Tỷ lệ kèo Sabadell vs CE Manresa ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|
|Giải đấu/Cup
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Sabadell
|
1-0
|
1-0
|
-
|CE Manresa
|T
|Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|RCD Espanyol
|
1-1
|
0-0
|
2-4
|Sabadell
|H
|
INT CF
|
|Castellon
|
2-0
|
2-0
|
-
|Sabadell
|B
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
4-0
|
1-0
|
6-4
|Zamora CF
|T
|
SPDRFEF
|
|Zamora CF
|
1-0
|
1-0
|
2-3
|Sabadell
|B
|
SPDRFEF
|
|1 Sabadell
|
3-0
|
2-0
|
7-6
|Real Madrid Castilla
|T
|
SPDRFEF
|
|Real Madrid Castilla
|
2-0
|
0-0
|
12-3
|Sabadell
|B
|
SPDRFEF
|
|SD Tarazona
|
0-2
|
0-0
|
4-2
|Sabadell
|T
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
0-1
|
0-0
|
10-0
|Antequera CF
|B
|
SPDRFEF
|
|Atletico de Madrid B
|
4-3
|
1-0
|
1-5
|Sabadell
|B
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
2-2
|
0-2
|
7-2
|Real Murcia
|H
|
SPDRFEF
|
|UD Marbella
|
0-1
|
0-0
|
10-1
|Sabadell 1
|T
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
1-0
|
0-0
|
3-3
|Hercules
|T
|
SPDRFEF
|
|Sevilla Atletico
|
1-2
|
0-1
|
3-2
|Sabadell
|T
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
1-3
|
0-2
|
9-3
|Real Betis B
|B
|
SPDRFEF
|
|Villarreal B
|
1-1
|
0-0
|
3-3
|Sabadell
|H
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
4-0
|
1-0
|
3-3
|CE Europa
|T
|
SPDRFEF
|
|Gimnastic Tarragona
|
0-0
|
0-0
|
5-1
|Sabadell
|H
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
3-1
|
0-1
|
7-2
|Algeciras
|T
|
SPDRFEF
|
|FC Cartagena
|
0-0
|
0-0
|
6-3
|Sabadell
|H
|
SPDRFEF
|
|Sabadell
|
2-0
|
2-0
|
9-0
|Atletico Sanluqueno
|T
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
2-0
|
1-0
|
5-1
|CP San Cristobal
|B
|
Spain D4
|
|UE Cornella
|
2-1
|
0-1
|
7-2
|CE Manresa
|B
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
4-1
|
2-0
|
4-5
|CF Badalona
|B
|
Spain D4
|
|CF Montanesa
|
2-0
|
1-0
|
4-2
|CE Manresa
|B
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
2-0
|
0-0
|
8-2
|Cerdanyola del Valles
|B
|
Spain D4
|
|1 CF Peralada
|
3-4
|
1-0
|
7-4
|CE Manresa
|B
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
0-0
|
0-0
|
-
|UE Vic
|H
|
Spain D4
|
|LHospitalet
|
0-0
|
0-0
|
4-5
|CE Manresa
|H
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
4-1
|
2-1
|
5-4
|Kvida Wright
|B
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
2-0
|
1-0
|
5-5
|CE Europa B
|B
|
Spain D4
|
|Fundacio Esportiva Grama
|
0-0
|
0-0
|
0-2
|CE Manresa
|H
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
1-0
|
1-0
|
7-1
|UE Tona
|B
|
Spain D4
|
|Lleida
|
0-2
|
0-0
|
3-5
|CE Manresa
|B
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
1-0
|
1-0
|
-
|Vilanova Geltru
|B
|
Spain D4
|
|FC L Escala
|
0-3
|
0-2
|
-
|CE Manresa
|B
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
1-0
|
0-0
|
-
|UE Vilassar de Mar
|B
|
Spain D4
|
|CFJ Mollerussa
|
2-1
|
2-1
|
3-10
|CE Manresa
|B
|
Spain D4
|
|CP San Cristobal
|
3-3
|
0-1
|
-
|CE Manresa
|H
|
Spain D4
|
|CE Manresa
|
2-2
|
1-1
|
6-6
|UE Cornella
|H
|
Spain D4
|
|1 CF Badalona
|
1-1
|
1-1
|
4-3
|CE Manresa
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Sabadell
|Chủ
|CE Manresa
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]