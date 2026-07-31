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Thống kê chi tiết giữa Sporting Braga vs FK Zeleznicar Pancevo ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

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Tấn công nguy hiểm
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Sút trật mục tiêu
0
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Sự kiện chính

Sporting Braga
4
Phút
0
FK Zeleznicar Pancevo
    13'
    Kristian Sekularac
    14'
    Nikola Jovanovic
    25'
    Zoran Popovic
    Ricardo Jorge Luz Horta
    27'
    29'
    David Ankeye
    35'
    Mirko Milikic
    1-0 Gabriel Silva Vieira (Hỗ trợ : Ricardo Jorge Luz Horta)
    44'
    46'
    Aleksa KuljaninNikola Jovanovic
    Demir Ege TiknazDenis Huseinbasic
    60'
    Francisco Jose Navarro AliagaJoao Filipe Iria Santos Moutinho
    60'
    Ricardo Jorge Luz Horta
    62'
    2-0 Pau Victor Delgado
    63'
    63'
    Nemanja Vidojevic
    66'
    Davorin TosicKristian Sekularac
    66'
    Yassin SbaiDavid Ankeye
    Adrian BajramiGabriel Silva Vieira
    68'
    Diogo TravassosBright Akwo Arrey-Mbi
    68'
    Jean Gorby
    71'
    76'
    Sumaila WasiuSimao Pedro
    76'
    Clement LhernaultMamane Moustapha Amadou Sabo
    Mario DorgelesRicardo Jorge Luz Horta
    79'
    83'
    Clement Lhernault
    3-0 Francisco Jose Navarro Aliaga
    85'
Bàn thắngBàn thắng
Phản lưới nhàPhản lưới nhà
Thẻ vàngThẻ vàng
Thay vàoThay vào
Miss penaltyMiss penalty
PenaltyPenalty
Check varCheck var
Thẻ đỏThẻ đỏ
Thay raThay ra
Thẻ vàng thứ haiThẻ vàng thứ hai
Cập nhật 31/07/2026 05:01

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