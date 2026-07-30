Tỷ lệ kèo Villarreal vs Como ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|PSV Eindhoven
|
1-3
|
0-0
|
2-2
|Villarreal
|T
|
INT CF
|
|Benfica
|
2-0
|
0-0
|
3-2
|Villarreal
|B
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
5-1
|
4-1
|
5-9
|Atletico Madrid
|T
|
SPA D1
|
|Rayo Vallecano
|
2-0
|
1-0
|
1-9
|Villarreal
|B
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
2-3
|
2-2
|
6-4
|Sevilla
|B
|
SPA D1
|
|Mallorca
|
1-1
|
1-1
|
5-4
|Villarreal
|H
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
5-1
|
1-0
|
7-3
|Levante
|T
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
2-1
|
2-0
|
7-5
|Celta Vigo
|T
|
SPA D1
|
|Real Oviedo
|
1-1
|
0-1
|
7-0
|Villarreal
|H
|
SPA D1
|
|Athletic Bilbao
|
1-2
|
0-2
|
15-3
|Villarreal
|T
|
SPA D1
|
|Girona
|
1-0
|
1-0
|
7-4
|Villarreal
|B
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
3-1
|
3-0
|
4-5
|Real Sociedad
|T
|
SPA D1
|
|Alaves
|
1-1
|
1-0
|
5-2
|Villarreal
|H
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
2-1
|
2-0
|
4-6
|Elche
|T
|
SPA D1
|
|FC Barcelona
|
4-1
|
2-0
|
3-2
|Villarreal
|B
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
2-1
|
2-1
|
5-4
|Valencia
|T
|
SPA D1
|
|Levante
|
0-1
|
0-0
|
3-2
|Villarreal
|T
|
SPA D1
|
|Getafe
|
2-1
|
1-0
|
3-4
|Villarreal
|B
|
SPA D1
|
|Villarreal
|
4-1
|
2-0
|
5-8
|RCD Espanyol
|T
|
SPA D1
|
|Osasuna
|
2-2
|
2-1
|
6-2
|Villarreal
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
|Giải đấu
|Ngày
|Đội nhà
|Tỷ số
|H T
|Phạt góc
|Đội khách
|
|
|Chủ
|H
|Khách
|Chủ
|HDP
|Khách
|T/B
|HDP
|T/X
|
INT CF
|
|Como
|
2-2
|
1-2
|
2-1
|Paris FC
|H
|
ITA D1
|
|1 Cremonese
|
1-4
|
0-1
|
2-4
|Como
|B
|
ITA D1
|
|Como
|
1-0
|
0-0
|
15-2
|Parma
|B
|
ITA D1
|
|Verona
|
0-1
|
0-0
|
7-7
|Como
|B
|
ITA D1
|
|Como
|
0-0
|
0-0
|
3-2
|Napoli
|H
|
ITA D1
|
|Genoa
|
0-2
|
0-1
|
2-3
|Como
|B
|
ITA Cup
|
|Inter Milan
|
3-2
|
0-1
|
9-7
|Como
|B
|
ITA D1
|
|Sassuolo
|
2-1
|
2-1
|
5-8
|Como
|B
|
ITA D1
|
|Como
|
3-4
|
2-1
|
1-1
|Inter Milan
|B
|
ITA D1
|
|Udinese
|
0-0
|
0-0
|
6-2
|Como
|H
|
ITA D1
|
|Como
|
5-0
|
2-0
|
7-1
|Pisa
|B
|
ITA D1
|
|Como
|
2-1
|
0-1
|
7-1
|AS Roma
|B
|
ITA D1
|
|Cagliari
|
1-2
|
0-1
|
2-3
|Como
|B
|
ITA Cup
|
|Como
|
0-0
|
0-0
|
6-1
|Inter Milan
|H
|
ITA D1
|
|Como
|
3-1
|
3-1
|
5-1
|Lecce
|B
|
ITA D1
|
|Juventus
|
0-2
|
0-1
|
7-2
|Como
|B
|
ITA D1
|
|AC Milan
|
1-1
|
0-1
|
4-4
|Como
|H
|
ITA D1
|
|1 Como
|
1-2
|
0-1
|
4-2
|Fiorentina
|B
|
ITA Cup
|
|Napoli
|
1-1
|
0-1
|
6-4
|Como
|H
|
ITA D1
|
|Como
|
0-0
|
0-0
|
7-1
|Atalanta
|H
|Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%
|Đội bóng
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|C/K
|Được
|Mất
|+/-
|TB được
|T%
|H%
|B%
|Villarreal
|Chủ
|Como
|Khách
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
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