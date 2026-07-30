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Sporting CP (w)

Tỷ lệ kèo vs Sporting CP (w) ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Sevilla FC (W)
0-0
0-0
-
 Sporting CP (W) H
INT CF
Sporting CP (W)
1-2
0-0
0-7
 Sevilla FC (W) T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SPA WD1
RCD Espanyol (W)
0-0
0-0
2-4
 Sevilla FC (W) H
SPA WD1
Sevilla FC (W)
0-0
0-0
8-5
 Eibar (W) H
SPA WD1
1 Madrid CFF (W)
2-0
1-0
1-5
 Sevilla FC (W) B
SPA WD1
Sevilla FC (W)
0-2
0-0
3-3
 Real Madrid (W) B
SPA WD1
UD Granadilla Tenerife Sur (W)
3-0
3-0
11-2
 Sevilla FC (W) B
SPA WD1
CDEF Logrono (W)
2-1
2-1
5-2
 Sevilla FC (W) B
SPA WD1
Sevilla FC (W)
0-1
0-0
5-6
 Granada CF(W) B
SPA WD1
Sevilla FC (W)
1-5
1-2
4-7
 FC Levante Badalona (W) B
SPA WD1
Alhama CF (W)
0-1
0-1
4-5
 Sevilla FC (W) T
SPA WD1
1 Sevilla FC (W)
2-1
2-0
1-5
 Atletico de Madrid (W) T
SPA WD1
Deportivo La Coruna W
0-4
0-0
3-5
 Sevilla FC (W) T
SPA WD1
Sevilla FC (W)
4-0
2-0
2-4
 Athletic Club Bibao (W) T
SPA WD1
Barcelona (W)
4-1
2-0
7-1
 Sevilla FC (W) B
SPA WD1
Sevilla FC (W)
4-2
3-1
5-5
 Levante UD (W) T
SPA WD1
Sevilla FC (W)
0-2
0-0
2-16
 Real Sociedad (W) B
SPA WD1
Real Madrid (W)
2-0
2-0
7-5
 Sevilla FC (W) B
S Q C
Sevilla FC (W)
1-2
1-1
7-10
 UD Granadilla Tenerife Sur (W) B
SPA WD1
Sevilla FC (W)
2-1
1-0
6-3
 Alhama CF (W) 1 T
SPA WD1
Atletico de Madrid (W)
2-2
0-2
7-1
 Sevilla FC (W) H
SPA WD1
Sevilla FC (W)
3-1
1-1
4-4
 Deportivo La Coruna W T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Sporting CP (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
POR DW
Sporting CP (W)
0-0
0-0
4-1
 Racing Power (W) H
POR DW
SL Benfica (W)
3-1
2-1
4-0
 Sporting CP (W) B
POR DW
Sporting CP (W)
2-1
0-1
5-5
 Rio Ave (W) B
POR DW
Sporting CP (W)
3-1
2-1
4-3
 Braga (W) B
POR DW
SCU Torreense (W)
2-0
1-0
5-5
 Sporting CP (W) B
POR DW
Sporting CP (W)
1-0
0-0
7-6
 Maritimo (W) B
POR DW
Valadares Gaia FC (W)
1-1
0-0
2-2
 Sporting CP (W) H
POR DW
Valadares Gaia FC (W)
0-2
0-0
7-0
 Sporting CP (W) B
UEFA EL W
Hammarby (W)
0-1
0-0
7-1
 Sporting CP (W) B
UEFA EL W
Sporting CP (W)
0-1
0-0
1-8
 Hammarby (W) B
POR DW
Sporting CP (W)
3-0
0-0
5-1
 SF Damaiense (W) B
POR DW
Sporting CP (W)
2-1
2-0
1-2
 Racing Power (W) B
POR DW
Vitoria SC (W)
0-0
0-0
2-3
 Sporting CP (W) H
PLC (W)
SF Damaiense (W)
1-6
0-3
2-10
 Sporting CP (W) B
POR DW
1 Racing Power (W)
2-3
2-2
4-6
 Sporting CP (W) B
PLC (W)
Sporting CP (W)
1-1
0-1
3-3
 SCU Torreense (W) H
POR DW
Sporting CP (W)
1-1
0-1
4-5
 SL Benfica (W) H
Portugal Cup（W）
Braga (W)
1-0
0-0
9-2
 Sporting CP (W) B
POR DW
Rio Ave (W)
1-3
0-0
4-3
 Sporting CP (W) B
UEFA EL W
Sporting CP (W)
1-1
0-1
4-7
 Glasgow City (W) H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Chủ
Sporting CP (w)Khách

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