GMT +7
Giao Hữu
KF Ferizaj
VS
FK Vora
Địa điểm: Ismet Shabani Stadium

Tỷ lệ kèo KF Ferizaj vs FK Vora ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
KF Ferizaj
1-1
0-0
-
 FK Vora H
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

KF Ferizaj
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
KF Ferizaj
0-0
0-0
-
 KF Tefik Canga H
Kos L
KF Ferizaj
2-3
1-2
2-6
 KF Llapi B
Kos L
KF Drenica Skenderaj
3-2
1-0
-
 KF Ferizaj B
Kosovo CUP
1 KF Ferizaj
1-2
1-1
8-0
 KF Dukagjini 1 B
Kos L
Prishtina
3-3
1-1
-
 KF Ferizaj H
Kos L
KF Ferizaj
1-1
1-0
2-2
 Malisheva 1 H
Kos L
Gjilani
1-1
0-0
5-5
 KF Ferizaj H
Kos L
1 KF Ferizaj
1-2
0-1
8-4
 KF Dukagjini B
Kos L
FC Ballkani
3-0
1-0
3-3
 KF Ferizaj B
Kosovo CUP
KF Ferizaj
0-0
0-0
2-3
 KF Llapi H
Kos L
KF Ferizaj
1-1
0-0
-
 KF Prishtina e Re H
Kos L
KF Drita Gjilan
2-1
1-1
5-6
 KF Ferizaj B
Kosovo CUP
KF Llapi
1-2
0-1
-
 KF Ferizaj T
Kos L
KF Llapi
1-0
1-0
-
 KF Ferizaj B
Kos L
KF Ferizaj
1-0
0-0
-
 KF Drenica Skenderaj T
Kos L
KF Ferizaj
3-0
1-0
1-2
 Prishtina T
Kos L
Malisheva
1-2
1-1
-
 KF Ferizaj T
Kos L
KF Ferizaj
1-2
1-1
-
 Gjilani B
Kosovo CUP
KF Ferizaj
2-0
1-0
6-1
 KF Vushtrria T
Kos L
KF Dukagjini
1-1
1-0
-
 KF Ferizaj H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
FK Vora
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
FK Levski Krumovgrad
0-3
0-0
-
 FK Vora B
INT CF
AFC Metalul Buzau
1-0
0-0
-
 FK Vora B
INT CF
Hapoel Haifa
2-0
2-0
-
 FK Vora B
INT CF
KF Laci
4-1
2-1
3-0
 FK Vora B
INT CF
1 FK Vora
1-3
1-0
4-2
 Partizani Tirana B
ALB D1
FK Vora
5-2
1-1
5-0
 KS Bylis B
ALB D1
KS Dinamo Tirana
2-2
2-0
0-7
 FK Vora H
ALB D1
FK Vora
4-2
1-0
6-1
 KS Elbasani B
ALB D1
Egnatia
0-2
0-2
6-1
 FK Vora B
ALB D1
FK Vora
0-0
0-0
1-5
 Vllaznia Shkoder H
ALB D1
Flamurtari
1-1
1-1
8-6
 FK Vora H
ALB D1
FK Vora
1-0
1-0
7-5
 Teuta Durres B
INT CF
FK Vora
3-4
2-0
2-2
 KS Korabi Peshkopi B
ALB D1
KF Tirana
3-0
1-0
0-5
 FK Vora B
ALB D1
FK Vora
2-2
2-1
3-1
 Partizani Tirana H
ALB D1
KS Bylis
1-0
0-0
4-6
 FK Vora B
ALB D1
1 FK Vora
1-2
0-0
4-1
 KS Dinamo Tirana B
ALB D1
KS Elbasani
2-1
1-1
4-1
 FK Vora B
ALB D1
FK Vora
1-1
0-1
3-7
 Egnatia H
ALB D1
Vllaznia Shkoder
1-0
1-0
4-5
 FK Vora B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
KF FerizajChủ
FK VoraKhách

Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.

DMCA.com Protection Status

Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo

Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)

Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ

Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.

Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]

Chém gió, thảo luận kèo, báo cáo lỗi
Cách 1: Dùng phím lối tắt "Ctrl+D"
Cách 2