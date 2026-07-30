Thống kê chi tiết giữa Crvena Zvezda vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
1-0 Aleksandar Katai (Hỗ trợ : Milos Veljkovic)
3'
2-0 Aleksandar Katai (Hỗ trợ : Loizos Loizou)
16'
Aleksandar Katai(Reason:Goal Disallowed - offside)
16'
3-0 Aleksandar Katai
16'
4-0 Marko Arnautovic (Hỗ trợ : Milos Veljkovic)
45'
46'
Paul ONeillKevin OHara
5-0 Loizos Loizou
49'
60'
James SimpsonRonan Doherty
60'
Logan WallaceJordan McEneff
6-0 Marko Arnautovic (Hỗ trợ : Seol Young-Woo)
60'
Osman BukariLoizos Loizou
63'
Nair TiknizyanMatej Strika
64'
Timi Max ElsnikRade Krunic
64'
Stankovic NikolaSeol Young-Woo
70'
70'
Conor McKendryDylan Sloan
Mirko IvanicMohammed Abo Fani
77'
7-0 Osman Bukari (Hỗ trợ : Aleksandar Katai)
79'
79'
Montel GibsonSean Graham
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 02:54