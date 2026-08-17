Thống kê chi tiết giữa Kozakken Boys vs IJsselmeervogels ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
1-0 Damian Timan (Hỗ trợ : Grad Damen)
3'
64'
1-1 Matthijs Hardijk
80'
Quiermo Dumay
90'
1-2 Robin Schulte (Hỗ trợ : Arantis Roep)
Gwaeron Stout
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 17/08/2026 00:19