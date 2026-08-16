Thống kê chi tiết giữa Northampton Town vs Swindon Town ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
37'
Mitchell Clarke
51'
Joseph HungboLouis Millard
67'
Ollie PalmerOllie Clarke
67'
Ryan TafazolliKaelan Majekodunmi
68'
Jaylan PearmanBen Middlemas
Harvey SaundersMatthew Warhurst
71'
Jack PerkinsLee Evans
71'
73'
Tom Nichols
90'
Lucas Griffiths-BrownTom Nichols
Elliott ListLogan Briggs
90'
Kamarai SwyerConnor Lemonheigh-Evans
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 16/08/2026 18:47