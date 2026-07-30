Thống kê chi tiết giữa Crumlin United vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
11'
0-1 Ryan Curran
16'
0-2 Liam McStravick
26'
0-3 Rhyss Campbell
34'
0-4 Dean McMaster
37'
0-5 Rhyss Campbell
45'
0-6 Adebayo Fapetu
60'
0-7 Ben Quinn
76'
0-8 Rory Hale
78'
0-9 Joe Gormley
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 02:48