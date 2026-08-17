Thống kê chi tiết giữa Quick Boys vs RKAV Volendam ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Sự kiện chính
Phút
1-0 Kian Slor (Hỗ trợ : Killian van Mil)
5'
2-0 Killian van Mil (Hỗ trợ : Sem Kroon)
14'
Leonard de Beste
34'
3-0
42'
4-0 Kian Slor (Hỗ trợ : Tom Noordhoff)
54'
5-0 Nick Broekhuizen
81'
84'
Stef Schokker
6-0 Kian Slor (Hỗ trợ : Jesse Reinders)
89'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 17/08/2026 00:19