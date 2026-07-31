Thống kê chi tiết giữa Sporting Braga vs FK Zeleznicar Pancevo ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv
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Chiếm hữu
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Tấn công
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Sút trúng mục tiêu
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Tấn công nguy hiểm
0
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính
Phút
13'
Kristian Sekularac
14'
Nikola Jovanovic
25'
Zoran Popovic
Ricardo Jorge Luz Horta
27'
29'
David Ankeye
35'
Mirko Milikic
1-0 Gabriel Silva Vieira (Hỗ trợ : Ricardo Jorge Luz Horta)
44'
46'
Aleksa KuljaninNikola Jovanovic
Demir Ege TiknazDenis Huseinbasic
60'
Francisco Jose Navarro AliagaJoao Filipe Iria Santos Moutinho
60'
Ricardo Jorge Luz Horta
62'
2-0 Pau Victor Delgado
63'
63'
Nemanja Vidojevic
66'
Davorin TosicKristian Sekularac
66'
Yassin SbaiDavid Ankeye
Adrian BajramiGabriel Silva Vieira
68'
Diogo TravassosBright Akwo Arrey-Mbi
68'
Jean Gorby
71'
76'
Sumaila WasiuSimao Pedro
76'
Clement LhernaultMamane Moustapha Amadou Sabo
Mario DorgelesRicardo Jorge Luz Horta
79'
83'
Clement Lhernault
3-0 Francisco Jose Navarro Aliaga
85'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ hai
Cập nhật 31/07/2026 05:01