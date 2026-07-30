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Tỷ lệ kèo Hrvatski dragovoljac vs NK Dinamo Odranski Obrez ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Hrvatski dragovoljac
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Hrvatski dragovoljac
0-0
0-0
5-4
 NK Dubrava Zagreb H
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
2-0
1-0
9-1
 Bjelovar T
CRO D3
HNK Segesta Sisak
3-1
2-0
3-4
 Hrvatski dragovoljac B
CRO D3
1 Hrvatski dragovoljac
0-0
0-0
1-3
 Radnik Krizevci H
CRO D3
HNK Dakovo Croatia
0-1
0-1
4-5
 Hrvatski dragovoljac 1 T
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
0-5
0-3
2-6
 Jadran LP B
CRO D3
Varteks Varazdin
0-0
0-0
2-3
 Hrvatski dragovoljac H
CRO D3
NK Lucko
0-1
0-0
7-2
 Hrvatski dragovoljac T
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
6-0
3-0
9-1
 NK Solin 1 T
CRO D3
Mladost Zdralovi
2-2
2-1
2-1
 Hrvatski dragovoljac H
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
2-2
0-1
2-2
 NK Uljanik H
CRO D3
Trnje
1-1
0-1
6-1
 Hrvatski dragovoljac 1 H
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
1-0
1-0
2-3
 DUGO SELO T
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
0-1
0-1
4-7
 Kustosija B
CRO D3
NK Uskok
2-0
1-0
6-3
 Hrvatski dragovoljac B
INT CF
Mladost Zdralovi
2-2
2-0
4-1
 Hrvatski dragovoljac 1 H
CRO D3
Bjelovar
1-1
1-1
4-1
 Hrvatski dragovoljac H
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
0-0
0-0
1-6
 HNK Segesta Sisak H
CRO D3
Radnik Krizevci
4-0
1-0
4-7
 Hrvatski dragovoljac B
CRO D3
Hrvatski dragovoljac
1-2
0-2
6-2
 HNK Dakovo Croatia B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
NK Dinamo Odranski Obrez
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CRO D3
GAJ Mace
6-1
1-1
4-5
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
HASK Zagreb
0-4
0-2
7-8
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
1 NK Dinamo Odranski Obrez
1-3
1-1
9-1
 NK Maksimir B
CRO D3
NK Precko Zagreb
2-2
0-1
7-0
 NK Dinamo Odranski Obrez H
CRO D3
NK Ravnice
2-1
0-0
7-1
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
NK Dinamo Odranski Obrez
1-2
0-1
6-3
 NK Vrapce B
CRO D3
NK Tresnjevka
0-0
0-0
5-4
 NK Dinamo Odranski Obrez H
CRO D3
NK Lucko
4-0
2-0
2-3
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
1 NK Ponikve
0-1
0-0
2-5
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
GAJ Mace
0-0
0-0
11-3
 NK Dinamo Odranski Obrez H
CRO D3
NK Maksimir
3-1
1-0
4-2
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
NK Dinamo Odranski Obrez
2-2
1-1
6-1
 Sava Gao Char Meisel H
CRO D3
GAJ Mace
3-3
2-2
3-1
 NK Dinamo Odranski Obrez H
CRO D3
NK Tresnjevka
3-0
1-0
2-2
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
HASK Zagreb
1-2
1-1
8-6
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
NK Dinamo Odranski Obrez
0-1
0-0
5-3
 GAJ Mace B
CRO D3
GAJ Mace
0-3
0-2
10-4
 NK Dinamo Odranski Obrez B
CRO D3
Bistra
2-2
1-0
11-1
 NK Dinamo Odranski Obrez H
CRO D3
NK Dinamo Odranski Obrez
1-1
1-0
3-9
 HASK Zagreb H
CRO D3
NK Dinamo Odranski Obrez
4-1
2-1
6-3
 NK Mladost Petrinja B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Hrvatski dragovoljacChủ
NK Dinamo Odranski ObrezKhách

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