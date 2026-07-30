GMT +7
Cúp C1 Châu Âu
Crvena Zvezda
VS
Địa điểm: Red Star Stadium Thời tiết:  ,30℃～31℃

Thống kê chi tiết giữa Crvena Zvezda vs ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

0
0
0
0%
Chiếm hữu
0%
0
0
0
0
Tấn công
0
0
Sút trúng mục tiêu
0
0
Tấn công nguy hiểm
0
0
Sút trật mục tiêu
0
CHAT

Sự kiện chính

Crvena Zvezda
5
Phút
0
    1-0 Aleksandar Katai (Hỗ trợ : Milos Veljkovic)
    3'
    2-0 Aleksandar Katai (Hỗ trợ : Loizos Loizou)
    16'
    Aleksandar Katai(Reason:Goal Disallowed - offside)
    16'
    3-0 Aleksandar Katai
    16'
    4-0 Marko Arnautovic (Hỗ trợ : Milos Veljkovic)
    45'
    46'
    Paul ONeillKevin OHara
    5-0 Loizos Loizou
    49'
    60'
    James SimpsonRonan Doherty
    60'
    Logan WallaceJordan McEneff
    6-0 Marko Arnautovic (Hỗ trợ : Seol Young-Woo)
    60'
    Osman BukariLoizos Loizou
    63'
    Nair TiknizyanMatej Strika
    64'
    Timi Max ElsnikRade Krunic
    64'
    Stankovic NikolaSeol Young-Woo
    70'
    70'
    Conor McKendryDylan Sloan
    Mirko IvanicMohammed Abo Fani
    77'
    7-0 Osman Bukari (Hỗ trợ : Aleksandar Katai)
    79'
    79'
    Montel GibsonSean Graham
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 30/07/2026 02:54

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2