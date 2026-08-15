Thống kê chi tiết giữa Catanzaro vs SudTirol ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

0
0
0
0%
Chiếm hữu
0%
0
0
0
0
Tấn công
0
0
Sút trúng mục tiêu
0
0
Tấn công nguy hiểm
0
0
Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
17'
0-1 Niklas Pyyhtia
1-1 Simone Pafundi (Hỗ trợ : Marco D Alessandro)
27'
2-1 Nicola Mosti
34'
3-1 Nicola Mosti
34'
40'
Federico Davi
46'
Salvatore MolinaFederico Davi
4-1 Pietro Iemmello
53'
Mehdi DorvalMarco D Alessandro
62'
68'
Kenny MixturRares Burnete
68'
Simone DaviBjarki Steinn Bjarkason
Matias Antonini Lui
69'
Ruggero FrosininiBruno Verrengia
73'
Nicolo BusoSimone Pafundi
73'
80'
Daniele CasiraghiAljosa Vasic
Ervin BashiMarco Ruggero
81'
Gabriel ArditiPietro Iemmello
81'
85'
4-2 Kenny Mixtur (Hỗ trợ : Simone Tronchin)
88'
Vasco Miguel Lopes de Matos
Gabriele Alesi
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai