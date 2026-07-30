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Tỷ lệ kèo NK Zepce vs FK Rudar Kakanj ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

NK Zepce
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
BOS Cup
NK Zepce
1-2
0-1
1-5
 HSK Zrinjski Mostar B
BOS PL
Orasje
2-0
1-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
2-3
1-2
-
 Posusje B
BOS PL
NK Siroki Brijeg
1-0
1-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
2-3
0-2
-
 NK Travnik B
BOS PL
Slavija Sarajevo
2-1
1-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
1-3
0-2
-
 FK Velez Mostar B
BOS PL
FK Modrica
6-2
3-1
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
1-3
0-0
-
 Sarajevo B
BOS PL
NK Celik
4-1
1-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
0-1
0-1
-
 Jedinstvo Bihac B
BOS PL
1 Laktasi
2-0
0-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
1-2
0-1
-
 Sloboda B
BOS PL
HSK Zrinjski Mostar
2-1
1-1
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
0-2
0-1
-
 Leotar B
BOS PL
FK Zeljeznicar
1-0
1-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
5-4
3-2
-
 Orasje T
BOS PL
Posusje
3-1
2-0
-
 NK Zepce B
BOS PL
NK Zepce
0-3
0-2
-
 NK Siroki Brijeg B
BOS PL
NK Travnik
4-1
2-0
-
 NK Zepce B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
FK Rudar Kakanj
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
NK Travnik
2-0
1-0
-
 FK Rudar Kakanj B
INT CF
FK Rudar Kakanj
7-0
3-0
-
 Iskra Bugojno B
INT CF
UNIS Vogosca
1-3
0-0
-
 FK Rudar Kakanj B
INT CF
FK Rudar Kakanj
1-1
0-1
-
 Jedinstvo Bihac H
INT CF
FK Vitez
4-3
0-0
-
 FK Rudar Kakanj B
INT CF
FK Rudar Kakanj
0-1
0-0
-
 NK Celik B
INT CF
NK Celik
3-1
1-0
-
 FK Rudar Kakanj B
Bos HD1
FK Rudar Kakanj
2-2
1-1
-
 Mladost Doboj Kakanj H
Bos HD1
FK Rudar Kakanj
0-1
0-0
11-2
 FK Radnik Hadzici B
Bos HD1
FK Rudar Kakanj
1-0
1-0
2-5
 Stupcanica Olovo B
Bos HD1
Bratstvo Gracanica
2-1
1-0
7-3
 FK Rudar Kakanj B
Bos HD1
NK Tomislav
0-1
0-1
1-2
 FK Rudar Kakanj B
Bos HD1
FK Rudar Kakanj
3-0
2-0
7-3
 NK Gradina Srebrenik B
Bos HD1
2 FK Rudar Kakanj
0-1
0-0
4-3
 Jedinstvo Bihac B
Bos HD1
FK Rudar Kakanj
2-2
1-1
4-4
 Sloboda H
INT CF
FK Zeljeznicar
1-0
1-0
5-4
 FK Rudar Kakanj B
Bos HD1
Mladost Doboj Kakanj
1-0
0-0
4-4
 FK Rudar Kakanj B
Bos HD1
1 FK Rudar Kakanj
1-1
1-0
3-6
 NK Vis Simm-Bau H
POL RL
1 FK Radnik Hadzici
0-0
0-0
4-3
 FK Rudar Kakanj H
Bos HD1
Stupcanica Olovo
3-1
1-0
1-3
 FK Rudar Kakanj B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
NK ZepceChủ
FK Rudar KakanjKhách

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