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KS Dinamo Tirana
VS
Thời tiết: Nắng ,34℃～35℃

Thống kê chi tiết giữa KS Dinamo Tirana vs ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

KS Dinamo Tirana
3
Phút
0
    11'
    Vid Koderman
    Lorenco Vila
    16'
    17'
    1-0 Lorenco Vila (Hỗ trợ : Hekuran Berisha)
    24'
    2-0 Klevi Qefalija (Hỗ trợ : Ysni Ismaili)
    43'
    46'
    Murat BajrajEric Taylor
    58'
    Vito Tezak
    60'
    Adriano BloudekPetar Petrisko
    Eridon Qardaku
    61'
    62'
    Isi Manellari
    72'
    Fabjan Perndreca
    73'
    Bruno Dita
    74'
    3-0 Fabjan Perndreca (Hỗ trợ : Naser Aliji)
    77'
    78'
    Bede Osuji AmarachiMatija Boben
    78'
    Simon RoginaHanus Sörensen
    Ruben RichardsHekuran Berisha
    78'
    Flamur RuciEridon Qardaku
    78'
    David FadairoLorenco Vila
    78'
    Erion HoxhallariKlevi Qefalija
    81'
    81'
    Lorran de Oliveira QuintanilhaFabjan Perndreca
    84'
    86'
    Tai Luka ModricTomislav Jagic
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 31/07/2026 05:01

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