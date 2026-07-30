Tỷ lệ kèo vs Sporting CP (w) ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Sevilla FC (W)
|
0-0
|
0-0
|
-
|Sporting CP (W)
|H
|
INT CF
|
|Sporting CP (W)
|
1-2
|
0-0
|
0-7
|Sevilla FC (W)
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SPA WD1
|
|RCD Espanyol (W)
|
0-0
|
0-0
|
2-4
|Sevilla FC (W)
|H
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
0-0
|
0-0
|
8-5
|Eibar (W)
|H
|
SPA WD1
|
|1 Madrid CFF (W)
|
2-0
|
1-0
|
1-5
|Sevilla FC (W)
|B
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
0-2
|
0-0
|
3-3
|Real Madrid (W)
|B
|
SPA WD1
|
|UD Granadilla Tenerife Sur (W)
|
3-0
|
3-0
|
11-2
|Sevilla FC (W)
|B
|
SPA WD1
|
|CDEF Logrono (W)
|
2-1
|
2-1
|
5-2
|Sevilla FC (W)
|B
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
0-1
|
0-0
|
5-6
|Granada CF(W)
|B
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
1-5
|
1-2
|
4-7
|FC Levante Badalona (W)
|B
|
SPA WD1
|
|Alhama CF (W)
|
0-1
|
0-1
|
4-5
|Sevilla FC (W)
|T
|
SPA WD1
|
|1 Sevilla FC (W)
|
2-1
|
2-0
|
1-5
|Atletico de Madrid (W)
|T
|
SPA WD1
|
|Deportivo La Coruna W
|
0-4
|
0-0
|
3-5
|Sevilla FC (W)
|T
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
4-0
|
2-0
|
2-4
|Athletic Club Bibao (W)
|T
|
SPA WD1
|
|Barcelona (W)
|
4-1
|
2-0
|
7-1
|Sevilla FC (W)
|B
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
4-2
|
3-1
|
5-5
|Levante UD (W)
|T
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
0-2
|
0-0
|
2-16
|Real Sociedad (W)
|B
|
SPA WD1
|
|Real Madrid (W)
|
2-0
|
2-0
|
7-5
|Sevilla FC (W)
|B
|
S Q C
|
|Sevilla FC (W)
|
1-2
|
1-1
|
7-10
|UD Granadilla Tenerife Sur (W)
|B
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
2-1
|
1-0
|
6-3
|Alhama CF (W) 1
|T
|
SPA WD1
|
|Atletico de Madrid (W)
|
2-2
|
0-2
|
7-1
|Sevilla FC (W)
|H
|
SPA WD1
|
|Sevilla FC (W)
|
3-1
|
1-1
|
4-4
|Deportivo La Coruna W
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
0-0
|
0-0
|
4-1
|Racing Power (W)
|H
|
POR DW
|
|SL Benfica (W)
|
3-1
|
2-1
|
4-0
|Sporting CP (W)
|B
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
2-1
|
0-1
|
5-5
|Rio Ave (W)
|B
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
3-1
|
2-1
|
4-3
|Braga (W)
|B
|
POR DW
|
|SCU Torreense (W)
|
2-0
|
1-0
|
5-5
|Sporting CP (W)
|B
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
1-0
|
0-0
|
7-6
|Maritimo (W)
|B
|
POR DW
|
|Valadares Gaia FC (W)
|
1-1
|
0-0
|
2-2
|Sporting CP (W)
|H
|
POR DW
|
|Valadares Gaia FC (W)
|
0-2
|
0-0
|
7-0
|Sporting CP (W)
|B
|
UEFA EL W
|
|Hammarby (W)
|
0-1
|
0-0
|
7-1
|Sporting CP (W)
|B
|
UEFA EL W
|
|Sporting CP (W)
|
0-1
|
0-0
|
1-8
|Hammarby (W)
|B
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
3-0
|
0-0
|
5-1
|SF Damaiense (W)
|B
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
2-1
|
2-0
|
1-2
|Racing Power (W)
|B
|
POR DW
|
|Vitoria SC (W)
|
0-0
|
0-0
|
2-3
|Sporting CP (W)
|H
|
PLC (W)
|
|SF Damaiense (W)
|
1-6
|
0-3
|
2-10
|Sporting CP (W)
|B
|
POR DW
|
|1 Racing Power (W)
|
2-3
|
2-2
|
4-6
|Sporting CP (W)
|B
|
PLC (W)
|
|Sporting CP (W)
|
1-1
|
0-1
|
3-3
|SCU Torreense (W)
|H
|
POR DW
|
|Sporting CP (W)
|
1-1
|
0-1
|
4-5
|SL Benfica (W)
|H
|
Portugal Cup（W）
|
|Braga (W)
|
1-0
|
0-0
|
9-2
|Sporting CP (W)
|B
|
POR DW
|
|Rio Ave (W)
|
1-3
|
0-0
|
4-3
|Sporting CP (W)
|B
|
UEFA EL W
|
|Sporting CP (W)
|
1-1
|
0-1
|
4-7
|Glasgow City (W)
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Chủ
|Sporting CP (w)
|Khách
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