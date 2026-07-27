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K3 League Hàn Quốc

Tỷ lệ kèo Gyeongju KHNP vs Changwon City ngày 30/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Changwon City
3-2
1-0
2-5
 Gyeongju KHNP B
KCL
Gyeongju KHNP
0-0
0-0
7-2
 Changwon City H
KCL
Changwon City
0-0
0-0
1-2
 Gyeongju KHNP H
KCL
Gyeongju KHNP
0-0
0-0
5-1
 Changwon City H
KCL
Changwon City
0-1
0-0
8-3
 Gyeongju KHNP T
KCL
Gyeongju KHNP
3-0
1-0
5-5
 Changwon City T
KCL
Changwon City
0-0
0-0
0-5
 Gyeongju KHNP H
KCL
Changwon City
0-2
0-1
7-3
 Gyeongju KHNP T
KCL
Gyeongju KHNP
0-0
0-0
-
 Changwon City H
KCL
Changwon City
0-0
0-0
4-5
 Gyeongju KHNP H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Gyeongju KHNP
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Yangpyeong
3-3
0-2
5-7
 Gyeongju KHNP H
KCL
1 Gyeongju KHNP
1-0
0-0
3-3
 Siheung City 1 T
KFAC
1 Chungbuk Cheongju
4-0
0-0
6-6
 Gyeongju KHNP B
KCL
Daejeon Korail
0-1
0-0
4-3
 Gyeongju KHNP T
KFAC
Gyeongju KHNP
3-0
3-0
4-1
 Seosan Pioneer FC T
KCL
Gyeongju KHNP
1-3
0-2
2-7
 Pocheon FC B
KCL
Busan Transportation Corporation
1-1
0-1
5-5
 Gyeongju KHNP H
K3-K4 C
1 Gyeongju KHNP
2-5
1-2
0-5
 Pocheon FC B
KCL
Jeonbuk Hyundai Motors II
1-1
0-1
2-1
 Gyeongju KHNP H
KCL
Chuncheon Citizen
2-2
0-1
3-1
 Gyeongju KHNP H
K3-K4 C
Gyeongju KHNP
3-2
2-0
5-5
 Jinju Citizen T
KCL
Gyeongju KHNP
0-0
0-0
7-3
 Yeoju Sejong H
KCL
Mokpo City
0-1
0-0
1-4
 Gyeongju KHNP T
KCL
Gyeongju KHNP
2-2
1-1
3-1
 Dangjin Citizen H
KCL
Gangneung City
2-0
1-0
0-4
 Gyeongju KHNP B
KCL
Gyeongju KHNP
2-2
1-2
4-3
 Ulsan Citizens H
KCL
Changwon City
3-2
1-0
2-5
 Gyeongju KHNP B
KCL
Gyeongju KHNP
4-0
2-0
8-2
 Yangpyeong T
KCL
Siheung City
2-1
0-1
7-2
 Gyeongju KHNP B
KCL
Gyeongju KHNP
1-1
0-1
6-3
 Daejeon Korail H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Changwon City
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
KCL
Busan Transportation Corporation
4-3
3-0
2-5
 Changwon City B
KCL
Changwon City
1-1
1-1
5-2
 Jeonbuk Hyundai Motors II H
KFAC
Changwon City
1-5
0-4
4-4
 Gimhae City B
KCL
Changwon City
1-1
0-1
6-4
 Chuncheon Citizen H
KFAC
Changwon City
3-0
2-0
2-4
 Geumsan Insam FC B
KCL
Changwon City
2-2
1-0
8-3
 Yeoju Sejong H
KCL
Changwon City
1-1
0-0
8-1
 Mokpo City H
KCL
Dangjin Citizen
1-2
0-0
2-7
 Changwon City B
KCL
Gangneung City
0-1
0-1
5-7
 Changwon City B
K3-K4 C
Pocheon FC
1-1
0-0
1-3
 Changwon City H
KCL
Changwon City
2-0
1-0
5-4
 Ulsan Citizens B
KCL
Pocheon FC
0-0
0-0
2-2
 Changwon City H
KCL
Yangpyeong
1-0
1-0
7-7
 Changwon City B
KCL
Changwon City
1-1
0-0
5-2
 Siheung City H
KCL
Daejeon Korail
1-0
0-0
-
 Changwon City B
KCL
Changwon City
3-2
1-0
2-5
 Gyeongju KHNP B
KCL
Changwon City
0-0
0-0
-
 Busan Transportation Corporation H
KCL
Jeonbuk Hyundai Motors II
2-3
1-3
7-4
 Changwon City B
KCL
Chuncheon Citizen
2-0
1-0
7-4
 Changwon City B
KCL
Changwon City
0-1
0-1
7-3
 Yeoju Sejong B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Gyeongju KHNPChủ
Changwon CityKhách

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