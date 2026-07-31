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Tỷ lệ kèo VfB Sangerhausen vs Germania Halberstadt ngày 31/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

VfB Sangerhausen
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
Ger-V
VfB Sangerhausen
1-2
1-1
3-7
 Haldensleber SC B
Ger-V
1 SG Rot-Weiss Thalheim
1-1
1-0
6-4
 VfB Sangerhausen H
Ger-V
BSV Halle-Ammendorf
0-2
0-0
4-1
 VfB Sangerhausen T
INT CF
VfB Sangerhausen
1-5
0-4
-
 Hallescher FC B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Germania Halberstadt
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Germania Halberstadt
0-2
0-1
-
 Hansa Rostock II B
INT CF
Carl Zeiss Jena
4-2
2-1
-
 Germania Halberstadt B
GER D5
Germania Halberstadt
3-3
1-0
-
 Hallen H
GER D5
1 Budissa Bautzen
3-1
1-1
-
 Germania Halberstadt B
GER D5
Germania Halberstadt
1-3
0-0
-
 SC Freital B
GER D5
Einheit Rudolstadt
1-0
0-0
-
 Germania Halberstadt B
GER D5
Germania Halberstadt
0-2
0-1
-
 VFC Plauen B
GER D5
Germania Halberstadt
0-0
0-0
-
 RSV Eintracht H
GER D5
VfB 1921 Krieschow
5-1
0-1
-
 Germania Halberstadt B
GER D5
Germania Halberstadt
3-1
2-1
-
 SG Union Sandersdorf B
GER D5
FC Einheit Wernigerode
2-2
0-0
-
 Germania Halberstadt H
GER D5
Germania Halberstadt
3-1
1-1
-
 VfB Empor Glauchau B
GER D5
VfB Auerbach
3-2
2-1
-
 Germania Halberstadt B
GER D5
1. FC Lok Stendal
0-2
0-1
-
 Germania Halberstadt B
GER D5
Germania Halberstadt
2-3
1-0
-
 Bischofswerdaer FV B
GER D5
Grimma
0-3
0-1
-
 Germania Halberstadt B
INT CF
BSG Chemie Leipzig
4-0
4-0
-
 Germania Halberstadt B
INT CF
Carl Zeiss Jena
1-1
1-0
-
 Germania Halberstadt H
INT CF
Hallescher FC
4-0
4-0
-
 Germania Halberstadt B
INT CF
Eilenburg
4-1
1-1
-
 Germania Halberstadt B
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
VfB SangerhausenChủ
Germania HalberstadtKhách

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