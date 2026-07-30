Thống kê chi tiết giữa MLS All-Stars vs Mexico All Stars ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv
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Sự kiện chính
Phút
9'
0-1 Luis Gabriel Rey Mejia (Hỗ trợ : Juan Brunetta)
1-1 Son Heung-Min (Hỗ trợ : Carles Gil de Pareja Vicent)
20'
2-1 Son Heung-Min (Hỗ trợ : Carles Gil de Pareja Vicent)
23'
Sam SurridgeJulian Hall
35'
35'
Iker Jareth Fimbres OchoaLuis Gabriel Rey Mejia
Brian SchwakeMatt Freese
35'
Ashley WestwoodYannick Bright
35'
Pep Biel Mas JaumeCarles Gil de Pareja Vicent
35'
Andy NajarSteven Moreira
35'
Guilherme Augusto Vieira dos SantosSon Heung-Min
35'
40'
Willer Emilio Ditta Perez
3-1 Philip Zinckernagel
42'
46'
Israel Reyes RomeroJesus Garza
46'
Nathanael Ananias Da SilvaBruno Mendez Cittadini
46'
Fernando Gorriaran FontesElias Montiel
46'
Jose Antonio ParadelaAlexei Dominguez
46'
Carlos RodriguezJuan Brunetta
46'
Franco Agustin RomeroErik Antonio Lira Mendez
46'
Andres Federico Pereira CastelnobleWiller Emilio Ditta Perez
46'
Carlos Agustin MorenoCarlos Acevedo Lopez
46'
Jose Salomon Rondon GimenezRobert Morales
Max ArfstenAnthony Markanich
46'
Daniel MunieTim Ream
46'
Anders DreyerPhilip Zinckernagel
46'
Evander da Silva FerreiraHany Mukhtar
46'
Jackson RagenLucas Herrington
46'
46'
Omar Antonio Campos ChagoyaJesus Gallardo
55'
3-2 Jose Salomon Rondon Gimenez (Hỗ trợ : Nathanael Ananias Da Silva)
57'
Javier RuizIker Jareth Fimbres Ochoa
4-2 Evander da Silva Ferreira (Hỗ trợ : Sam Surridge)
58'
Maxime CrepeauBrian Schwake
63'
Adrian Andres CubasAshley Westwood
63'
Thomas MullerPep Biel Mas Jaume
63'
Zavier GozoGuilherme Augusto Vieira dos Santos
63'
68'
Javier Ruiz(Reason:Penalty cancelled)
Richmond LaryeaAndy Najar
72'
Petar MusaSam Surridge
72'
90'
4-3 Jose Antonio Paradela (Hỗ trợ : Israel Reyes Romero)
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 11:54