Thống kê chi tiết giữa KS Dinamo Tirana vs ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
11'
Vid Koderman
Lorenco Vila
16'
17'
1-0 Lorenco Vila (Hỗ trợ : Hekuran Berisha)
24'
2-0 Klevi Qefalija (Hỗ trợ : Ysni Ismaili)
43'
46'
Murat BajrajEric Taylor
58'
Vito Tezak
60'
Adriano BloudekPetar Petrisko
Eridon Qardaku
61'
62'
Isi Manellari
72'
Fabjan Perndreca
73'
Bruno Dita
74'
3-0 Fabjan Perndreca (Hỗ trợ : Naser Aliji)
77'
78'
Bede Osuji AmarachiMatija Boben
78'
Simon RoginaHanus Sörensen
Ruben RichardsHekuran Berisha
78'
Flamur RuciEridon Qardaku
78'
David FadairoLorenco Vila
78'
Erion HoxhallariKlevi Qefalija
81'
81'
Lorran de Oliveira QuintanilhaFabjan Perndreca
84'
86'
Tai Luka ModricTomislav Jagic
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 31/07/2026 05:01