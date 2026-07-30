Tỷ lệ kèo NK Zepce vs FK Rudar Kakanj ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
BOS Cup
|
|NK Zepce
|
1-2
|
0-1
|
1-5
|HSK Zrinjski Mostar
|B
|
BOS PL
|
|Orasje
|
2-0
|
1-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
2-3
|
1-2
|
-
|Posusje
|B
|
BOS PL
|
|NK Siroki Brijeg
|
1-0
|
1-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
2-3
|
0-2
|
-
|NK Travnik
|B
|
BOS PL
|
|Slavija Sarajevo
|
2-1
|
1-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
1-3
|
0-2
|
-
|FK Velez Mostar
|B
|
BOS PL
|
|FK Modrica
|
6-2
|
3-1
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
1-3
|
0-0
|
-
|Sarajevo
|B
|
BOS PL
|
|NK Celik
|
4-1
|
1-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
0-1
|
0-1
|
-
|Jedinstvo Bihac
|B
|
BOS PL
|
|1 Laktasi
|
2-0
|
0-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
1-2
|
0-1
|
-
|Sloboda
|B
|
BOS PL
|
|HSK Zrinjski Mostar
|
2-1
|
1-1
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
0-2
|
0-1
|
-
|Leotar
|B
|
BOS PL
|
|FK Zeljeznicar
|
1-0
|
1-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
5-4
|
3-2
|
-
|Orasje
|T
|
BOS PL
|
|Posusje
|
3-1
|
2-0
|
-
|NK Zepce
|B
|
BOS PL
|
|NK Zepce
|
0-3
|
0-2
|
-
|NK Siroki Brijeg
|B
|
BOS PL
|
|NK Travnik
|
4-1
|
2-0
|
-
|NK Zepce
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|NK Travnik
|
2-0
|
1-0
|
-
|FK Rudar Kakanj
|B
|
INT CF
|
|FK Rudar Kakanj
|
7-0
|
3-0
|
-
|Iskra Bugojno
|B
|
INT CF
|
|UNIS Vogosca
|
1-3
|
0-0
|
-
|FK Rudar Kakanj
|B
|
INT CF
|
|FK Rudar Kakanj
|
1-1
|
0-1
|
-
|Jedinstvo Bihac
|H
|
INT CF
|
|FK Vitez
|
4-3
|
0-0
|
-
|FK Rudar Kakanj
|B
|
INT CF
|
|FK Rudar Kakanj
|
0-1
|
0-0
|
-
|NK Celik
|B
|
INT CF
|
|NK Celik
|
3-1
|
1-0
|
-
|FK Rudar Kakanj
|B
|
Bos HD1
|
|FK Rudar Kakanj
|
2-2
|
1-1
|
-
|Mladost Doboj Kakanj
|H
|
Bos HD1
|
|FK Rudar Kakanj
|
0-1
|
0-0
|
11-2
|FK Radnik Hadzici
|B
|
Bos HD1
|
|FK Rudar Kakanj
|
1-0
|
1-0
|
2-5
|Stupcanica Olovo
|B
|
Bos HD1
|
|Bratstvo Gracanica
|
2-1
|
1-0
|
7-3
|FK Rudar Kakanj
|B
|
Bos HD1
|
|NK Tomislav
|
0-1
|
0-1
|
1-2
|FK Rudar Kakanj
|B
|
Bos HD1
|
|FK Rudar Kakanj
|
3-0
|
2-0
|
7-3
|NK Gradina Srebrenik
|B
|
Bos HD1
|
|2 FK Rudar Kakanj
|
0-1
|
0-0
|
4-3
|Jedinstvo Bihac
|B
|
Bos HD1
|
|FK Rudar Kakanj
|
2-2
|
1-1
|
4-4
|Sloboda
|H
|
INT CF
|
|FK Zeljeznicar
|
1-0
|
1-0
|
5-4
|FK Rudar Kakanj
|B
|
Bos HD1
|
|Mladost Doboj Kakanj
|
1-0
|
0-0
|
4-4
|FK Rudar Kakanj
|B
|
Bos HD1
|
|1 FK Rudar Kakanj
|
1-1
|
1-0
|
3-6
|NK Vis Simm-Bau
|H
|
POL RL
|
|1 FK Radnik Hadzici
|
0-0
|
0-0
|
4-3
|FK Rudar Kakanj
|H
|
Bos HD1
|
|Stupcanica Olovo
|
3-1
|
1-0
|
1-3
|FK Rudar Kakanj
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|NK Zepce
|Chủ
|FK Rudar Kakanj
|Khách
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