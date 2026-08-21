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Thống kê chi tiết giữa Charlton Athletic vs Derby County ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

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Sự kiện chính

Charlton Athletic
2
Phút
1
Derby County
    23'
    0-1 Sammie Szmodics (Hỗ trợ : Carlton Morris)
    54'
    Alex MowattSammie Szmodics
    Miles LeaburnMatt Godden
    59'
    Millenic AlliSonny Carey
    59'
    60'
    Sondre Klingen Langas
    1-1 Lloyd Jones (Hỗ trợ : Karlan Ahearne-Grant)
    61'
    Joe Rankin-CostelloKarlan Ahearne-Grant
    73'
    2-1 Tyreece Campbell
    80'
    83'
    Corey Josiah Paul Blackett-TaylorOscar Luigi Fraulo
    83'
    Rhian BrewsterCraig Forsyth
    84'
    Lars-Jorgen SalvesenLewis Travis
    84'
    Max JohnstonJoe Ward
    Sichenje CollinsNathaniel Chalobah
    85'
    Ivan MesikDan McNamara
    85'
    90'
    Alex Mowatt
    90'
    Rhian Brewster
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 07:35

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