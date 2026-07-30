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Tỷ lệ kèo FC Bitburg vs Jeunesse Canach ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

FC Bitburg
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
FC Bitburg
0-3
0-3
-
 Eintracht Trier B
INT CF
Victoria Rosport
0-0
0-0
-
 FC Bitburg H
INT CF
FC Bitburg
0-6
0-3
-
 Eintracht Trier B
GER OBW
Kaiserslautern (Youth)
4-3
2-3
15-2
 FC Bitburg B
GER OBW
Cosmos Koblenz
2-0
1-0
6-2
 FC Bitburg B
GER OBW
Wadegesi Heim
4-1
2-1
6-4
 FC Bitburg B
INT CF
CS Grevenmacher
3-4
2-0
-
 FC Bitburg T
GER OBW
FV Dudenhofen
2-2
0-1
3-7
 FC Bitburg H
GER OBW
SpVgg Quierschied
5-1
2-0
5-4
 FC Bitburg 1 B
GER OBW
Engers
3-1
0-0
3-3
 FC Bitburg B
GER D5
FC Bitburg
1-1
1-0
-
 TUS Mechtersheim H
GER OBW
SV Morlautern
3-1
1-0
6-5
 FC Bitburg B
GER OBW
TSG Pfeddersheim
2-3
0-0
1-4
 FC Bitburg T
GER OBW
Gonsenheim
3-1
2-0
4-8
 FC Bitburg B
GER OBW
FV Diefflen
2-2
0-2
6-4
 FC Bitburg 1 H
GER OBW
FC Bitburg
2-4
0-0
-
 SV Auersmacher B
GER OBW
FK Pirmasens
4-1
2-1
-
 FC Bitburg B
GER OBW
FC Bitburg
1-4
0-0
-
 FV Dudenhofen B
GER OBW
FC Karbach
1-0
0-0
-
 FC Bitburg B
GER OBW
FC Bitburg
1-5
1-3
0-7
 Eintracht Trier B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Jeunesse Canach
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Jeunesse Canach
1-3
0-0
-
 Etzella Ettelbruck B
INT CF
Jeunesse Canach
5-1
3-0
-
 CS Grevenmacher B
LUX D1
Jeunesse Canach
1-1
1-0
9-1
 Walferdange H
LUX D1
Mamer
0-0
0-0
6-7
 Jeunesse Canach H
LUX D1
Jeunesse Canach
0-5
0-2
2-5
 Atert Bissen B
LUX D1
UN Kaerjeng 97
1-0
0-0
-
 Jeunesse Canach B
LUX D1
Jeunesse Canach
1-0
1-0
-
 Progres Niedercorn B
LUX D1
UNA Strassen
2-0
0-0
6-6
 Jeunesse Canach B
LUX D1
Jeunesse Canach
0-1
0-1
4-3
 CS Petange B
LUX D1
Victoria Rosport
2-1
1-0
-
 Jeunesse Canach B
LUX D1
1 Jeunesse Canach
0-2
0-1
-
 Swift Hesperange B
LUX D1
US Mondorf-les-Bains
3-1
1-0
3-7
 Jeunesse Canach B
LUX D1
Jeunesse Canach
0-1
0-1
-
 F91 Dudelange B
LUX D1
1 Jeunesse Esch
0-1
0-0
9-5
 Jeunesse Canach B
LUX Cup
Racing Union Luxemburg
2-2
1-0
7-3
 Jeunesse Canach H
LUX D1
Jeunesse Canach
0-0
0-0
4-7
 FC Differdange 03 H
LUX D1
Jeunesse Canach
0-0
0-0
4-5
 Hostert H
LUX D1
Rodange 91
1-4
1-3
-
 Jeunesse Canach B
LUX D1
1 Jeunesse Canach
1-3
1-3
-
 Racing Union Luxemburg B
INT CF
Jeunesse Canach
0-2
0-1
-
 UN Kaerjeng 97 B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
FC BitburgChủ
Jeunesse CanachKhách

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