Tỷ lệ kèo Alajuelense (w) vs Alianza FC San Salvador (w) ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Alajuelense (W)
|
1-3
|
1-2
|
4-3
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
1-0
|
0-0
|
3-6
|Saprissa (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Saprissa (W)
|
0-0
|
0-0
|
2-4
|Alajuelense (W)
|H
|
CRC DW1
|
|1 Alajuelense (W)
|
0-1
|
0-0
|
5-4
|Dimas Escazu (W)
|B
|
CRC DW1
|
|Dimas Escazu (W)
|
1-0
|
0-0
|
4-5
|Alajuelense (W)
|B
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
9-0
|
5-0
|
4-2
|Municipal Pococi (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
1-0
|
1-0
|
7-4
|CS Herediano (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Saprissa (W)
|
0-3
|
0-1
|
2-4
|Alajuelense (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
6-0
|
3-0
|
10-3
|AD Moravia (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
4-0
|
3-0
|
-
|Dimas Escazu (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
4-0
|
3-0
|
7-4
|Dimas Escazu (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
4-2
|
2-2
|
12-2
|Sporting FC (W)
|T
|
CRC DW1
|
|CS Herediano (W)
|
0-2
|
0-1
|
2-8
|Alajuelense (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
2-1
|
2-0
|
5-3
|Saprissa (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
2-0
|
1-0
|
3-5
|Dimas Escazu (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
3-1
|
1-1
|
3-5
|Sporting FC (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Alajuelense (W)
|
3-0
|
0-0
|
5-4
|Dimas Escazu (W)
|T
|
CRC DW1
|
|Municipal Pococi (W)
|
0-3
|
0-1
|
6-3
|Alajuelense (W)
|T
|
CNCF WCC
|
|Alajuelense (W)
|
1-0
|
1-0
|
1-5
|Chorrillo (W)
|T
|
CRC DW1
|
|1 Alajuelense (W)
|
3-0
|
1-0
|
3-5
|Sporting FC (W)
|T
|
CNCF WCC
|
|Pachuca (W)
|
5-0
|
3-0
|
7-0
|Alajuelense (W)
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
SLV LFW
|
|1 Alianza FC San Salvador (W)
|
0-2
|
0-1
|
2-9
|Inter FA (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
6-0
|
3-0
|
-
|Zacatecoluca FC (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
11-0
|
5-0
|
6-0
|CD Cacahuatique (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Inter FA (W)
|
1-1
|
0-0
|
6-0
|Alianza FC San Salvador (W)
|H
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
2-1
|
1-1
|
6-3
|Municipal Limeno (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
3-2
|
1-0
|
5-4
|Inter FA (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Inter FA (W)
|
1-5
|
0-2
|
2-4
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|
SLV LFW
|
|1 Alianza FC San Salvador (W)
|
4-2
|
2-0
|
1-9
|Municipal Limeno (W)
|B
|
CNCF WCC
|
|Vancouver Whitecaps W
|
8-0
|
6-0
|
10-2
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|
CNCF WCC
|
|Monterrey (W)
|
8-0
|
4-0
|
8-0
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Municipal Limeno (W)
|
1-2
|
0-2
|
10-5
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|
CNCF WCC
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
0-2
|
0-0
|
0-8
|Gotham FC (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
4-1
|
1-1
|
9-2
|CD Aguila (W)
|B
|
CNCF WCC
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
0-7
|
0-2
|
0-5
|Washington Spirit (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
5-0
|
2-0
|
1-1
|CD Cacahuatique (W)
|B
|
SLV LFW
|
|1 Alianza FC San Salvador (W)
|
3-1
|
3-1
|
2-9
|Municipal Limeno (W)
|B
|
SLV LFW
|
|Alianza FC San Salvador (W)
|
1-0
|
0-0
|
4-0
|CD Aguila (W)
|B
|
SLV LFW
|
|1 CD Aguila (W)
|
0-2
|
0-0
|
1-8
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|
SLV LFW
|
|CD Cacahuatique (W)
|
2-7
|
1-4
|
0-9
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|
SLV LFW
|
|CD FAS (W)
|
1-4
|
0-0
|
-
|Alianza FC San Salvador (W)
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Alajuelense (w)
|Chủ
|Alianza FC San Salvador (w)
|Khách
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