
1-0
|
0-0
|
3-3
|Siheung City 1
|T
|
KFAC
|
|1 Chungbuk Cheongju
|
4-0
|
0-0
|
6-6
|Gyeongju KHNP
|B
|
KCL
|
|Daejeon Korail
|
0-1
|
0-0
|
4-3
|Gyeongju KHNP
|T
|
KFAC
|
|Gyeongju KHNP
|
3-0
|
3-0
|
4-1
|Seosan Pioneer FC
|T
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
1-3
|
0-2
|
2-7
|Pocheon FC
|B
|
KCL
|
|Busan Transportation Corporation
|
1-1
|
0-1
|
5-5
|Gyeongju KHNP
|H
|
K3-K4 C
|
|1 Gyeongju KHNP
|
2-5
|
1-2
|
0-5
|Pocheon FC
|B
|
KCL
|
|Jeonbuk Hyundai Motors II
|
1-1
|
0-1
|
2-1
|Gyeongju KHNP
|H
|
KCL
|
|Chuncheon Citizen
|
2-2
|
0-1
|
3-1
|Gyeongju KHNP
|H
|
K3-K4 C
|
|Gyeongju KHNP
|
3-2
|
2-0
|
5-5
|Jinju Citizen
|T
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
0-0
|
0-0
|
7-3
|Yeoju Sejong
|H
|
KCL
|
|Mokpo City
|
0-1
|
0-0
|
1-4
|Gyeongju KHNP
|T
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
2-2
|
1-1
|
3-1
|Dangjin Citizen
|H
|
KCL
|
|Gangneung City
|
2-0
|
1-0
|
0-4
|Gyeongju KHNP
|B
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
2-2
|
1-2
|
4-3
|Ulsan Citizens
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
3-2
|
1-0
|
2-5
|Gyeongju KHNP
|B
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
4-0
|
2-0
|
8-2
|Yangpyeong
|T
|
KCL
|
|Siheung City
|
2-1
|
0-1
|
7-2
|Gyeongju KHNP
|B
|
KCL
|
|Gyeongju KHNP
|
1-1
|
0-1
|
6-3
|Daejeon Korail
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
KCL
|
|Busan Transportation Corporation
|
4-3
|
3-0
|
2-5
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
1-1
|
1-1
|
5-2
|Jeonbuk Hyundai Motors II
|H
|
KFAC
|
|Changwon City
|
1-5
|
0-4
|
4-4
|Gimhae City
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
1-1
|
0-1
|
6-4
|Chuncheon Citizen
|H
|
KFAC
|
|Changwon City
|
3-0
|
2-0
|
2-4
|Geumsan Insam FC
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
2-2
|
1-0
|
8-3
|Yeoju Sejong
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
1-1
|
0-0
|
8-1
|Mokpo City
|H
|
KCL
|
|Dangjin Citizen
|
1-2
|
0-0
|
2-7
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Gangneung City
|
0-1
|
0-1
|
5-7
|Changwon City
|B
|
K3-K4 C
|
|Pocheon FC
|
1-1
|
0-0
|
1-3
|Changwon City
|H
|
KCL
|
|Changwon City
|
2-0
|
1-0
|
5-4
|Ulsan Citizens
|B
|
KCL
|
|Pocheon FC
|
0-0
|
0-0
|
2-2
|Changwon City
|H
|
KCL
|
|Yangpyeong
|
1-0
|
1-0
|
7-7
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
1-1
|
0-0
|
5-2
|Siheung City
|H
|
KCL
|
|Daejeon Korail
|
1-0
|
0-0
|
-
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
3-2
|
1-0
|
2-5
|Gyeongju KHNP
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-0
|
0-0
|
-
|Busan Transportation Corporation
|H
|
KCL
|
|Jeonbuk Hyundai Motors II
|
2-3
|
1-3
|
7-4
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Chuncheon Citizen
|
2-0
|
1-0
|
7-4
|Changwon City
|B
|
KCL
|
|Changwon City
|
0-1
|
0-1
|
7-3
|Yeoju Sejong
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Gyeongju KHNP
|Chủ
|Changwon City
|Khách
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