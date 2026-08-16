Thống kê chi tiết giữa Wormatia Worms (W) vs Eutingen W ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
Phút
10
7'
0-1 Notter N.
12'
0-2 Tia Luz
12'
0-3 Luz T.
13'
0-4
13'
0-5 Luz T.
29'
0-6 Rinderknecht J.
33'
0-7 Alexiadis M.
43'
0-8 Luz T.
45'
0-9 Chrzanowski J.
56'
0-10 Luz T.
61'
0-11 Luz T.
70'
0-12 Baderschneider L.
85'
0-13 Baderschneider L.
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai