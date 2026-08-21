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Thống kê chi tiết giữa Mansfield Town vs Doncaster Rovers ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv

Trận đấu hiện tại không livestream

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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Mansfield Town
2
Phút
1
Doncaster Rovers
    1-0 Rhys Oates (Hỗ trợ : Lucas Akins)
    26'
    46'
    Brandon HanlanIsaac Hutchinson
    49'
    1-1 Jack Senior (Hỗ trợ : Robbie Gotts)
    56'
    Sean Grehan
    Owen DodgsonStephen McLaughlin
    64'
    Regan HendryJonathan Russell
    64'
    65'
    Harry CliftonRobbie Gotts
    2-1 Louis Reed (Hỗ trợ : Regan Hendry)
    74'
    79'
    Hakeeb AdelakunSean Grehan
    Frazer Blake-Tracy
    82'
    Liam Thompson
    86'
    90'
    Jordan ThomasGeorge Broadbent
    Nathan Moriah WelshMichael Smith
    90'
    George MarisRhys Oates
    90'
    Elliott HewittLouis Reed
    90'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32

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