Thống kê chi tiết giữa KAS Eupen vs Genk II ngày 15/08/2026 - Bongdainfox.tv
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Sự kiện chính
1-0 Igor Plastun (Hỗ trợ : Logan Delaurier Chaubet)
3'
14'
1-1 Myung-jun Kim (Hỗ trợ : Djoully Nzoko)
15'
15'
Myung-jun Kim(Reason:Goal confirmed)
Igor Plastun
34'
2-1 Yentl Van Genechten (Hỗ trợ : Kikas)
62'
3-1 Chris-Kevin Nadje (Hỗ trợ : Logan Delaurier Chaubet)
66'
Kikas
68'
Kikas(Reason:No penalty confirmed)
74'
4-1 Sandro Vidigal (Hỗ trợ : Mark Muller)
83'
Mathias Fixelles
90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 18/08/2026 13:05