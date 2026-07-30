Thống kê chi tiết giữa CS Aerostar Bacau vs CSM Vaslui ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
38'
0-1 Matei Tanasa
38'
0-2 Matei Tanasa
38'
0-3
38'
0-4 Matei Tanasa
40'
0-5 Matei Tanasa
1-5 Patrick Pantelei
82'
2-5
82'
3-5
82'
4-5
82'
5-5
82'
88'
5-6
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 06:42