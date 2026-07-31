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Tỷ lệ kèo FC Berdenia Berbourg vs US Berdorf-Consdorf ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

FC Berdenia Berbourg
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Jeunesse Esch
4-2
1-1
-
 FC Berdenia Berbourg B
INT CF
FC Berdenia Berbourg
0-4
0-0
-
 CS Petange B
INT CF
FC Berdenia Berbourg
4-3
2-2
-
 Jeunesse Biwer T
INT CF
1 FC Berdenia Berbourg
2-4
2-0
-
 Mondercange B
INT CF
FC Berdenia Berbourg
4-0
2-0
-
 (Eintracht Trier B T
INT CF
Saarbrucken Am
0-1
0-0
-
 FC Berdenia Berbourg T
INT CF
CS Grevenmacher
3-2
0-0
-
 FC Berdenia Berbourg B
INT CF
FC Berdenia Berbourg
0-4
0-0
-
 Jeunesse Canach B
INT CF
FC Berdenia Berbourg
1-2
0-0
-
 Hostert B
LUX D2
US Rumelange
1-0
1-0
3-4
 FC Berdenia Berbourg B
LUX Cup
FC Berdenia Berbourg
0-2
0-1
-
 US Mondorf-les-Bains B
LUX D2
Fola Esch
2-1
1-1
11-4
 FC Berdenia Berbourg 1 B
LUX Cup
FC Kopstal
1-1
0-0
-
 FC Berdenia Berbourg H
LUX D2
Etzella Ettelbruck
1-2
0-2
7-6
 FC Berdenia Berbourg T
INT CF
CS Grevenmacher
5-0
2-0
-
 FC Berdenia Berbourg B
LUX D2
1 FC Berdenia Berbourg
0-1
0-1
4-5
 Jeunesse Canach B
INT CF
FC Berdenia Berbourg
2-2
2-1
-
 Fola Esch H
LUX Cup
Orania Vianden
4-3
2-0
-
 FC Berdenia Berbourg B
LUX D2
Hostert
6-1
1-0
6-3
 FC Berdenia Berbourg B
LUX Cup
FC Berdenia Berbourg
0-4
0-2
-
 Racing Union Luxemburg B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
US Berdorf-Consdorf
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
US Berdorf-Consdorf
3-1
2-1
-
 US Sandweiler B
INT CF
US Berdorf-Consdorf
0-6
0-3
-
 FC Minerva Lintgen B
INT CF
ES Schouweiler
2-2
1-1
-
 US Berdorf-Consdorf H
INT CF
US Berdorf-Consdorf
0-2
0-1
-
 Jeunesse Schieren B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
FC Berdenia BerbourgChủ
US Berdorf-ConsdorfKhách

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