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Catanzaro
VS
SudTirol
Thời tiết: Nắng nhẹ ,28℃～29℃

Thống kê chi tiết giữa Catanzaro vs SudTirol ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

RAVEN HD RAVEN
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Catanzaro
2
Phút
2
SudTirol
    17'
    0-1 Niklas Pyyhtia
    1-1 Simone Pafundi (Hỗ trợ : Marco D Alessandro)
    27'
    2-1 Nicola Mosti
    34'
    3-1 Nicola Mosti
    34'
    40'
    Federico Davi
    46'
    Salvatore MolinaFederico Davi
    4-1 Pietro Iemmello
    53'
    Mehdi DorvalMarco D Alessandro
    62'
    68'
    Kenny MixturRares Burnete
    68'
    Simone DaviBjarki Steinn Bjarkason
    Matias Antonini Lui
    69'
    Ruggero FrosininiBruno Verrengia
    73'
    Nicolo BusoSimone Pafundi
    73'
    80'
    Daniele CasiraghiAljosa Vasic
    Ervin BashiMarco Ruggero
    81'
    Gabriel ArditiPietro Iemmello
    81'
    85'
    4-2 Kenny Mixtur (Hỗ trợ : Simone Tronchin)
    88'
    Vasco Miguel Lopes de Matos
    Gabriele Alesi
    90'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai

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