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Sabadell
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CE Manresa
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Tỷ lệ kèo Sabadell vs CE Manresa ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu
Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Sabadell
1-0
1-0
-
 CE Manresa T
Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng：0% Tỷ lệ thắng kèo：0.00% Tỷ lệ Tài：0.00% Tỷ lệ Lẻ ：0%

Thành tích gần đây

Sabadell
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
RCD Espanyol
1-1
0-0
2-4
 Sabadell H
INT CF
Castellon
2-0
2-0
-
 Sabadell B
SPDRFEF
Sabadell
4-0
1-0
6-4
 Zamora CF T
SPDRFEF
Zamora CF
1-0
1-0
2-3
 Sabadell B
SPDRFEF
1 Sabadell
3-0
2-0
7-6
 Real Madrid Castilla T
SPDRFEF
Real Madrid Castilla
2-0
0-0
12-3
 Sabadell B
SPDRFEF
SD Tarazona
0-2
0-0
4-2
 Sabadell T
SPDRFEF
Sabadell
0-1
0-0
10-0
 Antequera CF B
SPDRFEF
Atletico de Madrid B
4-3
1-0
1-5
 Sabadell B
SPDRFEF
Sabadell
2-2
0-2
7-2
 Real Murcia H
SPDRFEF
UD Marbella
0-1
0-0
10-1
 Sabadell 1 T
SPDRFEF
Sabadell
1-0
0-0
3-3
 Hercules T
SPDRFEF
Sevilla Atletico
1-2
0-1
3-2
 Sabadell T
SPDRFEF
Sabadell
1-3
0-2
9-3
 Real Betis B B
SPDRFEF
Villarreal B
1-1
0-0
3-3
 Sabadell H
SPDRFEF
Sabadell
4-0
1-0
3-3
 CE Europa T
SPDRFEF
Gimnastic Tarragona
0-0
0-0
5-1
 Sabadell H
SPDRFEF
Sabadell
3-1
0-1
7-2
 Algeciras T
SPDRFEF
FC Cartagena
0-0
0-0
6-3
 Sabadell H
SPDRFEF
Sabadell
2-0
2-0
9-0
 Atletico Sanluqueno T
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
CE Manresa
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
Spain D4
CE Manresa
2-0
1-0
5-1
 CP San Cristobal B
Spain D4
UE Cornella
2-1
0-1
7-2
 CE Manresa B
Spain D4
CE Manresa
4-1
2-0
4-5
 CF Badalona B
Spain D4
CF Montanesa
2-0
1-0
4-2
 CE Manresa B
Spain D4
CE Manresa
2-0
0-0
8-2
 Cerdanyola del Valles B
Spain D4
1 CF Peralada
3-4
1-0
7-4
 CE Manresa B
Spain D4
CE Manresa
0-0
0-0
-
 UE Vic H
Spain D4
LHospitalet
0-0
0-0
4-5
 CE Manresa H
Spain D4
CE Manresa
4-1
2-1
5-4
 Kvida Wright B
Spain D4
CE Manresa
2-0
1-0
5-5
 CE Europa B B
Spain D4
Fundacio Esportiva Grama
0-0
0-0
0-2
 CE Manresa H
Spain D4
CE Manresa
1-0
1-0
7-1
 UE Tona B
Spain D4
Lleida
0-2
0-0
3-5
 CE Manresa B
Spain D4
CE Manresa
1-0
1-0
-
 Vilanova Geltru B
Spain D4
FC L Escala
0-3
0-2
-
 CE Manresa B
Spain D4
CE Manresa
1-0
0-0
-
 UE Vilassar de Mar B
Spain D4
CFJ Mollerussa
2-1
2-1
3-10
 CE Manresa B
Spain D4
CP San Cristobal
3-3
0-1
-
 CE Manresa H
Spain D4
CE Manresa
2-2
1-1
6-6
 UE Cornella H
Spain D4
1 CF Badalona
1-1
1-1
4-3
 CE Manresa H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
SabadellChủ
CE ManresaKhách

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