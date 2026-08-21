Thống kê chi tiết giữa Mansfield Town vs Doncaster Rovers ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
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Sự kiện chính
Phút
1-0 Rhys Oates (Hỗ trợ : Lucas Akins)
26'
46'
Brandon HanlanIsaac Hutchinson
49'
1-1 Jack Senior (Hỗ trợ : Robbie Gotts)
56'
Sean Grehan
Owen DodgsonStephen McLaughlin
64'
Regan HendryJonathan Russell
64'
65'
Harry CliftonRobbie Gotts
2-1 Louis Reed (Hỗ trợ : Regan Hendry)
74'
79'
Hakeeb AdelakunSean Grehan
Frazer Blake-Tracy
82'
Liam Thompson
86'
90'
Jordan ThomasGeorge Broadbent
Nathan Moriah WelshMichael Smith
90'
George MarisRhys Oates
90'
Elliott HewittLouis Reed
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 21/08/2026 05:32