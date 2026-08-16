Thống kê chi tiết giữa Karlsruher SC (w) vs TuS Issel (w) ngày 16/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
1-0 Iriguchi N.
7'
2-0 Zweigner M.
23'
3-0 Kimmig G.
34'
4-0 Zweigner M.
40'
5-0 Rothenberger P.
48'
6-0 Zweigner M.
50'
7-0 Mathilda Dillmann
70'
8-0 Dillmann M.
70'
9-0 Rothenberger P.
86'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai