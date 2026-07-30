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Villarreal
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Como
Địa điểm: Estadio de la Cerámica Thời tiết:  ,30℃～31℃

Tỷ lệ kèo Villarreal vs Como ngày 30/07/2026 - Bongdainfox.tv

Thành tích đối đầu

Thành tích gần đây

Villarreal
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
PSV Eindhoven
1-3
0-0
2-2
 Villarreal T
INT CF
Benfica
2-0
0-0
3-2
 Villarreal B
SPA D1
Villarreal
5-1
4-1
5-9
 Atletico Madrid T
SPA D1
Rayo Vallecano
2-0
1-0
1-9
 Villarreal B
SPA D1
Villarreal
2-3
2-2
6-4
 Sevilla B
SPA D1
Mallorca
1-1
1-1
5-4
 Villarreal H
SPA D1
Villarreal
5-1
1-0
7-3
 Levante T
SPA D1
Villarreal
2-1
2-0
7-5
 Celta Vigo T
SPA D1
Real Oviedo
1-1
0-1
7-0
 Villarreal H
SPA D1
Athletic Bilbao
1-2
0-2
15-3
 Villarreal T
SPA D1
Girona
1-0
1-0
7-4
 Villarreal B
SPA D1
Villarreal
3-1
3-0
4-5
 Real Sociedad T
SPA D1
Alaves
1-1
1-0
5-2
 Villarreal H
SPA D1
Villarreal
2-1
2-0
4-6
 Elche T
SPA D1
FC Barcelona
4-1
2-0
3-2
 Villarreal B
SPA D1
Villarreal
2-1
2-1
5-4
 Valencia T
SPA D1
Levante
0-1
0-0
3-2
 Villarreal T
SPA D1
Getafe
2-1
1-0
3-4
 Villarreal B
SPA D1
Villarreal
4-1
2-0
5-8
 RCD Espanyol T
SPA D1
Osasuna
2-2
2-1
6-2
 Villarreal H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng： 80% Tỷ lệ thắng kèo： 30.00% Tỷ lệ Tài： 30.00% Tỷ lệ Lẻ ： 40%
Como
Giải đấu Ngày Đội nhà Tỷ số H T Phạt góc Đội khách
 
 
Chủ H Khách Chủ HDP Khách T/B HDP T/X
INT CF
Como
2-2
1-2
2-1
 Paris FC H
ITA D1
1 Cremonese
1-4
0-1
2-4
 Como B
ITA D1
Como
1-0
0-0
15-2
 Parma B
ITA D1
Verona
0-1
0-0
7-7
 Como B
ITA D1
Como
0-0
0-0
3-2
 Napoli H
ITA D1
Genoa
0-2
0-1
2-3
 Como B
ITA Cup
Inter Milan
3-2
0-1
9-7
 Como B
ITA D1
Sassuolo
2-1
2-1
5-8
 Como B
ITA D1
Como
3-4
2-1
1-1
 Inter Milan B
ITA D1
Udinese
0-0
0-0
6-2
 Como H
ITA D1
Como
5-0
2-0
7-1
 Pisa B
ITA D1
Como
2-1
0-1
7-1
 AS Roma B
ITA D1
Cagliari
1-2
0-1
2-3
 Como B
ITA Cup
Como
0-0
0-0
6-1
 Inter Milan H
ITA D1
Como
3-1
3-1
5-1
 Lecce B
ITA D1
Juventus
0-2
0-1
7-2
 Como B
ITA D1
AC Milan
1-1
0-1
4-4
 Como H
ITA D1
1 Como
1-2
0-1
4-2
 Fiorentina B
ITA Cup
Napoli
1-1
0-1
6-4
 Como H
ITA D1
Como
0-0
0-0
7-1
 Atalanta H
Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng： 0% Tỷ lệ thắng kèo： 0.00% Tỷ lệ Tài： 0.00% Tỷ lệ Lẻ ： 0%

So sánh số liệu trận gần đây

Đội bóng Được Mất +/- TB được T% H% B% C/K Được Mất +/- TB được T% H% B%
VillarrealChủ
ComoKhách

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