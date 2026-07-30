Tỷ lệ kèo FC Bitburg vs Jeunesse Canach ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|FC Bitburg
|
0-3
|
0-3
|
-
|Eintracht Trier
|B
|
INT CF
|
|Victoria Rosport
|
0-0
|
0-0
|
-
|FC Bitburg
|H
|
INT CF
|
|FC Bitburg
|
0-6
|
0-3
|
-
|Eintracht Trier
|B
|
GER OBW
|
|Kaiserslautern (Youth)
|
4-3
|
2-3
|
15-2
|FC Bitburg
|B
|
GER OBW
|
|Cosmos Koblenz
|
2-0
|
1-0
|
6-2
|FC Bitburg
|B
|
GER OBW
|
|Wadegesi Heim
|
4-1
|
2-1
|
6-4
|FC Bitburg
|B
|
INT CF
|
|CS Grevenmacher
|
3-4
|
2-0
|
-
|FC Bitburg
|T
|
GER OBW
|
|FV Dudenhofen
|
2-2
|
0-1
|
3-7
|FC Bitburg
|H
|
GER OBW
|
|SpVgg Quierschied
|
5-1
|
2-0
|
5-4
|FC Bitburg 1
|B
|
GER OBW
|
|Engers
|
3-1
|
0-0
|
3-3
|FC Bitburg
|B
|
GER D5
|
|FC Bitburg
|
1-1
|
1-0
|
-
|TUS Mechtersheim
|H
|
GER OBW
|
|SV Morlautern
|
3-1
|
1-0
|
6-5
|FC Bitburg
|B
|
GER OBW
|
|TSG Pfeddersheim
|
2-3
|
0-0
|
1-4
|FC Bitburg
|T
|
GER OBW
|
|Gonsenheim
|
3-1
|
2-0
|
4-8
|FC Bitburg
|B
|
GER OBW
|
|FV Diefflen
|
2-2
|
0-2
|
6-4
|FC Bitburg 1
|H
|
GER OBW
|
|FC Bitburg
|
2-4
|
0-0
|
-
|SV Auersmacher
|B
|
GER OBW
|
|FK Pirmasens
|
4-1
|
2-1
|
-
|FC Bitburg
|B
|
GER OBW
|
|FC Bitburg
|
1-4
|
0-0
|
-
|FV Dudenhofen
|B
|
GER OBW
|
|FC Karbach
|
1-0
|
0-0
|
-
|FC Bitburg
|B
|
GER OBW
|
|FC Bitburg
|
1-5
|
1-3
|
0-7
|Eintracht Trier
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Jeunesse Canach
|
1-3
|
0-0
|
-
|Etzella Ettelbruck
|B
|
INT CF
|
|Jeunesse Canach
|
5-1
|
3-0
|
-
|CS Grevenmacher
|B
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
1-1
|
1-0
|
9-1
|Walferdange
|H
|
LUX D1
|
|Mamer
|
0-0
|
0-0
|
6-7
|Jeunesse Canach
|H
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
0-5
|
0-2
|
2-5
|Atert Bissen
|B
|
LUX D1
|
|UN Kaerjeng 97
|
1-0
|
0-0
|
-
|Jeunesse Canach
|B
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
1-0
|
1-0
|
-
|Progres Niedercorn
|B
|
LUX D1
|
|UNA Strassen
|
2-0
|
0-0
|
6-6
|Jeunesse Canach
|B
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
0-1
|
0-1
|
4-3
|CS Petange
|B
|
LUX D1
|
|Victoria Rosport
|
2-1
|
1-0
|
-
|Jeunesse Canach
|B
|
LUX D1
|
|1 Jeunesse Canach
|
0-2
|
0-1
|
-
|Swift Hesperange
|B
|
LUX D1
|
|US Mondorf-les-Bains
|
3-1
|
1-0
|
3-7
|Jeunesse Canach
|B
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
0-1
|
0-1
|
-
|F91 Dudelange
|B
|
LUX D1
|
|1 Jeunesse Esch
|
0-1
|
0-0
|
9-5
|Jeunesse Canach
|B
|
LUX Cup
|
|Racing Union Luxemburg
|
2-2
|
1-0
|
7-3
|Jeunesse Canach
|H
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
0-0
|
0-0
|
4-7
|FC Differdange 03
|H
|
LUX D1
|
|Jeunesse Canach
|
0-0
|
0-0
|
4-5
|Hostert
|H
|
LUX D1
|
|Rodange 91
|
1-4
|
1-3
|
-
|Jeunesse Canach
|B
|
LUX D1
|
|1 Jeunesse Canach
|
1-3
|
1-3
|
-
|Racing Union Luxemburg
|B
|
INT CF
|
|Jeunesse Canach
|
0-2
|
0-1
|
-
|UN Kaerjeng 97
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|FC Bitburg
|Chủ
|Jeunesse Canach
|Khách
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