Tỷ lệ kèo VfB Sangerhausen vs Germania Halberstadt ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
Ger-V
|
|VfB Sangerhausen
|
1-2
|
1-1
|
3-7
|Haldensleber SC
|B
|
Ger-V
|
|1 SG Rot-Weiss Thalheim
|
1-1
|
1-0
|
6-4
|VfB Sangerhausen
|H
|
Ger-V
|
|BSV Halle-Ammendorf
|
0-2
|
0-0
|
4-1
|VfB Sangerhausen
|T
|
INT CF
|
|VfB Sangerhausen
|
1-5
|
0-4
|
-
|Hallescher FC
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Germania Halberstadt
|
0-2
|
0-1
|
-
|Hansa Rostock II
|B
|
INT CF
|
|Carl Zeiss Jena
|
4-2
|
2-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
3-3
|
1-0
|
-
|Hallen
|H
|
GER D5
|
|1 Budissa Bautzen
|
3-1
|
1-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
1-3
|
0-0
|
-
|SC Freital
|B
|
GER D5
|
|Einheit Rudolstadt
|
1-0
|
0-0
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
0-2
|
0-1
|
-
|VFC Plauen
|B
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
0-0
|
0-0
|
-
|RSV Eintracht
|H
|
GER D5
|
|VfB 1921 Krieschow
|
5-1
|
0-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
3-1
|
2-1
|
-
|SG Union Sandersdorf
|B
|
GER D5
|
|FC Einheit Wernigerode
|
2-2
|
0-0
|
-
|Germania Halberstadt
|H
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
3-1
|
1-1
|
-
|VfB Empor Glauchau
|B
|
GER D5
|
|VfB Auerbach
|
3-2
|
2-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
GER D5
|
|1. FC Lok Stendal
|
0-2
|
0-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
GER D5
|
|Germania Halberstadt
|
2-3
|
1-0
|
-
|Bischofswerdaer FV
|B
|
GER D5
|
|Grimma
|
0-3
|
0-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
INT CF
|
|BSG Chemie Leipzig
|
4-0
|
4-0
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
INT CF
|
|Carl Zeiss Jena
|
1-1
|
1-0
|
-
|Germania Halberstadt
|H
|
INT CF
|
|Hallescher FC
|
4-0
|
4-0
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|
INT CF
|
|Eilenburg
|
4-1
|
1-1
|
-
|Germania Halberstadt
|B
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|VfB Sangerhausen
|Chủ
|Germania Halberstadt
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.
Liên lạc quảng cáo qua Email [email protected]