Tỷ lệ kèo FC Berdenia Berbourg vs US Berdorf-Consdorf ngày 01/08/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Jeunesse Esch
|
4-2
|
1-1
|
-
|FC Berdenia Berbourg
|B
|
INT CF
|
|FC Berdenia Berbourg
|
0-4
|
0-0
|
-
|CS Petange
|B
|
INT CF
|
|FC Berdenia Berbourg
|
4-3
|
2-2
|
-
|Jeunesse Biwer
|T
|
INT CF
|
|1 FC Berdenia Berbourg
|
2-4
|
2-0
|
-
|Mondercange
|B
|
INT CF
|
|FC Berdenia Berbourg
|
4-0
|
2-0
|
-
|(Eintracht Trier B
|T
|
INT CF
|
|Saarbrucken Am
|
0-1
|
0-0
|
-
|FC Berdenia Berbourg
|T
|
INT CF
|
|CS Grevenmacher
|
3-2
|
0-0
|
-
|FC Berdenia Berbourg
|B
|
INT CF
|
|FC Berdenia Berbourg
|
0-4
|
0-0
|
-
|Jeunesse Canach
|B
|
INT CF
|
|FC Berdenia Berbourg
|
1-2
|
0-0
|
-
|Hostert
|B
|
LUX D2
|
|US Rumelange
|
1-0
|
1-0
|
3-4
|FC Berdenia Berbourg
|B
|
LUX Cup
|
|FC Berdenia Berbourg
|
0-2
|
0-1
|
-
|US Mondorf-les-Bains
|B
|
LUX D2
|
|Fola Esch
|
2-1
|
1-1
|
11-4
|FC Berdenia Berbourg 1
|B
|
LUX Cup
|
|FC Kopstal
|
1-1
|
0-0
|
-
|FC Berdenia Berbourg
|H
|
LUX D2
|
|Etzella Ettelbruck
|
1-2
|
0-2
|
7-6
|FC Berdenia Berbourg
|T
|
INT CF
|
|CS Grevenmacher
|
5-0
|
2-0
|
-
|FC Berdenia Berbourg
|B
|
LUX D2
|
|1 FC Berdenia Berbourg
|
0-1
|
0-1
|
4-5
|Jeunesse Canach
|B
|
INT CF
|
|FC Berdenia Berbourg
|
2-2
|
2-1
|
-
|Fola Esch
|H
|
LUX Cup
|
|Orania Vianden
|
4-3
|
2-0
|
-
|FC Berdenia Berbourg
|B
|
LUX D2
|
|Hostert
|
6-1
|
1-0
|
6-3
|FC Berdenia Berbourg
|B
|
LUX Cup
|
|FC Berdenia Berbourg
|
0-4
|
0-2
|
-
|Racing Union Luxemburg
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|US Berdorf-Consdorf
|
3-1
|
2-1
|
-
|US Sandweiler
|B
|
INT CF
|
|US Berdorf-Consdorf
|
0-6
|
0-3
|
-
|FC Minerva Lintgen
|B
|
INT CF
|
|ES Schouweiler
|
2-2
|
1-1
|
-
|US Berdorf-Consdorf
|H
|
INT CF
|
|US Berdorf-Consdorf
|
0-2
|
0-1
|
-
|Jeunesse Schieren
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|FC Berdenia Berbourg
|Chủ
|US Berdorf-Consdorf
|Khách
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