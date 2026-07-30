Tỷ lệ kèo Hrvatski dragovoljac vs NK Dinamo Odranski Obrez ngày 29/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Hrvatski dragovoljac
|
0-0
|
0-0
|
5-4
|NK Dubrava Zagreb
|H
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
2-0
|
1-0
|
9-1
|Bjelovar
|T
|
CRO D3
|
|HNK Segesta Sisak
|
3-1
|
2-0
|
3-4
|Hrvatski dragovoljac
|B
|
CRO D3
|
|1 Hrvatski dragovoljac
|
0-0
|
0-0
|
1-3
|Radnik Krizevci
|H
|
CRO D3
|
|HNK Dakovo Croatia
|
0-1
|
0-1
|
4-5
|Hrvatski dragovoljac 1
|T
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
0-5
|
0-3
|
2-6
|Jadran LP
|B
|
CRO D3
|
|Varteks Varazdin
|
0-0
|
0-0
|
2-3
|Hrvatski dragovoljac
|H
|
CRO D3
|
|NK Lucko
|
0-1
|
0-0
|
7-2
|Hrvatski dragovoljac
|T
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
6-0
|
3-0
|
9-1
|NK Solin 1
|T
|
CRO D3
|
|Mladost Zdralovi
|
2-2
|
2-1
|
2-1
|Hrvatski dragovoljac
|H
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
2-2
|
0-1
|
2-2
|NK Uljanik
|H
|
CRO D3
|
|Trnje
|
1-1
|
0-1
|
6-1
|Hrvatski dragovoljac 1
|H
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
1-0
|
1-0
|
2-3
|DUGO SELO
|T
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
0-1
|
0-1
|
4-7
|Kustosija
|B
|
CRO D3
|
|NK Uskok
|
2-0
|
1-0
|
6-3
|Hrvatski dragovoljac
|B
|
INT CF
|
|Mladost Zdralovi
|
2-2
|
2-0
|
4-1
|Hrvatski dragovoljac 1
|H
|
CRO D3
|
|Bjelovar
|
1-1
|
1-1
|
4-1
|Hrvatski dragovoljac
|H
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
0-0
|
0-0
|
1-6
|HNK Segesta Sisak
|H
|
CRO D3
|
|Radnik Krizevci
|
4-0
|
1-0
|
4-7
|Hrvatski dragovoljac
|B
|
CRO D3
|
|Hrvatski dragovoljac
|
1-2
|
0-2
|
6-2
|HNK Dakovo Croatia
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CRO D3
|
|GAJ Mace
|
6-1
|
1-1
|
4-5
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|HASK Zagreb
|
0-4
|
0-2
|
7-8
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|1 NK Dinamo Odranski Obrez
|
1-3
|
1-1
|
9-1
|NK Maksimir
|B
|
CRO D3
|
|NK Precko Zagreb
|
2-2
|
0-1
|
7-0
|NK Dinamo Odranski Obrez
|H
|
CRO D3
|
|NK Ravnice
|
2-1
|
0-0
|
7-1
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|NK Dinamo Odranski Obrez
|
1-2
|
0-1
|
6-3
|NK Vrapce
|B
|
CRO D3
|
|NK Tresnjevka
|
0-0
|
0-0
|
5-4
|NK Dinamo Odranski Obrez
|H
|
CRO D3
|
|NK Lucko
|
4-0
|
2-0
|
2-3
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|1 NK Ponikve
|
0-1
|
0-0
|
2-5
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|GAJ Mace
|
0-0
|
0-0
|
11-3
|NK Dinamo Odranski Obrez
|H
|
CRO D3
|
|NK Maksimir
|
3-1
|
1-0
|
4-2
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|NK Dinamo Odranski Obrez
|
2-2
|
1-1
|
6-1
|Sava Gao Char Meisel
|H
|
CRO D3
|
|GAJ Mace
|
3-3
|
2-2
|
3-1
|NK Dinamo Odranski Obrez
|H
|
CRO D3
|
|NK Tresnjevka
|
3-0
|
1-0
|
2-2
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|HASK Zagreb
|
1-2
|
1-1
|
8-6
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|NK Dinamo Odranski Obrez
|
0-1
|
0-0
|
5-3
|GAJ Mace
|B
|
CRO D3
|
|GAJ Mace
|
0-3
|
0-2
|
10-4
|NK Dinamo Odranski Obrez
|B
|
CRO D3
|
|Bistra
|
2-2
|
1-0
|
11-1
|NK Dinamo Odranski Obrez
|H
|
CRO D3
|
|NK Dinamo Odranski Obrez
|
1-1
|
1-0
|
3-9
|HASK Zagreb
|H
|
CRO D3
|
|NK Dinamo Odranski Obrez
|
4-1
|
2-1
|
6-3
|NK Mladost Petrinja
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Hrvatski dragovoljac
|Chủ
|NK Dinamo Odranski Obrez
|Khách
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