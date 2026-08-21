Thống kê chi tiết giữa Charlton Athletic vs Derby County ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
23'
0-1 Sammie Szmodics (Hỗ trợ : Carlton Morris)
54'
Alex MowattSammie Szmodics
Miles LeaburnMatt Godden
59'
Millenic AlliSonny Carey
59'
60'
Sondre Klingen Langas
1-1 Lloyd Jones (Hỗ trợ : Karlan Ahearne-Grant)
61'
Joe Rankin-CostelloKarlan Ahearne-Grant
73'
2-1 Tyreece Campbell
80'
83'
Corey Josiah Paul Blackett-TaylorOscar Luigi Fraulo
83'
Rhian BrewsterCraig Forsyth
84'
Lars-Jorgen SalvesenLewis Travis
84'
Max JohnstonJoe Ward
Sichenje CollinsNathaniel Chalobah
85'
Ivan MesikDan McNamara
85'
90'
Alex Mowatt
90'
Rhian Brewster
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 07:35