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Thống kê chi tiết giữa Northampton Town vs Swindon Town ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Trận đấu hiện tại không livestream

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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính

Northampton Town
0
Phút
0
Swindon Town
    37'
    Mitchell Clarke
    51'
    Joseph HungboLouis Millard
    67'
    Ollie PalmerOllie Clarke
    67'
    Ryan TafazolliKaelan Majekodunmi
    68'
    Jaylan PearmanBen Middlemas
    Harvey SaundersMatthew Warhurst
    71'
    Jack PerkinsLee Evans
    71'
    73'
    Tom Nichols
    90'
    Lucas Griffiths-BrownTom Nichols
    Elliott ListLogan Briggs
    90'
    Kamarai SwyerConnor Lemonheigh-Evans
    90'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 16/08/2026 18:47

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