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Thống kê chi tiết giữa CS Aerostar Bacau vs CSM Vaslui ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

Trận đấu hiện tại không livestream

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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

CS Aerostar Bacau
1
Phút
1
CSM Vaslui
    38'
    0-1 Matei Tanasa
    38'
    0-2 Matei Tanasa
    38'
    0-3
    38'
    0-4 Matei Tanasa
    40'
    0-5 Matei Tanasa
    1-5 Patrick Pantelei
    82'
    2-5
    82'
    3-5
    82'
    4-5
    82'
    5-5
    82'
    88'
    5-6
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 06:42

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