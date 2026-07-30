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Thống kê chi tiết giữa MLS All-Stars vs Mexico All Stars ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

MLS All-Stars
4
Phút
3
Mexico All Stars
    9'
    0-1 Luis Gabriel Rey Mejia (Hỗ trợ : Juan Brunetta)
    1-1 Son Heung-Min (Hỗ trợ : Carles Gil de Pareja Vicent)
    20'
    2-1 Son Heung-Min (Hỗ trợ : Carles Gil de Pareja Vicent)
    23'
    Sam SurridgeJulian Hall
    35'
    35'
    Iker Jareth Fimbres OchoaLuis Gabriel Rey Mejia
    Brian SchwakeMatt Freese
    35'
    Ashley WestwoodYannick Bright
    35'
    Pep Biel Mas JaumeCarles Gil de Pareja Vicent
    35'
    Andy NajarSteven Moreira
    35'
    Guilherme Augusto Vieira dos SantosSon Heung-Min
    35'
    40'
    Willer Emilio Ditta Perez
    3-1 Philip Zinckernagel
    42'
    46'
    Israel Reyes RomeroJesus Garza
    46'
    Nathanael Ananias Da SilvaBruno Mendez Cittadini
    46'
    Fernando Gorriaran FontesElias Montiel
    46'
    Jose Antonio ParadelaAlexei Dominguez
    46'
    Carlos RodriguezJuan Brunetta
    46'
    Franco Agustin RomeroErik Antonio Lira Mendez
    46'
    Andres Federico Pereira CastelnobleWiller Emilio Ditta Perez
    46'
    Carlos Agustin MorenoCarlos Acevedo Lopez
    46'
    Jose Salomon Rondon GimenezRobert Morales
    Max ArfstenAnthony Markanich
    46'
    Daniel MunieTim Ream
    46'
    Anders DreyerPhilip Zinckernagel
    46'
    Evander da Silva FerreiraHany Mukhtar
    46'
    Jackson RagenLucas Herrington
    46'
    46'
    Omar Antonio Campos ChagoyaJesus Gallardo
    55'
    3-2 Jose Salomon Rondon Gimenez (Hỗ trợ : Nathanael Ananias Da Silva)
    57'
    Javier RuizIker Jareth Fimbres Ochoa
    4-2 Evander da Silva Ferreira (Hỗ trợ : Sam Surridge)
    58'
    Maxime CrepeauBrian Schwake
    63'
    Adrian Andres CubasAshley Westwood
    63'
    Thomas MullerPep Biel Mas Jaume
    63'
    Zavier GozoGuilherme Augusto Vieira dos Santos
    63'
    68'
    Javier Ruiz(Reason:Penalty cancelled)
    Richmond LaryeaAndy Najar
    72'
    Petar MusaSam Surridge
    72'
    90'
    4-3 Jose Antonio Paradela (Hỗ trợ : Israel Reyes Romero)
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 11:54

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