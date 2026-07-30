Tỷ lệ kèo KF Ferizaj vs FK Vora ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|KF Ferizaj
|
1-1
|
0-0
|
-
|FK Vora
|H
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|KF Ferizaj
|
0-0
|
0-0
|
-
|KF Tefik Canga
|H
|
Kos L
|
|KF Ferizaj
|
2-3
|
1-2
|
2-6
|KF Llapi
|B
|
Kos L
|
|KF Drenica Skenderaj
|
3-2
|
1-0
|
-
|KF Ferizaj
|B
|
Kosovo CUP
|
|1 KF Ferizaj
|
1-2
|
1-1
|
8-0
|KF Dukagjini 1
|B
|
Kos L
|
|Prishtina
|
3-3
|
1-1
|
-
|KF Ferizaj
|H
|
Kos L
|
|KF Ferizaj
|
1-1
|
1-0
|
2-2
|Malisheva 1
|H
|
Kos L
|
|Gjilani
|
1-1
|
0-0
|
5-5
|KF Ferizaj
|H
|
Kos L
|
|1 KF Ferizaj
|
1-2
|
0-1
|
8-4
|KF Dukagjini
|B
|
Kos L
|
|FC Ballkani
|
3-0
|
1-0
|
3-3
|KF Ferizaj
|B
|
Kosovo CUP
|
|KF Ferizaj
|
0-0
|
0-0
|
2-3
|KF Llapi
|H
|
Kos L
|
|KF Ferizaj
|
1-1
|
0-0
|
-
|KF Prishtina e Re
|H
|
Kos L
|
|KF Drita Gjilan
|
2-1
|
1-1
|
5-6
|KF Ferizaj
|B
|
Kosovo CUP
|
|KF Llapi
|
1-2
|
0-1
|
-
|KF Ferizaj
|T
|
Kos L
|
|KF Llapi
|
1-0
|
1-0
|
-
|KF Ferizaj
|B
|
Kos L
|
|KF Ferizaj
|
1-0
|
0-0
|
-
|KF Drenica Skenderaj
|T
|
Kos L
|
|KF Ferizaj
|
3-0
|
1-0
|
1-2
|Prishtina
|T
|
Kos L
|
|Malisheva
|
1-2
|
1-1
|
-
|KF Ferizaj
|T
|
Kos L
|
|KF Ferizaj
|
1-2
|
1-1
|
-
|Gjilani
|B
|
Kosovo CUP
|
|KF Ferizaj
|
2-0
|
1-0
|
6-1
|KF Vushtrria
|T
|
Kos L
|
|KF Dukagjini
|
1-1
|
1-0
|
-
|KF Ferizaj
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|FK Levski Krumovgrad
|
0-3
|
0-0
|
-
|FK Vora
|B
|
INT CF
|
|AFC Metalul Buzau
|
1-0
|
0-0
|
-
|FK Vora
|B
|
INT CF
|
|Hapoel Haifa
|
2-0
|
2-0
|
-
|FK Vora
|B
|
INT CF
|
|KF Laci
|
4-1
|
2-1
|
3-0
|FK Vora
|B
|
INT CF
|
|1 FK Vora
|
1-3
|
1-0
|
4-2
|Partizani Tirana
|B
|
ALB D1
|
|FK Vora
|
5-2
|
1-1
|
5-0
|KS Bylis
|B
|
ALB D1
|
|KS Dinamo Tirana
|
2-2
|
2-0
|
0-7
|FK Vora
|H
|
ALB D1
|
|FK Vora
|
4-2
|
1-0
|
6-1
|KS Elbasani
|B
|
ALB D1
|
|Egnatia
|
0-2
|
0-2
|
6-1
|FK Vora
|B
|
ALB D1
|
|FK Vora
|
0-0
|
0-0
|
1-5
|Vllaznia Shkoder
|H
|
ALB D1
|
|Flamurtari
|
1-1
|
1-1
|
8-6
|FK Vora
|H
|
ALB D1
|
|FK Vora
|
1-0
|
1-0
|
7-5
|Teuta Durres
|B
|
INT CF
|
|FK Vora
|
3-4
|
2-0
|
2-2
|KS Korabi Peshkopi
|B
|
ALB D1
|
|KF Tirana
|
3-0
|
1-0
|
0-5
|FK Vora
|B
|
ALB D1
|
|FK Vora
|
2-2
|
2-1
|
3-1
|Partizani Tirana
|H
|
ALB D1
|
|KS Bylis
|
1-0
|
0-0
|
4-6
|FK Vora
|B
|
ALB D1
|
|1 FK Vora
|
1-2
|
0-0
|
4-1
|KS Dinamo Tirana
|B
|
ALB D1
|
|KS Elbasani
|
2-1
|
1-1
|
4-1
|FK Vora
|B
|
ALB D1
|
|FK Vora
|
1-1
|
0-1
|
3-7
|Egnatia
|H
|
ALB D1
|
|Vllaznia Shkoder
|
1-0
|
1-0
|
4-5
|FK Vora
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|KF Ferizaj
|Chủ
|FK Vora
|Khách
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