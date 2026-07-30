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Tỷ lệ kèo Alajuelense (w) vs Alianza FC San Salvador (w) ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Alajuelense (W)
1-3
1-2
4-3
 Alianza FC San Salvador (W) B
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Alajuelense (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
CRC DW1
Alajuelense (W)
1-0
0-0
3-6
 Saprissa (W) T
CRC DW1
Saprissa (W)
0-0
0-0
2-4
 Alajuelense (W) H
CRC DW1
1 Alajuelense (W)
0-1
0-0
5-4
 Dimas Escazu (W) B
CRC DW1
Dimas Escazu (W)
1-0
0-0
4-5
 Alajuelense (W) B
CRC DW1
Alajuelense (W)
9-0
5-0
4-2
 Municipal Pococi (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
1-0
1-0
7-4
 CS Herediano (W) T
CRC DW1
Saprissa (W)
0-3
0-1
2-4
 Alajuelense (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
6-0
3-0
10-3
 AD Moravia (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
4-0
3-0
-
 Dimas Escazu (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
4-0
3-0
7-4
 Dimas Escazu (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
4-2
2-2
12-2
 Sporting FC (W) T
CRC DW1
CS Herediano (W)
0-2
0-1
2-8
 Alajuelense (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
2-1
2-0
5-3
 Saprissa (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
2-0
1-0
3-5
 Dimas Escazu (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
3-1
1-1
3-5
 Sporting FC (W) T
CRC DW1
Alajuelense (W)
3-0
0-0
5-4
 Dimas Escazu (W) T
CRC DW1
Municipal Pococi (W)
0-3
0-1
6-3
 Alajuelense (W) T
CNCF WCC
Alajuelense (W)
1-0
1-0
1-5
 Chorrillo (W) T
CRC DW1
1 Alajuelense (W)
3-0
1-0
3-5
 Sporting FC (W) T
CNCF WCC
Pachuca (W)
5-0
3-0
7-0
 Alajuelense (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Alianza FC San Salvador (w)
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
SLV LFW
1 Alianza FC San Salvador (W)
0-2
0-1
2-9
 Inter FA (W) B
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
6-0
3-0
-
 Zacatecoluca FC (W) B
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
11-0
5-0
6-0
 CD Cacahuatique (W) B
SLV LFW
Inter FA (W)
1-1
0-0
6-0
 Alianza FC San Salvador (W) H
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
2-1
1-1
6-3
 Municipal Limeno (W) B
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
3-2
1-0
5-4
 Inter FA (W) B
SLV LFW
Inter FA (W)
1-5
0-2
2-4
 Alianza FC San Salvador (W) B
SLV LFW
1 Alianza FC San Salvador (W)
4-2
2-0
1-9
 Municipal Limeno (W) B
CNCF WCC
Vancouver Whitecaps W
8-0
6-0
10-2
 Alianza FC San Salvador (W) B
CNCF WCC
Monterrey (W)
8-0
4-0
8-0
 Alianza FC San Salvador (W) B
SLV LFW
Municipal Limeno (W)
1-2
0-2
10-5
 Alianza FC San Salvador (W) B
CNCF WCC
Alianza FC San Salvador (W)
0-2
0-0
0-8
 Gotham FC (W) B
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
4-1
1-1
9-2
 CD Aguila (W) B
CNCF WCC
Alianza FC San Salvador (W)
0-7
0-2
0-5
 Washington Spirit (W) B
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
5-0
2-0
1-1
 CD Cacahuatique (W) B
SLV LFW
1 Alianza FC San Salvador (W)
3-1
3-1
2-9
 Municipal Limeno (W) B
SLV LFW
Alianza FC San Salvador (W)
1-0
0-0
4-0
 CD Aguila (W) B
SLV LFW
1 CD Aguila (W)
0-2
0-0
1-8
 Alianza FC San Salvador (W) B
SLV LFW
CD Cacahuatique (W)
2-7
1-4
0-9
 Alianza FC San Salvador (W) B
SLV LFW
CD FAS (W)
1-4
0-0
-
 Alianza FC San Salvador (W) B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
Alajuelense (w)Chủ
Alianza FC San Salvador (w)Khách

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